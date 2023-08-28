Николлетто

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Севастопольский гусь: Щипается не только сильно, но и стильно! К сожалению, недостатки породы перевешивают уникальный внешний вид

Фотограф, ты чем пуховик набил, а?

Помните лето у бабушки в деревне? Когда мы боялись не бобика на цепи, а лютого гуся, что кусал всех подряд? Так вот, пришло время познакомиться с новой, усовершенствованной версией обидчика! Севастопольский гусь: щипает так же сильно, но делает это стильно!

Фотограф, ты чем пуховик набил, а?

Фотограф, ты чем пуховик набил, а?

У гуся множество имён: севастопольский, астраханский, дунайский, турецкий, ленточный, кудрявый, курчавый, шелковистый — это всё про нашего героя. Но как пернатых не назови, это всё равно одна из самых оригинальных и редких пород домашней птицы. Точно неизвестно, где именно впервые появились эти гуси, вот и называют их кто во что горазд. Более широкое распространение они получили в 19 веке, но стать популярными у них не получилось, очень уж заковыристая порода.

Мы созданы, чтобы нами восхищались! Извольте немного потрудиться ради нашего комфорта!

Мы созданы, чтобы нами восхищались! Извольте немного потрудиться ради нашего комфорта!

Главная фишка птиц — необычное строение перьев. Из-за генетической мутации пёрышки вырастают длиннее положенного, имеют спиральную форму и слегка распушены. Выглядит просто потрясающе! Только вот на этом достоинства заканчиваются. Перья крайне непрактичны: вся эта длинная красота быстро пачкается, и породистые гуси становятся похожи на замусоленных подкидышей.

Красота требует жертв.

Красота требует жертв.

Да и в остальном севастопольцы, чего греха таить, не самые лучшие птицы для домашнего бизнеса. Во-первых, они мелкие. Взрослые самцы весят всего 5-6 килограмм — почти вдвое меньше, чем обычный их родич любой мясной породы. К тому же птицы очень медленно растут и за это время съедают уйму корма. Таких потом и в суп-то жалко, столько денег потрачено!

Сына, покорми баранов, они уже щипаться начали!

Сына, покорми баранов, они уже щипаться начали!

Во-вторых, птицы плохо размножаются. Чтобы получить птенцов-кучеряшек, нужно сначала обеспечить родителям комфортные условия. Затем дождаться, пока самка соизволит отложить штук 30 яиц за год, в несколько раз меньше, чем гусыня яичной породы. Потом ждать и надеяться, что тебе повезёт. Выводимость птенцов — 70%. То есть в среднем вы получите 21 птенца за период. Если вы не забыли удалить длинные перья, которые мешают птицам спариться. Тогда придётся начать всё с начала.

Размножайтесь и ни на что не отвлекайтесь!

Размножайтесь и ни на что не отвлекайтесь!

Для чего же тогда заводить севастопольских гусей? Очевидно же — для красоты! При должном уходе птички станут настоящей жемчужиной вашего подворья. Обеспечьте наличие теплого и чистого помещения зимой, выгульный дворик, хороший водоём для купания, полноценный рацион. Делов-то!

Источник: https://dzen.ru/a/ZOmxu5NoLClpnesd

28.08.2023 - Posted by | Животные

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