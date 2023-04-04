30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах

Уличная фотография — потрясающий способ запечатлеть сущность общества и городской среды, в которой мы живем. Фотографы, работающие в этом жанре, бродят по улицам с целью найти идеальный кадр, который воплотит в себе повседневность, уличную суету и красоту обыденности. И проект «Street Photographers» представляет собой тщательно подобранную коллекцию таких чудесных незапланированных мгновений, пойманных талантливыми фотографами со всего мира.

1.



Еще в 2018 году 83-летний мужчина по имени Али Меше думал, что потерял все. Его дом сгорел в страшном пожаре, лишив его крова и имущества. Но одно сокровище удалось спасени — его крошечного котенка. Фото: Ильхами Четин.

2.



Фото: Алан Шаллер.

3.



Фото: Berner22.

4.



Фото: Шрияш Канекар.

5.



Фото: Тавепонг Пратумвонг.

6.



Фото: Алисия Послушна.

7.



Фото: Феликс Люпа.

8.



Фото: Берт Харди.

9.



Фото: Андре Керц.

10.



Фото: Рагху Рай.

11.



Фото: Dave Street Photo.

12.



Фото: Дон Скотт.

13.



Фото: Сумит.

14.



«Поцелуй жизни» (1967) . Фото: Рокко Морабито.

15.



Фото: Вивиан Майер.

16.



Фото: Юха Метсо.

17.



Фото: Рэй Меркадо.

18.



Фото: Робин Клэр Фокс.

19.



Фото: Харшалл.

20.



Фото: Вилли Инзельман.

21.



Фото: Стив МакКарри.

22.



Фото: Томи Рой.

23.



Фото: Садик Учок.

24.



Фото: Билли Дин.

25.



Фото: Педро Мартинелли.

26.



Фото: Георгий Нациулис.

27.



Фото: Кевин Флэтчер.

28.



Фото: Жозеф-Филипп Бевиллар.

29.



Фото: Уильям Вандерсон.

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Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36173-30potryasayuschih-snimkov-sdelannyh-naulice-ilivobschestvennyh-mestah-31-foto.html