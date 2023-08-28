Остров, с которого не возвращаются: Почему пользуется дурной славой Энваитенет

На нашей планете существует много загадочных мест, которые ни при каких обстоятельствах не рекомендуется посещать туристам. Одним из таких мест является остров Энваитенет, который прославился регулярными пропажами людей от древних времен и до наших дней. Даже его название переводится как «Безвозвратный».

Где находится загадочный остров Энваитенет

Остров Энваитенет. Фото: spairoindia.blogspot.com

Этот небольшой остров, расположенный на озере Рудольф в северной части Кении, на первый взгляд ничем не примечателен и не отличается от множества других островов. Его длина составляет 11 километров, ширина — 5 километров.

На острове мягкий климат, живописная природа, необычайно богатая растительность и песчаные берега, что не предполагает никаких тайн. Но первой странностью острова является тот факт, что на нем не живут животные и птицы, там водятся только змеи.

Вторая странность заключается в том, что богатая растительность острова имеет необычную ярко-изумрудную окраску. Но периодически остров погружается в густой туман, и тогда яркие цвета превращаются в серо-молочные, и что-то мистическое появляется в окружающем пространстве.

Кенийцы стараются не посещать этот остров и давно уже отказались от идеи там поселиться или устроить на острове туристические зоны. В течении длительного времени остров остается заброшенным, и причина этому не только в легендах и его дурной славе, но и в реальных событиях, происходящих в наши дни.

Даже местные племена, проживающие вокруг озера Рудольф, стараются держаться подальше от этого острова, считая это место проклятым. Не зря остров называют Энваитенет, что в переводе с языка местного племени эльмоло означает «безвозвратный» или «остров, с которого не возвращаются». Хотя у острова существуют и другие названия, в том числе — Южный.

Покинутые хижины острова

Покинутые хижины острова. Фото: cattur.ru

Местные жители говорят, что их предки жили на острове много лет назад. Они ловили рыбу, охотились, вели торговлю с теми, кто жил на материке. Но позднее стали рассказывать о странных вещах, происходивших на острове. Иногда по ночам они видели светящиеся тени людей и слышали леденящие душу крики и стоны, которые доносились из глубины острова.

После таких ночей люди тяжело болели или часами лежали, словно в коме, не в силах пошевелиться. Многие становились калеками буквально на пустом месте или умирали, беременные женщины рожали мумифицированных детей. А однажды люди с острова просто перестали приезжать на материк.

На остров отправились несколько мужчин из прибрежной деревни, чтобы посмотреть, что там произошло. Добравшись до острова, они увидели заброшенную деревню с хижинами, полными разных предметов быта, а возле потухшего костра нашли нетронутую гнилую рыбу. В углу каждой хижины аккуратно были сложены лук и стрелы. При этом на острове не было никаких признаков жизни, люди просто исчезли.

Побродив по острову, мужчины обнаружили, что вместе с людьми исчезли и дикие животные, прежде населявшие остров, и даже птицы перестали туда прилетать. Они быстро покинули остров, чтобы не испытывать судьбу. А хижины некогда живших там людей сохранились до сих пор.

Пропавшая экспедиция

Остров Энваитенет. Фото: cattur.ru

Вторая таинственная история исчезновения людей на острове произошла в 1935 году, когда туда отправилась британская энтографическая экспедиция в составе двух человек. Исследователи Мартин Шефлис и Бил Дайсон, условились каждый вечер подавать сигнал зажженными лампами своим коллегам, работавшим на берегу озера.

В течение двух недель все было в порядке, исследователи работали на острове, лампы загорались каждый вечер, а потом сигналы внезапно прекратились.

Отправившиеся на поиски друзей члены экспедиции не обнаружили даже следов их пребывания на острове. За большие деньги они наняли местных аборигенов, которые в течение нескольких дней прочесывали остров, перевернув там буквально каждый камень.

Этот остров пользуется дурной славой. Фото: spairoindia.blogspot.com

Местные власти выделили для этих целей самолет, который также в течение нескольких дней совершал облеты острова в поисках пропавших исследователей, но все оказалось безрезультатно. Шефлис и Дайсон вместе со всеми своими вещами пропали навсегда.

Почему этот остров пользуется дурной славой в наши дни

Местные аборигены. Фото: spairoindia.blogspot.com

С тех пор предпринималось еще несколько попыток посетить загадочный остров. В конце ХХ века туда отправились две частных экспедиции из Германии и Голландии, но они также безвозвратно исчезли.

То же самое произошло и с племенем эльмоло, которым надоело воевать с соседями из племени самбуру и они решили спрятаться от них на необитаемом острове. Поначалу ничего не предвещало беды. Люди привезли с собой на остров коз, занимались их разведением, ловили рыбу, иногда навещали родственников на материке. А потом также бесследно исчезли.

После них на острове остались только построенные хижины и большие стада одичавших коз, которые чувствуют себя там вольготно, потому что на них никто не охотится.

Племена, живущие на материке, считают остров Энваитенет окаменевшим телом богини плодородия, поэтому, с их точки зрения, земля эта священна, и жить на ней нельзя.

Остров Энваитенет. Фото: spairoindia.blogspot.com

Существует и научная версия, согласно которой остров имеет вулканическое происхождение и в озере Рудольф, омывающем этот остров, иногда происходит выделение газа, вызывающего у людей галлюцинации. В таком состоянии человек просто не контролирует свои действия и легко может броситься в воду и утонуть в озере. Но мало кто верит в эту версию, ведь с людьми, живущими на материковом побережье, никогда ничего подобного не происходило.

Тайна острова Энваитенет до сих пор не разгадана, поэтому сегодня он относится к самым загадочным местам на планете, происходящее в которых не могут объяснить ученые .

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270823/57284/