10 самых успешных и влиятельных женщин-политиков, вошедших в историю Большинство утверждает то, что политика – не женское дело. Однако, в мире было достаточно тех особ, кто сумел доказать, что это стереотипное утверждение неверное. И если вы не согласны, то ниже представлен список из десяти политических лидеров «в юбке», которые были очень известны в своё время в столь непростой, а главное неженской деятельности. Читать далее →

Какие города России скоро навсегда ….. Возможно ли такое, что города в России начнут медленно исчезать, заканчивая свое существование? Спешим вас удивить, этот процесс уже начался во многих населенных пунктах. Сегодня в нашей подборке города России, которые в скором времени навсегда исчезнут с лица земли. Читать далее →

Почему пилотам нельзя иметь бороду? Этот и еще несколько интересных фактов об авиации Одним из главных желаний человека на протяжении многих тысяч лет было исполнить мечту — научиться летать, как птица. И она стала реальностью чуть более ста лет назад, когда в 1903 году в США первый полет совершил Орвилл Райт. За 12 секунд он пролетел 37 метров. Конечно, за столетие авиация сильно продвинулась в своем развитии вперед, и сейчас мы уже не представляем свою жизнь без авиаперелетов. Сегодня мы решили рассказать об авиафактах, которые известны далеко не каждому любителю полетать. Читать далее →

Внучка Владимира Высоцкого приняла иудаизм и родила седьмого ребенка Интересна судьба старшей дочери Аркадия Высоцкого. Внучка Владимира Высоцкого окончила университет в США. Наталья сменила имя. Ее теперь зовут Наама Теплицкий. Читать далее →

Какие цвета не используются на флагах стран и почему В мире существует более двухсот стран, и у каждой из них есть свой флаг. Все они очень разные, и, казалось бы, вся цветовая палитра должна была повториться уже несколько раз, но не тут-то было. Оказывается, некоторые оттенки никогда не использовали на флагах. Рассказываем, какие цвета затронула дискриминация и почему. Читать далее →

Почему таджикам в Таджикистане принудительно сбривают бороды © zen.yandex.ru/ezolotuhin Тысячам таджиков на родине принудительно сбривают бороды, а перед этим снимают отпечатки пальцев. Носить бороду в Таджикистане дело не самое безопасное, поэтому бородатых мужчин в этой стране встретить проблематично. Читать далее →

Рассекреченная история «Тегерана-43»: Как семья советских разведчиков сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля Год назад, 25 ноября 2019 г., ушла из жизни легендарная советская разведчица Гоар Вартанян. В 2000 г. с части выполненной ею работы был снят гриф секретности, хотя о многом мы, наверное, узнаем еще нескоро. По крайней мере, достоверно известно то, что в юности она вместе со своим мужем, Геворком Вартаняном, участвовала в обеспечении безопасности лидеров «большой тройки» во время Тегеранской конференции в 1943 г. И у главных героев фильма «Тегеран-43» были реальные прототипы, не менее харизматичные, чем знаменитые актеры! Читать далее →

7 стран, в которых мужчины носят платья и юбки и это никого не удивляет Испокон веков платья и юбки считались исключительно женской одеждой, по крайней мере именно так до сих пор думает большинство. Но как оказалось, помимо Шотландии есть и другой ряд стран, где юбка или же платье считается традиционной мужской одеждой, которую в обязательном порядке носят представители сильной половины человечества как в повседневной жизни, так и на работу, учёбу, независимо от возраста. Поэтому, хочешь-не хочешь, а будь добр, юбку надень… Читать далее →

Как переживали теракт в молдавской школе родители погибших детей: Трагедия 1950 года, которую скрыли власти 4 апреля 1950 года навсегда останется черным днем для жителей небольшого молдавского села Гиска, что находится под Тирасполем. Тогда 21 ребенок и 2 взрослых стали жертвами чудовищного теракта, который устроил человек, не имея на то видимых причин. А сколько человек остались инвалидами, и сосчитать сложно. Более того, людям, убитым горем, пришлось переживать страшную трагедию в одиночку. Ведь власти решили ее просто «замять». И о том, что случилось в тот страшный день, вся страна узнала лишь полвека спустя. Читать далее →

Почему корова священна в Индии? Многие знают, что корова в Индии — священное животное. Ее не убивают, не едят, ей поклоняются, а ее права защищают не меньше, чем права людей. Давайте же разберемся почему. Читать далее →

Как сложилась жизнь Натальи Демкиной девочки — рентгена, которая видит человека насквозь Удивительная девочка Наталья Демкина появилась на свет в 1987 году в Саранске. Родители вряд ли могли подумать, что о ней скоро узнает весь мир. Мама Натальи рассказывала, что дочь росла очень смышленой. В возрасте шести месяцев заговорила. Когда ей было чуть больше года, то смогла наизусть рассказать стихи. К трем годам знала весь алфавит. Откуда взялся дар мама не знает, но думает, что толчком к прозрению стала неудачная операция по удалению аппендицита. Читать далее →

Работа Рембрандта, которая 38 лет считалась подделкой, оказалась подлинной Ashmolean Museum, University of Oxford И вернется в экспозицию музея в Оксфорде Картина «Голова бородатого мужчины» долгое время считалась подделкой Рембрандта — полотно считали слишком «хаотичным» для него. Оказалось, что работа была создана в мастерской художника — и, возможно, им самим. Читать далее →

Почему европейцы не едят гречку, или Какие любимые в России продукты кажутся странными иностранцам Если приглядеться к привычным продуктам, то можно с недоумением осознать, что сало – это кусок жира, гречка похожа на сорняк, а соленый огурец – это овощ, который начал портиться. От этого они не перестают быть менее любимыми, но начинаешь понимать эмоции иностранцев относительно российского рациона. Почему же за пределами России игнорируются те или иные продукты, которые можно легко изготовить или вырастить в любых условиях, но никто этого не делает? Читать далее →