Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах

Уличная фотография — потрясающий способ запечатлеть сущность общества и городской среды, в которой мы живем. Фотографы, работающие в этом жанре, бродят по улицам с целью найти идеальный кадр, который воплотит в себе повседневность, уличную суету и красоту обыденности. И проект «Street Photographers» представляет собой тщательно подобранную коллекцию таких чудесных незапланированных мгновений, пойманных талантливыми фотографами со всего мира.

1.

Еще в 2018 году 83-летний мужчина по имени Али Меше думал, что потерял все. Его дом сгорел в страшном пожаре, лишив его крова и имущества. Но одно сокровище удалось спасени — его крошечного котенка. Фото: Ильхами Четин.
2.

Фото: Алан Шаллер.
3.

Фото: Berner22.
4.

Фото: Шрияш Канекар.
5.

Фото: Тавепонг Пратумвонг.
6.

Фото: Алисия Послушна.
7.

Фото: Феликс Люпа.
8.

Фото: Берт Харди.
9.

Фото: Андре Керц.
10.

Фото: Рагху Рай.
11.

Фото: Dave Street Photo.
12.

Фото: Дон Скотт.
13.

Фото: Сумит.
14.

«Поцелуй жизни» (1967) . Фото: Рокко Морабито.
15.

Фото: Вивиан Майер.
16.

Фото: Юха Метсо.
17.

Фото: Рэй Меркадо.
18.

Фото: Робин Клэр Фокс.
19.

Фото: Харшалл.
20.

Фото: Вилли Инзельман.
21.

Фото: Стив МакКарри.
22.

Фото: Томи Рой.
23.

Фото: Садик Учок.
24.

Фото: Билли Дин.
25.

Фото: Педро Мартинелли.
26.

Фото: Георгий Нациулис.
27.

Фото: Кевин Флэтчер.
28.

Фото: Жозеф-Филипп Бевиллар.
29.

Фото: Уильям Вандерсон.
30.

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36173-30potryasayuschih-snimkov-sdelannyh-naulice-ilivobschestvennyh-mestah-31-foto.html

04.04.2023 - Posted by | Креатив...

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