Крысы создают картины-миниатюры, которые раскупают в Интернете в мгновение ока

Ни для кого не является новостью то, что некоторые животные могут быть весьма успешными художниками. Особенно, если это такие умные и чуткие существа, как крысы. Кроме того, что они невероятно умны, эти удивительные зверушки ещё и очень похожи на людей. Геном крысы практически идентичен человеческому. Предлагаем посмотреть, насколько талантливыми могут быть эти очаровательные грызуны, если им дать краски и холст!

Многие женщины боятся этих грызунов, мужская половина человечества тоже их недолюбливает. Кто-то находит не особо привлекательными красные глаза крыс-альбиносов, у кого-то вызывает отвращение крысиный хвост. На самом деле причиной этого неприятия является человеческая генетическая память. Ведь крысы могли оставить без пищи целые города, их издавна использовали в самых жестоких пытках.

Причина нелюбви некоторых людей к этим животным — генетическая память о том, как эти грызуны могли истребить запасы еды для целого города.

Эти животные являются переносчиками очень многих опасных заболеваний. Из-за них в разные времена случались эпидемии. Одной из причин средневековой чумы были именно эти животные. С древних времён люди считали, что там где размножаются крысы, туда придёт горе и смерть.

Крысоловы были всегда очень востребованной профессией. К ним относились уважительно, как к кому-то вроде шаманов. Те варили таинственные снадобья для борьбы с этими вредителями и каждый убеждал, что его средство самое эффективное.

Крысы, на самом деле, очень на нас похожи.

Несмотря на всё это эти грызуны очень похожи на людей не только геномом, у них социальная структура общества подобна человеческому. Есть начальники, подчинённые. Об их потрясающих умственных способностях слагают легенды. И это правда: учёные экспериментально подтвердили, что во время некоторых испытаний крысы вели себя гораздо сообразительней и мудрее людей. Также они вполне могут быть очаровательными и милыми пушистиками. Многие их держат дома в качестве питомцев. Эти грызуны очень верные и преданные друзья.

Стеф Тугуд.

В команде Стеф двенадцать маленьких пушистых художников.

Крысы способны на верность и преданность.

Стеф Тугуд совсем не мечтала о том, что будет владеть целым бизнесом, предметом которого является крысиное искусство. Идея пришла к ней в голову во время трагических событий в её жизни. Она потеряла одного из своих питомцев, в 2018 году. Капитан Джек Воробей, так звали её крыса, перенёс операцию, после которой не смог выйти из наркоза и умер. Стеф была рядом и сделала себе на память несколько отпечатков его лапок.

Идея пришла во время трагического переживания в жизни Стеф.

«Я подумала, что было бы здорово, если бы остальные мои мальчики сделали что-то похожее. Я взяла несколько мини-полотен для рисования, и они создали памятные вещи для меня», — рассказала Тугуд о том, как всё это началось. Стеф также любит фотографировать своих крыс, это её хобби. Поэтому она сфотографировала своих питомцев рядом с их маленькими художественными работами. Разместив их в сети, она привлекла внимание людей и многие захотели купить шедевры крысиного искусства.

Стеф подумала, что здорово, если другие её питомцы захотят рисовать.

Питомцы не разочаровали Стеф.

Работы пушистых живописцев расходятся, как горячие пирожки.

У крыс Стеф своя страничка в социальных сетях. В её художественном коллективе 12 живописцев. Тугуд всегда подчёркивает, что её питомцы в первую очередь друзья для неё, а уж потом художники.

«Они мои лучшие друзья, и они не будут тратить всю свою жизнь на краски, независимо от того, насколько высок спрос на их искусство сейчас», — написала она на своей странице в Facebook. «Некоторые мальчики проходят целевую подготовку, они рисуют кисточкой или лапками. У нас даже есть миниатюрный курс по ловкости, в котором некоторые из них довольно хороши!»

У крысок своя страничка в социальных сетях, где Стеф публикует их работы.

У Стеф Тугуд образовался интересный бизнес-проект.

Стеф Тугуд переживает, чтобы её бизнес не портил радость от жизни её питомцам.

Для Стеф они прежде всего друзья.

Далее Стеф уточняет, что хотя на страничке в сети больше картин, которые рисуют её крысы, только на этом одном она не хочет сосредоточиться. «Я не хочу использовать их только для искусства и своей выгоды — я стремлюсь поддерживать содержание крыс в качестве домашних животных. Меня заботит их благополучие. Мне интересно также делиться тем, чем занимаются мои мальчики вне живописи», — пояснила женщина.

Стеф торгует и другой продукцией: брелоками, подставками и другим.

Стеф любит фотографировать своих друзей.

Тугуд любит публиковать и бытовые моменты из жизни своих питомцев.

Стеф продаёт множество товаров с изображением своих домашних животных: подставки, брелоки, резинки для волос и многое другое. Однако в настоящее время в их магазине Etsy нет доступных объявлений. Оказывается, люди раскупили всё, что у них было в наличии. У Стеф даже закончились холсты для её маленьких художников!

У Стеф закончились полотна для её маленьких художников — такой бешеный спрос на их картины.

«Я делаю заказ на этой неделе и, надеюсь, скоро смогу планировать предварительные заказы», — написала Тугуд в Facebook.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220520/46484/

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220520/46484/