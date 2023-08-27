Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Крысы создают картины-миниатюры, которые раскупают в Интернете в мгновение ока

Ни для кого не является новостью то, что некоторые животные могут быть весьма успешными художниками. Особенно, если это такие умные и чуткие существа, как крысы. Кроме того, что они невероятно умны, эти удивительные зверушки ещё и очень похожи на людей. Геном крысы практически идентичен человеческому. Предлагаем посмотреть, насколько талантливыми могут быть эти очаровательные грызуны, если им дать краски и холст!

Многие женщины боятся этих грызунов, мужская половина человечества тоже их недолюбливает. Кто-то находит не особо привлекательными красные глаза крыс-альбиносов, у кого-то вызывает отвращение крысиный хвост. На самом деле причиной этого неприятия является человеческая генетическая память. Ведь крысы могли оставить без пищи целые города, их издавна использовали в самых жестоких пытках.

Причина нелюбви некоторых людей к этим животным - генетическая память о том, как эти грызуны могли истребить запасы еды для целого города.

Причина нелюбви некоторых людей к этим животным — генетическая память о том, как эти грызуны могли истребить запасы еды для целого города.

Эти животные являются переносчиками очень многих опасных заболеваний. Из-за них в разные времена случались эпидемии. Одной из причин средневековой чумы были именно эти животные. С древних времён люди считали, что там где размножаются крысы, туда придёт горе и смерть.
Крысоловы были всегда очень востребованной профессией. К ним относились уважительно, как к кому-то вроде шаманов. Те варили таинственные снадобья для борьбы с этими вредителями и каждый убеждал, что его средство самое эффективное.

Крысы, на самом деле, очень на нас похожи.

Крысы, на самом деле, очень на нас похожи.

Несмотря на всё это эти грызуны очень похожи на людей не только геномом, у них социальная структура общества подобна человеческому. Есть начальники, подчинённые. Об их потрясающих умственных способностях слагают легенды. И это правда: учёные экспериментально подтвердили, что во время некоторых испытаний крысы вели себя гораздо сообразительней и мудрее людей. Также они вполне могут быть очаровательными и милыми пушистиками. Многие их держат дома в качестве питомцев. Эти грызуны очень верные и преданные друзья.

Стеф Тугуд.

Стеф Тугуд.

В команде Стеф двенадцать маленьких пушистых художников.

В команде Стеф двенадцать маленьких пушистых художников.

Крысы способны на верность и преданность.

Крысы способны на верность и преданность.

Стеф Тугуд совсем не мечтала о том, что будет владеть целым бизнесом, предметом которого является крысиное искусство. Идея пришла к ней в голову во время трагических событий в её жизни. Она потеряла одного из своих питомцев, в 2018 году. Капитан Джек Воробей, так звали её крыса, перенёс операцию, после которой не смог выйти из наркоза и умер. Стеф была рядом и сделала себе на память несколько отпечатков его лапок.

Идея пришла во время трагического переживания в жизни Стеф.

Идея пришла во время трагического переживания в жизни Стеф.

«Я подумала, что было бы здорово, если бы остальные мои мальчики сделали что-то похожее. Я взяла несколько мини-полотен для рисования, и они создали памятные вещи для меня», — рассказала Тугуд о том, как всё это началось. Стеф также любит фотографировать своих крыс, это её хобби. Поэтому она сфотографировала своих питомцев рядом с их маленькими художественными работами. Разместив их в сети, она привлекла внимание людей и многие захотели купить шедевры крысиного искусства.

Стеф подумала, что здорово, если другие её питомцы захотят рисовать.

Стеф подумала, что здорово, если другие её питомцы захотят рисовать.

Питомцы не разочаровали Стеф.

Питомцы не разочаровали Стеф.

Работы пушистых живописцев расходятся, как горячие пирожки.

Работы пушистых живописцев расходятся, как горячие пирожки.

У крыс Стеф своя страничка в социальных сетях. В её художественном коллективе 12 живописцев. Тугуд всегда подчёркивает, что её питомцы в первую очередь друзья для неё, а уж потом художники.
«Они мои лучшие друзья, и они не будут тратить всю свою жизнь на краски, независимо от того, насколько высок спрос на их искусство сейчас», — написала она на своей странице в Facebook. «Некоторые мальчики проходят целевую подготовку, они рисуют кисточкой или лапками. У нас даже есть миниатюрный курс по ловкости, в котором некоторые из них довольно хороши!»

У крысок своя страничка в социальных сетях, где Стеф публикует их работы.

У крысок своя страничка в социальных сетях, где Стеф публикует их работы.

У Стеф Тугуд образовался интересный бизнес-проект.

У Стеф Тугуд образовался интересный бизнес-проект.

Стеф Тугуд переживает, чтобы её бизнес не портил радость от жизни её питомцам.

Стеф Тугуд переживает, чтобы её бизнес не портил радость от жизни её питомцам.

Для Стеф они прежде всего друзья.

Для Стеф они прежде всего друзья.

Далее Стеф уточняет, что хотя на страничке в сети больше картин, которые рисуют её крысы, только на этом одном она не хочет сосредоточиться. «Я не хочу использовать их только для искусства и своей выгоды — я стремлюсь поддерживать содержание крыс в качестве домашних животных. Меня заботит их благополучие. Мне интересно также делиться тем, чем занимаются мои мальчики вне живописи», — пояснила женщина.

Стеф торгует и другой продукцией: брелоками, подставками и другим.

Стеф торгует и другой продукцией: брелоками, подставками и другим.

Стеф любит фотографировать своих друзей.

Стеф любит фотографировать своих друзей.

Тугуд любит публиковать и бытовые моменты из жизни своих питомцев.

Тугуд любит публиковать и бытовые моменты из жизни своих питомцев.

Стеф продаёт множество товаров с изображением своих домашних животных: подставки, брелоки, резинки для волос и многое другое. Однако в настоящее время в их магазине Etsy нет доступных объявлений. Оказывается, люди раскупили всё, что у них было в наличии. У Стеф даже закончились холсты для её маленьких художников!

У Стеф закончились полотна для её маленьких художников - такой бешеный спрос на их картины.

У Стеф закончились полотна для её маленьких художников — такой бешеный спрос на их картины.

«Я делаю заказ на этой неделе и, надеюсь, скоро смогу планировать предварительные заказы», — написала Тугуд в Facebook.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220520/46484/

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220520/46484/

27.08.2023 - Posted by | Животные

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