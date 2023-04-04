30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах
Уличная фотография — потрясающий способ запечатлеть сущность общества и городской среды, в которой мы живем. Фотографы, работающие в этом жанре, бродят по улицам с целью найти идеальный кадр, который воплотит в себе повседневность, уличную суету и красоту обыденности. И проект «Street Photographers» представляет собой тщательно подобранную коллекцию таких чудесных незапланированных мгновений, пойманных талантливыми фотографами со всего мира.
1.
Еще в 2018 году 83-летний мужчина по имени Али Меше думал, что потерял все. Его дом сгорел в страшном пожаре, лишив его крова и имущества. Но одно сокровище удалось спасени — его крошечного котенка. Фото: Ильхами Четин.
2.
Фото: Алан Шаллер.
3.
Фото: Berner22.
4.
Фото: Шрияш Канекар.
5.
Фото: Тавепонг Пратумвонг.
6.
Фото: Алисия Послушна.
7.
Фото: Феликс Люпа.
8.
Фото: Берт Харди.
9.
Фото: Андре Керц.
10.
Фото: Рагху Рай.
11.
Фото: Dave Street Photo.
12.
Фото: Дон Скотт.
13.
Фото: Сумит.
14.
«Поцелуй жизни» (1967) . Фото: Рокко Морабито.
15.
Фото: Вивиан Майер.
16.
Фото: Юха Метсо.
17.
Фото: Рэй Меркадо.
18.
Фото: Робин Клэр Фокс.
19.
Фото: Харшалл.
20.
Фото: Вилли Инзельман.
21.
Фото: Стив МакКарри.
22.
Фото: Томи Рой.
23.
Фото: Садик Учок.
24.
Фото: Билли Дин.
25.
Фото: Педро Мартинелли.
26.
Фото: Георгий Нациулис.
27.
Фото: Кевин Флэтчер.
28.
Фото: Жозеф-Филипп Бевиллар.
29.
Фото: Уильям Вандерсон.
30.
Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36173-30potryasayuschih-snimkov-sdelannyh-naulice-ilivobschestvennyh-mestah-31-foto.html
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