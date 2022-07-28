Как приготовить вкуснейшее домашнее мороженое: 6 рецептов для жаркого лета

Ягодное, фруктовое, ореховое, шоколадное, ванильное – мороженое, которое любят как взрослые, так и дети, особенно в разгар жары, когда хочется чего-то лёгкого и охлаждающего. А собранные нами рецепты – отличный повод для того, чтобы приготовить любимое многими лакомство, радуя себя и своих близких вкуснейшим домашним мороженым.

1. Со вкусом фисташек

Фисташковое мороженое. \ Фото: i.pinimg.com.

Пожалуй, домашнее фисташковое мороженое запросто может составить конкуренцию даже шоколадному и ванильному, которые как правило возглавляют чарты среди любимых вкусов, что, впрочем, совсем неудивительно.

Ингредиенты:

• Очищенные фисташки без соли – 250 г;

• Сливки жирные (20-30 %) – 0,5 л;

• Яйца – 1 шт;

• Сахар – 120-150 г;

• Мята свежая – 1 большая веточка.

Мороженое с фисташковым вкусом. \ Фото: bing.com.

Способ приготовления:

• Фисташки подробить скалкой, а после перемолоть до состояния муки;

• В миске смешать сахар с яйцами и взбить до однородной консистенции;

• Сливки (стакан) слегка подогреть, постепенно вводя в яичную смесь, продолжить взбивать;

• Оставшуюся часть сливок взбить в густую пену;

• После соединить две массы между собой;

• Добавить перемолотые орехи и часть измельчённой мяты;

• Всё хорошенько перемешать и слегка взбить до однородной массы;

• Получившуюся смесь разлить по формам;

• Накрыть пищевой плёнкой и отправить в морозилку на пять-шесть часов;

• Подавать готовое фисташковое мороженое, украсив листочками свежей мяты.

2. С чёрным перцем и шоколадом

Шоколадное. \ Фото: overtime.life.

В меру сладкое и пряное шоколадное мороженое с чёрным перцем – настоящий кулинарный шедевр, который радует своим ярким насыщенным вкусом и ароматом. А ещё это лакомство прекрасно сочетается с холодным крепким кофе без сахара.

Ингредиенты:

• Яйца – 4 шт;

• Молоко – 350-400 мл;

• Сахар – 150 г;

• Сливки жирные (35%) – 350-400 мл;

• Соль – щепотка;

• Чёрный перец горошком – 1 ч.л;

• Коньяк – 2 ч.л;

• Шоколад горький 70-80% – 2,5 плитки (по 100 г каждая);

Домашнее мороженое со вкусом шоколада. \ Фото: dietbodycoach.com.

Способ приготовления:

• В сотейнике с толстым дном смешать соль с сахаром и молоком;

• Поставить на медленный огонь;

• Желтки отделить от белков и слегка взбить;

• Как только молоко нагреется, добавить пару половников во взбитые яйца;

• Аккуратно перемешать;

• Получившуюся яичную смесь перелить в кастрюлю с молоком;

• Готовить на среднем огне до густой консистенции, периодически помешивая;

• Шоколад разломать на небольшие кусочки;

• Растопить на водяной бане;

• После соединить с яично-молочной смесью;

• Тщательно перемешать до однородной массы;

• Затем поставить ёмкость в ледяную воду и как следует остудить;

• Сливки взбить до полугустого состояния;

• Затем добавить коньяк и свежемолотый перец;

• Всё хорошенько перемешать до однородной массы и ещё раз взбить;

• Получившуюся смесь соединить с шоколадной;

• Перемешать до однородной консистенции;

• Шоколадную массу разложить в формочки;

• Накрыть крышками или пищевой плёнкой;

• Отправить в морозилку на десять-двенадцать часов.

3. Со смородинной и лимонной цедрой

Мороженое из чёрной смородины. \ Фото: bing.com.

Мороженное из чёрной смородины с добавлением лимонной цедры может похвастаться сочным вкусом и ярким цветом, напоминая о том, что лето всё-таки удивительное время года.

Ингредиенты:

• Чёрная смородина – 200 г;

• Яйца – 6 шт;

• Сахар – 160 г;

• Молоко – 250 г;

• Сливки жирные – 250 г;

• Вода – 1,5 ст.л;

• Коньяк – 1 ч.л;

• Лимон – 1 шт;

• Ванильный сахар – щепотка.

Домашнее мороженое со вкусом чёрной смородины. \ Фото: i.ytimg.com.

Способ приготовления:

• Лимон вымыть;

• Просушить;

• С половины лимона натереть цедру на мелкую тёрку;

• В кастрюле с толстым дном смешать чёрную смородину с водой, коньяком и столовой ложкой сахара (с горкой);

• Аккуратно перемешать;

• Довести до кипения;

• Варить на медленном огне восемь-десять минут, периодически помешивая;

• После снять с огня и как следует остудить;

• В сотейнике смешать молоко со сливками;

• Поставить на слабый огонь, хорошенько нагреть, не доводя до кипения;

• В миске смешать сахар с желтками и ванильным сахаром;

• Взбить до однородной массы белого цвета;

• В получившуюся смесь аккуратно влить молочную смесь, при этом постоянно помешивая вилкой или венчиком;

• Затем всё это перелить в кастрюлю с толстым дном;

• Поставить на медленный огонь;

• Готовить до густой консистенции, постоянно помешивая и не доводя до кипения;

• Получившуюся массу снять с огня;

• Поставить ёмкость в ледяную воду и дать как следует остыть;

• Добавить лимонную цедру и перемешать;

• Как только смесь остынет, добавить в неё чёрную смородину;

• Тщательно перемешать;

• Получившуюся массу разложить по формочкам;

• Накрыть пищевой плёнкой или крышкой;

• Поставить в морозилку на десять-двенадцать часов.

4. С карамелью

Мороженое с карамелью. \ Фото: i.pinimg.com.

Мороженое с карамелью готовится достаточно быстро и просто, а его вкус сто процентов мало кого оставит равнодушным.

Ингредиенты:

• Сливки жирные – 1 л. и 200 мл;

• Яйца – 8 шт;

• Сахар – 270 г;

• Соль – щепотка.

Карамельное мороженое. \ Фото: bayevskitchen.com.

Способ приготовления:

• Желтки отделить от белков;

• Всыпать сахар (примерно сто пятьдесят грамм);

• Хорошенько перемешать и взбить до однородной массы;

• После добавить двести миллилитров сливок;

• Ещё раз перемешать и всё взбить;

• Сливки, которые остались, перелить в сотейник;

• Поставить на средний огонь и довести до кипения, периодически помешивая, и тут же снять с плиты;

• Яичную смесь смешать со сливками;

• Готовить на небольшом огне, периодически помешивая;

• Довести до кипения и сразу же снять с плиты;

• Хорошенько остудить;

• В сотейнике смешать остатки сахара с небольшим количеством воды;

• Растопить его на медленном огне и приготовить карамель;

• После карамель аккуратно соединить с подготовленной ранее массой;

• Всё хорошенько перемешать;

• Разлить по формам;

• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;

• Отправить в морозилку на десять-двенадцать часов.

5. С дыней

Мороженое со вкусом дыни. \ Фото: images.eatsmarter.de.

Нежное, ароматное и безумно вкусное – именно так можно сказать про мороженное со вкусом дыни, которое буквально тает на языке.

Ингредиенты:

• Мякоть дыни – 300 г;

• Сливки жирные – 300 г;

• Сгущёнка – 100 г.

Мороженое с дыней. \ Фото: natuelife.natue.com.br.

Способ приготовления:

• Мякоть дыни нарезать небольшими кусочками;

• Выложить в миску или чашу блендера;

• Перебить до однородной массы;

• Очень холодные сливки перелить в миску;

• И хорошенько взбить;

• Затем постепенно добавить сгущёнку, продолжая сбивать и пюре из дыни;

• Всё перемешать и тщательно взбить;

• Получившуюся смесь выложить в форму;

• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;

• Отправить в морозилку на десять-двенадцать часов.

6. С кокосом и ежевикой

Ежевичное мороженое. \ Фото: i2.wp.com.

Кокосовое мороженое с ежевикой — ещё один рецепт домашнего мороженого, которое подарит ощущение райского наслаждения.

Ингредиенты:

• Молоко кокосовое – 420 мл;

• Сливки жирные – 2,5 ст.л;

• Ежевика – 300 г;

• Сахар – 6-7 ч.л;

• Лайм – 1 шт.

Мороженое со вкусом ежевики. \ Фото: icedream.co.il.

Способ приготовления:

• В сотейнике с толстым дном смешать ягоды ежевики с сахаром;

• Поставить на медленный огонь и нагреть три-четыре минуты;

• Как только ежевика даст сок, тут же снять с огня;

• Остудить до комнатной температуры и перебить блендером;

• Кокосовое молоко хорошенько взбить;

• После добавить сливки и сок лайма (половину);

• Перемешать и ещё раз взбить;

• Молочную смесь соединить с ягодным пюре;

• Перемешать и слегка взбить;

• Получившуюся массу разлить по формочкам;

• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;

• Поставить в морозилку на десять-двенадцать часов.

Источник: https://novate.ru/blogs/060722/63472/