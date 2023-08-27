17 простых, но полезных гаджетов для дома и улицы, призванных сделать быт более комфортным

Современные люди намного менее привыкшие к каким-либо бытовым лишениям, чем наши предки. Оно и не мудрено, ведь сегодня совершенно нормально делать свою жизнь дома максимально комфортной. И в погоне за простотой повседневной жизни разработчики не устают модернизировать, казалось бы, совершенно привычные предметы обихода и даже придумывать новые. Вашему вниманию 17 простых, но полезных гаджетов для дома, призванных сделать быт более комфортным.

1. Прикроватная тумбочка-трансформер в обеденный столик

Незаменимая штука для любителей поесть в постели. /Фото: yablyk.com

Огромное количество людей хотя бы единожды в жизни принимали пищу прямо в кровати — болели, устраивали себе и второй половинке романтический завтрак или просто позволяли себе полениться лишний раз. Как раз для любителей устроить себе такую сиесту в лежачем положении была разработала целая мебель-трансформер. С виду она похожа на обыкновенную прикроватную тумбочку, однако имеет выдвигающуюся столешницу, которая нависает над кроватью и позволяет без проблем и страха испачкать себя либо бельё наслаждаться любимыми блюдами.

2. Расчёска, легко очищающаяся от волос

Простенький, но очень полезный апгрейд для расчёсок. /Фото: memy.pl

А вот такой девайс не понадобится разве что тем людям, которые совсем не используют расчёски. Потому что все остальные регулярно сталкиваются с вечной проблемой — как очистить гребешки между зубьев от выпавших из причёски волос и частичек пыли или ороговевшей кожи. Видимо, некоему умельцу это тоже однажды надоело, вот он и придумал оснастить обыкновенную расческу съёмной силиконовой накладкой под зубчики, которая при необходимости легко снимается, увлекая за собой недоевшие загрязнения.

3. Чашка, которая вбирает подтёки

Посуда, спасающая от загрязнения поверхностей случайными брызгами. /Фото: yankodesign.com

Пожалуй, нет такого человека, который не сталкивался с проблемой разлитых капель из чашки — слишком много жидкости налили либо неаккуратно поставили на поверхность, и в результате часть напитка неизбежно прольётся. Однако на рынке можно найти и такие кружки, которые решают эту напасть. Например, есть чашка, особенная конструкция которой предполагает не позволить каплям стечь по стенкам на стол — она задерживается в специальной щели в нижней части посудины.

4. Скамейка с мобильным сидением

Удобнейшая модернизация простых городских лавочек. /Фото: yablyk.com

На первый взгляд покажется не совсем понятным смысл такой задумки — если, например, регулируется спинка скамейки, то тут всё ясно, ведь это позволяет подстроить сидение под себя любому человеку. Однако и мобильное сидение является просто замечательным решением, причём не только в случае, если оно с одной стороны испачкалось. Первоначально данный функционал предполагалось использовать после того, как пройдёт дождь: в случае с обычной скамейкой сесть на неё не получится, потому что она будет мокрой, а здесь достаточно разок провернуть ручку, расположенную сбоку от сидения, чтобы добраться до её сухой части и без проблем передохнуть.

5. Домашние тапочки с подсветкой

Незаменимая обувь во время ночных прогулок по дому. /Фото: svoimi-rukami-club.ru

Нередко в жизни людей случаются ситуации, когда приходится ночью передвигаться по своему жилищу. И далеко не всегда этот путь может сопровождаться включением света в комнатах. В противном же случае значительно увеличивается риск наткнуться на что-нибудь в темноте, вплоть до получения травм. Однако на рынке современных вещей можно найти решение этой проблеме: уже давно существуют домашние тапочки, оснащённые собственной подсветкой в виде маленьких фонариков, встроенных в мыски обуви. С помощью такого апгрейда простой обуви любители пробираться к холодильнику после полуночи могут не переживать о своём здоровье.

6. Пищевой контейнер со встроенным таймером

Гаджет, позволяющий чётко определять срок хранения продуктов. /Фото: goodsi.ru

Контейнеры для продуктов — это в принципе довольно удобная штука, позволяющая рассортировать их и более удобно хранить, как в шкафчиках, так и в холодильнике. Вот только в традиционном виде они всё-таки не застрахованы от забывчивости своих владельцев: можно закрыть в нём, например, какой-то фрукт или овощ, а потом пропустить момент, когда он начнёт портиться. Но разработчики подсуетились и здесь, додумавшись встроить в контейнеры таймер, который достаточно запрограммировать на необходимый срок и точно знать, до какого момента стоит употребить в пищу конкретный продукт.

7. Устойчивый цветочный горшок для балконных перил

Горшок, который не упадёт кому-нибудь на голову. /Фото: handmadeidea.com.ua

Многие любят украшать свои балконы цветами в горшках, однако далеко не всегда это может закончиться благополучно. Например, владельцам домашних любимцев — тех же котов, очень любящих гулять по перилам — приходится постоянно опасаться, что цветочный горшок может попросту свалиться вниз. А можно убить двух зайцев сразу: обставить балкон растениями, которые будут радовать глаз и не переживать за их устойчивость — достаточно приобрести такие цветочные горшки, которые закрепляются на перилах.

8. Детская шапочка для душа

Помощник мам в вопросе купания их малышей. /Фото: babaclick.de

Маленьких деток купают довольно часто, и всякий раз мамочкам приходится беспокоиться о многих вещах, чтобы сделать принятие ванной комфортным и приятным для своего чада. В числе последних обычно находится необходимость уберечь детские глазки от попадания в них воды либо шампуня. Но эту проблему давно решили в виде специальных резиновых шапочек, которые, впрочем, не закрывают волосы, чтобы их также можно было вымыть. Тем более, что они могут стать элементом игры для малышей, ведь их делают в самом разном виде — зонтиков, тарелочек и даже с различными рисунками, например, динозавров.

9. Автомобильный коммуникатор

Гаджет для общения водителей. /Фото: yablyk.com

Несмотря на то, что водители во время движения своих автомобилей оказываются ими же и ограничены, они всё равно умудряются общаться между собой при необходимости. Правда, этот удивительный язык жестов и подмигиваний фарами распознать способны не все. Но и тут на помощь приходит рынок современных девайсов, где уже можно приобрести специальный автомобильный коммуникатор. Сущность этого устройства в том, что его нужно разместить на заднем стекле машины, а он, исходя из соответствующих манипуляций водителя, будет отображать на дисплее смайлики и даже простые, небольшие фразы. Таким образом, автомобилисты получат возможность выразить свои эмоции другим участникам дорожного движения.

10. Обзорное окно для собак в заборе

Следящее окно для питомцев. /Фото: aliexpress.ru

У братьев наших меньших, особенно собак, есть ярко выраженное желание целиком и полностью контролировать все, что происходит как в доме, где они живут, так и вне него. Вот только за пределы частных владений их зачастую не пускают, а многих домашних животных это всё равно не останавливает — они ищут любую щель в заборе, чтобы подсмотреть, а порой даже совершают подкопы для бегства. Но теперь эти треволнения для собак можно нивелировать одним небольшим обзорным окошком из стекловолокна, наличие которого в заборе решает сразу две насущные проблемы: пёсик может спокойно мониторить обстановку вне дома, а у прохожих не останется больше сомнений, что данное жилье находится под охраной верного животного.

11. Девайс для полного выдавливания зубной пасты из тюбика

Решение вечной проблемы невозможности достать всю пасту из тюбика. /Фото: aliexpress.ru

Большинство людей на планете, исходя из совершенно разных побуждений, предпочитают использовать купленные ими средства до конца. Вот только далеко не всегда у них это получается без труда, ведь есть такие упаковки, которые только с дополнительными усилиями и потраченным временем «отдадут» остатки находящихся в них веществ. Настоящей же притчей во языцех этой проблемы стали зубные пасты, чьи тюбики как будто издеваются над потребителями. Впрочем, теперь способ борьбы с надоедливой упаковкой тоже есть — достаточно приобрести специальный гаджет для выжимания из тюбика остатков зубной пасты, который значительно сэкономит и силы, и время.

12. Съёмная розетка в стиле конструктора Lego

Красочный и функциональный вариант простых розеток. /Фото: yablyk.com

Как показывает многолетняя практика и постоянно увеличивающееся число гаджетов в доме — розеток много не бывает. Вот только зачастую их дизайн, мягко говоря, хромает. И всё-таки, можно найти и такие девайсы, которые наделены привлекательным дизайном, а также удобны в применении. Например, съёмные розетки в стиле легендарного конструктора позволяют комбинировать их цвета в нужных сочетаниях, менять местами и чередовать по количеству.

13. Пульверизатор для сока овощей и фруктов

Гаджет для добычи сока из овощей и фруктов. /Фото: shtooki.ru

Приготовление пищи представляет собой хоть и увлекательный, но также несколько «грязный» процесс — количество испачканной посуды порой и сосчитать трудно. А ещё чаще пачкаются руки, ведь именно ими мы держим продукты, нарезаем и выдавливаем сок. Вот касаемо последнего разработчики и нашли выход в виде пульверизатора, который извлекает из фруктов и овощей сок сразу же распыляет его в блюдо на любой стадии готовности — так и руки чистыми остаются, и сок получается без примесей или косточек.

14. Многоразовые свечи

Свеча, которую можно использовать дважды. /Фото: nastroy.net

Каким бы не был уровень прогресса в освещении электричеством, рано или поздно всё равно понадобится свеча. А ещё у них есть неприятная особенность заканчиваться в самый неподходящий момент. Но если купить свечку, которую можно использовать дважды, переживаний станет намного меньше. Такая штука оснащена более длинным фитилем, а также дополнительной емкостью снизу — при первом использовании воск будет в неё стекать, и в результате получается ещё одна свеча.

15. Стол для подлокотника дивана

И от загрязнений спасает, и место экономит. /Фото: decorez.store

Пожалуй, каждый из нас хотя бы однажды что-нибудь из еды или напитков приносил на диван под просмотр хорошего кино или любимой телепередачи. Собственно, именно так появились маленькие столики в гостиных. Вот только не все квартиры имеют достаточно площади для лишних предметов мебели, да и нагибаться к таким столам понравиться не каждому. Рынок же гаджетов предлагает хорошую альтернативу столь громоздким столикам и тумбочкам в виде специальной насадки, которая размешается прямо на подлокотнике дивана — так и место в комнате оптимизируется, и всё необходимое оказывается в буквальном смысле под рукой.

16. Многоразовая ручка для пакетов

Один маленький девайс убережёт пальцы от узких неудобных ручек. /Фото: doma-prosto.ru

Каждый поход в магазин, особенно если он предполагает использование стандартного пакета, может обернуться сущим наказанием. Ведь при покупке множества вещей или продуктов, которые придётся нести в них, их ручки натягиваются, становятся узкими и в результате очень неприятно отдавливают пальцы. Избавиться от этой проблемы можно, если приобрести многоразовую сменную ручку. Её можно использовать с любым пакетом, однако она обладает удобной формой, а ещё и обита достаточно мягким материалом, который не травмирует пальцы при транспортировке пакетов и сумок.

17. Закладка для книги с указателем строки

Закладка с функцией напоминалки. /Фото: n-direct.gift

Чтение — занятие довольно увлекательное, однако нередко обстоятельства вмешиваются так, что мы закрываем книгу и не запоминаем ни номер страницы, где читали, ни уж тем более строку. Но энтузиасты-разработчики давно нашли решение этой, так часто встречающейся, напасти в виде обыкновенной закладки, но с особой конструкцией. Во-первых, она выполнена на резинке, что позволяет использовать ее для выделения страниц в книгах любого размера. А во-вторых, она дополнительно оснащена указателем, который передвигается по закладке и быстренько даст подсказку, на какой конкретно строчке вы остановились.

Источник: https://novate.ru/blogs/240823/67250/