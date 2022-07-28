Как приготовить вкуснейшее домашнее мороженое: 6 рецептов для жаркого лета
Ягодное, фруктовое, ореховое, шоколадное, ванильное – мороженое, которое любят как взрослые, так и дети, особенно в разгар жары, когда хочется чего-то лёгкого и охлаждающего. А собранные нами рецепты – отличный повод для того, чтобы приготовить любимое многими лакомство, радуя себя и своих близких вкуснейшим домашним мороженым.
1. Со вкусом фисташек
Фисташковое мороженое. \ Фото: i.pinimg.com.
Пожалуй, домашнее фисташковое мороженое запросто может составить конкуренцию даже шоколадному и ванильному, которые как правило возглавляют чарты среди любимых вкусов, что, впрочем, совсем неудивительно.
Ингредиенты:
• Очищенные фисташки без соли – 250 г;
• Сливки жирные (20-30 %) – 0,5 л;
• Яйца – 1 шт;
• Сахар – 120-150 г;
• Мята свежая – 1 большая веточка.
Мороженое с фисташковым вкусом. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Фисташки подробить скалкой, а после перемолоть до состояния муки;
• В миске смешать сахар с яйцами и взбить до однородной консистенции;
• Сливки (стакан) слегка подогреть, постепенно вводя в яичную смесь, продолжить взбивать;
• Оставшуюся часть сливок взбить в густую пену;
• После соединить две массы между собой;
• Добавить перемолотые орехи и часть измельчённой мяты;
• Всё хорошенько перемешать и слегка взбить до однородной массы;
• Получившуюся смесь разлить по формам;
• Накрыть пищевой плёнкой и отправить в морозилку на пять-шесть часов;
• Подавать готовое фисташковое мороженое, украсив листочками свежей мяты.
2. С чёрным перцем и шоколадом
Шоколадное. \ Фото: overtime.life.
В меру сладкое и пряное шоколадное мороженое с чёрным перцем – настоящий кулинарный шедевр, который радует своим ярким насыщенным вкусом и ароматом. А ещё это лакомство прекрасно сочетается с холодным крепким кофе без сахара.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Молоко – 350-400 мл;
• Сахар – 150 г;
• Сливки жирные (35%) – 350-400 мл;
• Соль – щепотка;
• Чёрный перец горошком – 1 ч.л;
• Коньяк – 2 ч.л;
• Шоколад горький 70-80% – 2,5 плитки (по 100 г каждая);
Домашнее мороженое со вкусом шоколада. \ Фото: dietbodycoach.com.
Способ приготовления:
• В сотейнике с толстым дном смешать соль с сахаром и молоком;
• Поставить на медленный огонь;
• Желтки отделить от белков и слегка взбить;
• Как только молоко нагреется, добавить пару половников во взбитые яйца;
• Аккуратно перемешать;
• Получившуюся яичную смесь перелить в кастрюлю с молоком;
• Готовить на среднем огне до густой консистенции, периодически помешивая;
• Шоколад разломать на небольшие кусочки;
• Растопить на водяной бане;
• После соединить с яично-молочной смесью;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Затем поставить ёмкость в ледяную воду и как следует остудить;
• Сливки взбить до полугустого состояния;
• Затем добавить коньяк и свежемолотый перец;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы и ещё раз взбить;
• Получившуюся смесь соединить с шоколадной;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Шоколадную массу разложить в формочки;
• Накрыть крышками или пищевой плёнкой;
• Отправить в морозилку на десять-двенадцать часов.
3. Со смородинной и лимонной цедрой
Мороженое из чёрной смородины. \ Фото: bing.com.
Мороженное из чёрной смородины с добавлением лимонной цедры может похвастаться сочным вкусом и ярким цветом, напоминая о том, что лето всё-таки удивительное время года.
Ингредиенты:
• Чёрная смородина – 200 г;
• Яйца – 6 шт;
• Сахар – 160 г;
• Молоко – 250 г;
• Сливки жирные – 250 г;
• Вода – 1,5 ст.л;
• Коньяк – 1 ч.л;
• Лимон – 1 шт;
• Ванильный сахар – щепотка.
Домашнее мороженое со вкусом чёрной смородины. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Лимон вымыть;
• Просушить;
• С половины лимона натереть цедру на мелкую тёрку;
• В кастрюле с толстым дном смешать чёрную смородину с водой, коньяком и столовой ложкой сахара (с горкой);
• Аккуратно перемешать;
• Довести до кипения;
• Варить на медленном огне восемь-десять минут, периодически помешивая;
• После снять с огня и как следует остудить;
• В сотейнике смешать молоко со сливками;
• Поставить на слабый огонь, хорошенько нагреть, не доводя до кипения;
• В миске смешать сахар с желтками и ванильным сахаром;
• Взбить до однородной массы белого цвета;
• В получившуюся смесь аккуратно влить молочную смесь, при этом постоянно помешивая вилкой или венчиком;
• Затем всё это перелить в кастрюлю с толстым дном;
• Поставить на медленный огонь;
• Готовить до густой консистенции, постоянно помешивая и не доводя до кипения;
• Получившуюся массу снять с огня;
• Поставить ёмкость в ледяную воду и дать как следует остыть;
• Добавить лимонную цедру и перемешать;
• Как только смесь остынет, добавить в неё чёрную смородину;
• Тщательно перемешать;
• Получившуюся массу разложить по формочкам;
• Накрыть пищевой плёнкой или крышкой;
• Поставить в морозилку на десять-двенадцать часов.
4. С карамелью
Мороженое с карамелью. \ Фото: i.pinimg.com.
Мороженое с карамелью готовится достаточно быстро и просто, а его вкус сто процентов мало кого оставит равнодушным.
Ингредиенты:
• Сливки жирные – 1 л. и 200 мл;
• Яйца – 8 шт;
• Сахар – 270 г;
• Соль – щепотка.
Карамельное мороженое. \ Фото: bayevskitchen.com.
Способ приготовления:
• Желтки отделить от белков;
• Всыпать сахар (примерно сто пятьдесят грамм);
• Хорошенько перемешать и взбить до однородной массы;
• После добавить двести миллилитров сливок;
• Ещё раз перемешать и всё взбить;
• Сливки, которые остались, перелить в сотейник;
• Поставить на средний огонь и довести до кипения, периодически помешивая, и тут же снять с плиты;
• Яичную смесь смешать со сливками;
• Готовить на небольшом огне, периодически помешивая;
• Довести до кипения и сразу же снять с плиты;
• Хорошенько остудить;
• В сотейнике смешать остатки сахара с небольшим количеством воды;
• Растопить его на медленном огне и приготовить карамель;
• После карамель аккуратно соединить с подготовленной ранее массой;
• Всё хорошенько перемешать;
• Разлить по формам;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в морозилку на десять-двенадцать часов.
5. С дыней
Мороженое со вкусом дыни. \ Фото: images.eatsmarter.de.
Нежное, ароматное и безумно вкусное – именно так можно сказать про мороженное со вкусом дыни, которое буквально тает на языке.
Ингредиенты:
• Мякоть дыни – 300 г;
• Сливки жирные – 300 г;
• Сгущёнка – 100 г.
Мороженое с дыней. \ Фото: natuelife.natue.com.br.
Способ приготовления:
• Мякоть дыни нарезать небольшими кусочками;
• Выложить в миску или чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Очень холодные сливки перелить в миску;
• И хорошенько взбить;
• Затем постепенно добавить сгущёнку, продолжая сбивать и пюре из дыни;
• Всё перемешать и тщательно взбить;
• Получившуюся смесь выложить в форму;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в морозилку на десять-двенадцать часов.
6. С кокосом и ежевикой
Ежевичное мороженое. \ Фото: i2.wp.com.
Кокосовое мороженое с ежевикой — ещё один рецепт домашнего мороженого, которое подарит ощущение райского наслаждения.
Ингредиенты:
• Молоко кокосовое – 420 мл;
• Сливки жирные – 2,5 ст.л;
• Ежевика – 300 г;
• Сахар – 6-7 ч.л;
• Лайм – 1 шт.
Мороженое со вкусом ежевики. \ Фото: icedream.co.il.
Способ приготовления:
• В сотейнике с толстым дном смешать ягоды ежевики с сахаром;
• Поставить на медленный огонь и нагреть три-четыре минуты;
• Как только ежевика даст сок, тут же снять с огня;
• Остудить до комнатной температуры и перебить блендером;
• Кокосовое молоко хорошенько взбить;
• После добавить сливки и сок лайма (половину);
• Перемешать и ещё раз взбить;
• Молочную смесь соединить с ягодным пюре;
• Перемешать и слегка взбить;
• Получившуюся массу разлить по формочкам;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Поставить в морозилку на десять-двенадцать часов.
Источник: https://novate.ru/blogs/060722/63472/
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