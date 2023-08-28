Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Древесно-культурный код: листья как объект искусства

Листва на деревьях – обычное и привычное явление. Но при желании даже простой лист можно превратить в маленький шедевр, используя по принципу холста для картины или канвы для вышивки.

Основоположником направления под названием leaf carving (резьба по листьям) считается китаец Хуан Тай Шань, опыт которого переняли и другие мастера из разных стран. Листья для карвинга должны быть плотные, целые, симметричные. Предварительная долгая обработка – сушка с последующим кипячением в особом растворе, после которого через трафарет наносится рисунок, позволяет надолго сохранить маленькие шедевры.
Работа требует ювелирной точности, поскольку рисунок прорезается не насквозь. Снимается лишь поверхность, а оставшаяся прозрачная сеточка выступает основой и позволяет сохранить целостность картины.












Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36275-drevesno-kulturnyy-kod-listya-kakobekt-iskusstva-15-foto.html

28.08.2023 - Posted by | Креатив...

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