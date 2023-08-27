Самые древние города России

Какой город России имеет самую длинную историю? Мы покопались в прошлом и узнали, сколько на самом деле лет древним городам России, кто был прототипом былинного героя Алеши Поповича, и в каком древнем городе Руси колокола имеют имена, а улицы — нет.

КАКОЙ САМЫЙ ДРЕВНИЙ ГОРОД РОССИИ?

Думаете, что топ самых древних городов России возглавляет Великий Новгород? Это правда, но лишь отчасти. Новгород действительно входит в рейтинг 10 древнейших городов нашей великой страны, исторически и территориально принадлежащих Руси на протяжение больше 1000 лет. Но первое место в этом списке по праву отдано Керчи. Рассказываем про 15 первых в рейтинге.

1. КЕРЧЬ

Основание: 610-590 годы до нашей эры.

Самым древним городом России является Керчь. Ее возраст — более 2,5 тысяч лет. Основана Керчь была, как поселение, между 610 и 590 годами до нашей эры и изначально носила другое имя — Пантикапей. Руины этой древнегреческой колонии сохранились до сих пор.

Благодаря выходу к морю, эта территория всегда — и во времена властвования Хазарского каганата, и Тмутараканского княжества, и Крымского ханства, и Киевской Руси — имела важное стратегическое значение.

Керчь — уникальный город, сохранивший до наших дней исторические памятники разных эпох — античные, византийские, турецкие и славянские: гора Митридат и Митридатская лестница, курган с погребениями времен бронзовой эпохи, склеп Деметры, городище Мирмекий, руины города Нимфей, церковь Иоанна Предтечи, турецкая крепость Ени-Кале.

2. ДЕРБЕНТ

Основание: 13 год нашей эры.

А первое упоминание о Дербенте, как городе с каменной крепостью, датируется 568 годом. Впрочем, некоторые историки считают, что первые поселения там были образованы вообще около пяти тысяч лет назад.

Изначально Дербент существовал на месте персидской крепости и носил название Каспийские ворота. В состав Российской империи вошел в 1813 году, после подписания договора о перемирии с Персией. Археологические находки свидетельствуют о том, что в 300 годах на этих землях проживали и христиане, и мусульмане, и представители древней религии зороастризма.

Ежегодно жемчужину Дагестана — Дербент, посещают более 100 тысяч туристов, чтобы насладиться потрясающей красотой этих мест и посетить крепость Нарын-Кала, мечеть Джума и другие памятники древней истории.

3. ЛАДОГА

Основание: 862 год.

Старая Ладога — ныне село, а по сути одна из первых столиц Древней Руси. Правда, всего два года, с 862 по 864, но именно здесь родился и правил первый князь Древней Руси — Рюрик.

Ладога и сейчас — город-музей, олицетворяющий столицу древней Северной Руси. Начиная от заповедника «Старая Ладога» до исторических зданий, летописей и живописи, сохранившихся до наших дней. Конечно, первое оборонительное сооружение — деревянная Староладожская крепость XIII века — не перенесла многочисленных нападений иноземцев, но увидеть вживую первую на Руси каменную крепость, возведенную в IX веке, мы можем. Так же, как и предполагаемую могилу Вещего Олега и исторический музей, расположенный в деревянной церкви XVII века.

4. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Основание: 859 год.

Главным торжищем, столицей Руси и центром Новгородской земли в составе Русского царства Великий Новгород пробыл до 882 года, когда князь Олег решил укрепить государственные позиции, перенеся резиденцию в Киев. Что не помешало городу закрепиться к середине IX века в статусе крупного торгового, политического и культурного центра северо-западных земель.

Великий Новгород сам по себе — город-памятник, где буквально на каждом шагу нас окружают артефакты истории — Софийский собор, Новгородский кремль, Благовещенский храм XII века, этнографический парк русского деревянного зодчества «Витославлицы».

862-ой год стал для Руси особенно плодовитым на строительство городов. И открывает наш топ городов-одногодок в рейтинге самых древних городов России Ростов Великий.

5. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

Основание: 862 год.

Когда Ростов назвали Великим — тема давних споров ученых. Одни считают, что статус «Великий» этот древнейший город Центральной России получил при создании, в правление князя Юрия Долгорукого. Другие настаивают, что произошло это только в XII веке, когда был сооружен единый ансамбль Кремля. А третьи считают его связанным с Петром Великим и его особой любовью к Ростову. Сами же жители города полагают, что Великим город назван изначально, и в честь Великого Киевского князя Владимира, который крестил первых ростовчан в водах озера Неро. Как бы там ни было, но город и правда велик, величав и как его ни назови, историческую ценность Ростова умалить невозможно.

Интересно, что вплоть до революции в городе не было ни нумерации домов, ни названий улиц. В отличие от уникальной звонницы Ростовского кремля, в которой каждый из 15-и колоколов имеет свое имя. Кстати белокаменный Кремль, пусть и не воочию, видел каждый, кто смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А еще ростовчане считают, что именно в их городе родился былинный богатырь Алеша Попович. Но скорее всего, русский богатырь — это прототип реального ростовского силача XIII века Александра Поповича.

6. МУРОМ

Основание: 862 год.

Муром — один из немногих городов России, сохранивший в своем названии память о некогда обитавшем на землях Нижней Оки древнем поволжско-финском народе «муромы» (до начала II тысячелетия нашей эры). С финно-угорского «муром» переводится как холм у воды, возвышенность. И действительно, Муром часто называют городом на семи холмах левого берега Оки, а еще «золотом» на карте России.

Муром — сокровищница архитектуры. Ярчайшими из памятников являются Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный девять веков назад, Благовещенский собор, возведенный указом Ивана Грозного, Троицкий и Вознесенский женские монастыри. И конечно, это объекты, посвященные былинному герою, богатырю русскому Илье Муромскому.

7. БЕЛОЗЕРСК

Основание: 862 год.

Основал Белозерск (тогда — Белоозеро) князь Синеус из династии Рюриковичей. Край издревле был богат дичью, рыбой, мясом и медом. Известным город стал после отъединения в 1238 году от Ростово-Суздальского княжества.

Интересный факт: Белозерск дважды переносили с северного берега к истоку реки Шексны, а после эпидемии «моровой язвы» XIV века — на южное побережье, где он и стоит поныне. Белозерск остался одним из немногих городов нашей страны, не пострадавшим ни от татаро-монгольского нашествия, ни в годы революции, ни во время Великой Отечественной войны, благодаря чему ему удалось сохранить первозданную красоту и историческую ценность, не зря его называют «городом деревянной сказки». Не изменился с древних времен и герб города, на котором изображена древняя ладья и две стерляди. Хотя есть и еще один символ у Белозерска — знаменитое вологодское кружево.

8. ИЗБОРСК

Основание: 862 год.

Изборск (изначальное Изборг) — удивительный город с богатой историей. По сути это музей под открытым небом. На небольшой площади сохранились 194 памятника истории и культуры Древней Руси. Среди них — центральное культовое сооружение древнего города — Никольский собор XIV века, средневековая крепость и вытесанный из камня двухметровый Труворов крест, датируемый XIV веком.

Из уважения к историческому прошлому Изборска за ним официально оставляют статус города, не называя ни деревней, ни обезличенным «населенный пункт», несмотря на то, что населяют его менее 800 человек. По сути Изборск — один из самых маленьких, но исторически значимых городов России.

9. СМОЛЕНСК

Основание: 863 год.

Всего на год младше своих «топовых» братьев город-герой Смоленск. К Древней Руси он был присоединен во времена походов князя Олега, который номинальным правителем города поставил своего малолетнего сына, а фактически город управлялся из Киева. И только в XII веке Смоленск стал самостоятельным княжеством.

Памятников истории в городе много, но основными сохранившимися до наших дней являются Смоленский Успенский собор, церковь Иоанна Богослова, Борисоглебский монастырь, а неподалеку от него, в Гнездово, — крупный некрополь IХ-Х веков.

10. ПСКОВ

Основание: 903 год.

Псков был основан кривичами и вырос рядом с Изборском, но в скором времени превратился в прекрасно укрепленную крепость, у стен которой потерпели поражение Тевтонское меченосцы в начале 1242 года. Огромную роль Псковский кордон сыграл и в Северной войне. Зимой 1700-1701 годов после боев под Нарвой в Пскове и его окрестностях базировались более 60 тысяч солдат и офицеров русской армии. А сам город по приказу царя Петра I был укреплен и превращен в оборонительный бастион, некоторые фрагменты которого сохранились до сих пор.

Из достопримечательностей особо хочется отметить: Собор Святого пророка Иоанна Предтечи, Псковский кремль и Памятник дружине Александра Невского.

11. УГЛИЧ

Основание: 937 год.

Углич — не просто один из самых древних русских городов, украшением которого служат купеческие усадьбы и старинные соборы. Горожане предпочитают называть его городом трех монастырей — Воскресенского, Богоявленского и Алексеевского. Хотя, на самом деле древних храмов он насчитывает более 20. Удивительно, но святые строения именно этого города практически не пострадали после революции.

Заложен Углич был родичем княгини Ольги в 937 году, но расцвета добился только в XV веке. Здесь были свои монетный двор и издательство, велась подробная историческая летопись, строились каменные палаты и храмы, развивались ремесла. Здесь же, в Угличе, прервалась династия Рюриковичей и началась династия Романовых — матерью первого царя Михаила Романова была уроженка Углича боярыня Ксения Шестова. Интересно будет посетить Алексеевский монастырь, Церковь Димитрия Царевича «на крови» и современный музей велосипеда.

А еще поговаривают, что здесь можно встретить настоящую Бабу-Ягу. К преданиям старины и народным легендам в Угличе относятся особенно трепетно. Даже создали музей Мифов и суеверий русского народа. Правда известен он больше как музей бабы Яги.

12. БРЯНСК

Основание: 985 год.

Брянск вырос на месте древнего поселения Дебрянск, название которого было связано с непролазными дебрями, окружавшими его в стародавние времена. Впервые город упомянут в Ипатьевской летописи. Уже тогда, в конце Х века, он имел огромное стратегическое и торговое значение. Через этот город-крепость проходил «путь из варягов в греки», так как возведен он был на развилке двух важнейших торговых путей при впадении реки Болвы в Десну.

Брянск — свидетель многих великих исторических событий, кладезь легенд и памятников архитектуры. Это и Покровская гора, и Свенский монастырь, и Курган Бессмертия, и Спасо-Гробовская церковь, а также былинные места славы богатыря Пересвета и разбойных набегов Соловья Разбойника.

13. ВЛАДИМИР

Основание: 990 год.

Владимир в 2020 году встретил свой юбилейный 1030 год. Этот город-музей, основанный киевским князем Владимиром Святославичем Красное Солнышко, и укрепленный спустя столетие другим Владимиром — Мономахом, входит в знаменитое на весь мир «Золотое кольцо России».

ВРЕЗ: Восемь городов маршрута «Золотое кольцо России» — Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад.

Во времена Золотой Орды именно владимирские князья были признаны старейшими, а их потомки получили в XIV веке титул «Великие князи всея Руси». Многим административным строениям и даже жилым домам тут больше 300 лет. А Золотые ворота и два собора — Дмитриевский и Успенский, имеют статус Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

14. КАЗАНЬ

Основание: 1005 год.

Казань была основана как пограничная крепость, форпост на границе Волжской Булгарии. Казанским ханством город был назван в 1438 году, после захвата Золотой Ордой, а спустя 114 лет, в эпоху Ивана Грозного, присоединен к Русскому царству.

Сейчас Казань — столица республики Татарстан и один из самых древних и многонациональных городов России, с богатой историей и самобытной культурой. Главные символы республики — мечеть Кул Шариф и белокаменный Казанский кремль.

15. ЯРОСЛАВЛЬ

Основание: 1010 год.

Больше века назад прибыл в Медвежий угол на слиянии рек Волги и Которосли князь Ярослав Мудрый с целью принести язычникам христианскую веру и положить конец варварским набегам на торговые суда. Но местное население натравило на него лютого зверя, которого Ярослав зарубил секирой, а после велел заложить город русский, дав ему свое имя. В память о тех событиях главную площадь Ярославля украшает памятник основателю, а на гербе изображен медведь с секирой.

К XII веку Ярославль стал крупным культурным, ремесленным и торговым центром и одним из самых грамотных городов Руси. Здесь же формировались традиции русской живописи и зодчества. После Смутного времени Ярославль стал символом русского единства и временно — столицей Руси, в которой расположилось народное ополчение Минина и Пожарского. И именно в Ярославле был найден памятник древнерусской литературы — «Слово о полку Игореве».

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_drevnie_goroda_rossii