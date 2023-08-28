Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Среди цветов

Среди цветов

А знаете ли вы, что самый крупный цветок, обитающей в тропических лесах на острове Суматра, достигает в диаметре 91 см и имеет массу около 11 кг?

Добавим немного позитива в это смутное время.

Цветок, будучи уникальным образованием по своей природе и функциям, поразительно разнообразен по деталям строения, окраске и размерам. Самые мелкие цветки растений семейства Рясковые имеют в диаметре всего около 1 мм. (Фото Mary Altaffer):

Среди цветов

Лошади пасутся за маковым полем в Обернхайне недалеко от Франкфурта, Германия. (Фото Michael Probst):

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Одна из характерных черт строения цветка — его симметрия. По особенностям симметрии цветки делятся на актиноморфные, или правильные. Если через цветок нельзя провести ни одной плоскости симметрии, его называют несимметричным, или асимметричным. (Фото Guy Corbishley):

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Выставка цветов в Челси в Лондоне, Великобритания. (Фото Toby Melville):

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В поле цветущих маков недалеко от Вернигероде, Германия. (Фото Matthias Schrader):

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Цветы и вертолет. (Фото Gleb Garanich):

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Мак занимает особое место в балканской и славянской мифо-ритуальных традициях. У большинства народов этот цветок связывался с символикой сна и смерти; в мифологии греков мак — атрибут Гипноса, бога сна. (Фото Peter Lopeman):

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Цветочный сад. (Фото Owen Humphreys):

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Женщина идет по лавандовому полю в деревне Сирхама к югу от Шринагара. (Фото Tauseef Mustafa):

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Поле цветочное в районе Голе провинции Ардахан, Турция. (Фото Aykut Temur):

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Лаванда произрастает на Канарских островах, в северной и восточной Африке, в Австралии, на юге Европы, в Аравии и в Индии. Культурные формы выращиваются в садах во всём мире. (Фото Andrew Matthews):

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Садовники в Королевском колледже в Кембридже. (Фото Joe Giddens):

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Фестиваль цветения в Дублинском Феникс-парке, Ирландия. (Фото Brian Lawless):

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Очаровательный годовалый микросвин Джордж в лавандовом поле. (Фото Joann Randles):

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Источник: https://loveopium.ru/priroda/sredi-cvetov.html

28.08.2023 - Posted by | Природа...

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