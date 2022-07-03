15 фото, доказывающих, что у ветра есть чувство юмора
Ничто не может быть так радостно, как ветер в жаркий солнечный день – легкий ветерок, игриво гладящий ваши волосы. «Ветер перемен» — это обещание нового будущего. Но ветер иногда может быть большим шутником. Только взгляните на эти 15 примеров того, как ветер балует людей, которых мы собрали для вас.
1. Не беременна. Просто ветер шутит.
3. Даже Папа Римский не застрахован.
4. Немного больше, чем они рассчитывали.
7. Новая порода – «распушенный шпиц».
8. Искусственный газон. Настоящий ветер.
9. Клянусь, я правильно припарковался.
10. Ветер сегодня отменяет школу.
11. Этот батут мечтает быть НЛО.
12. Сильный ветер или ленивые строители?
13. Кому нужно летать на параплане, если у вас есть куртка?
14. Эти несчастные случаи с короткой юбкой.
15. Массовое уничтожение зонтов.
Источник: https://fullpicture.ru/smile/15-foto-dokazyvayushhih-chto-u-vetra-est-chuvstvo-yumora.html
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