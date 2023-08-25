Самые древние города мира

Какие древнейшие города в мире сохранились до наших дней. Топ-10 самых старых городов планеты.

Определение возраста города, особенно если первые поселения на этом месте были еще в эпоху палеолита — тема вечных споров историков, археологов и палеонтологов. Но едины ученые в одном — большинство древнейших городов мира на сей день находятся вблизи Средиземного моря, а самым-самым древним городом мира является Иерихон. Этот живой памятник истории и открывает наш топ. Итак, древние города мира, список самых интересных по версии сайта «Моя Планета».

1. ИЕРИХОН, ПАЛЕСТИНА. X ВЕК ДО Н. Э.

Фото: photoshooter2015 / Shutterstock.com

Топ самых древних городов мира возглавляет Иерихон. Археологические находки говорят о том, что эти земли были населенными еще 11 600 лет назад.

Иерихон неоднократно упоминался в библейских текстах. Во времена Римской Империи стал подарком Марка Антония Клеопатре. Здесь, на западном берегу реки Иордан, находили прибежище изгнанники-евреи, здесь воевали крестоносцы и творилась История. В пору яростных битв Иерихон был разрушен до основания, и его руины удалось раскопать только в ХIХ веке.

На этом месте, вокруг исторического центра Иерихона и вырос современный город. Сейчас его население составляет 20,5 тысяч человек, это преимущественно арабы палестинского происхождения. Уникальностью Иерихона является и его расположение — 258 метров ниже уровня моря.

Достопримечательности:

комплекс Тель ас-Султан на раскопках древнего Иерихона

хасмонейская крепость Док, II век до н.э.

православный греческий мужской монастырь Искушения на горе Каранталь, IV век н.э.

источник пророка Елисея

дом блудницы Раав

руины дворцов Ирода Великого

чудо архитектуры — дворец Хишама аль-Малика, украшенный уникальными мозаичными узорами.

2. ДАМАСК, СИРИЯ. VIII ВЕК ДО Н.Э.

Фото: Ali A Suliman / Shutterstock.com

Дамаск — культурный,исторический и религиозный центр Ближнего Востока и второй по возрасту в топе самых древних городов мира, а еще — старейшая из современных столиц. Раскопки подтвердили, что уже 3000 лет назад на этих землях располагались развитые поселения, вокруг которых велось земледелие.

Климат в регионе преимущественно пустынный, но местечко Гута просто утопает в зелени, это настоящий оазис в пустыне. Само название Дамаск переводится как «хорошо орошаемая земля» — скорее всего, благодаря некогда протекавшей рядом полноводной реке Барада, о которой сейчас напоминает лишь маленький ручей.

Дамаск — красивый город, в архитектуре которого гармонично переплелись исторические памятники и современные здания.

Достопримечательности:

второй в стране по величине после Латакии порт Тартус

одна из старейших в мире мечеть Омейядов

православный женский Сайданайский монастырь

горы Кассион и Касьюн

часовня Святого Анания

национальный музей с реконструкцией синагоги Дура-Европос, которая датируется II веком, с уникальными экспонатами, среди которых первый в мире алфавит и коллекция средневекового оружия.

3. БИБЛ, ЛИВАН. V ВЕК ДО Н. Э.

Еще один из топа древнейших городов мира — ливанский Библ (ныне Джебейль), переносит нас к истокам финикийской цивилизации. Жители древнего Библа славились своим мастерством в судостроении, зодчестве и обработке камня, а сам город считался крупнейшим центром Северной Финикии благодаря огромному порту, через в ближайшие страны шли самые разные товары, в частности в Грецию доставляли папирус, называемый там не иначе как библос (βύβλος) — по имени города Библ. Обнаруженные в Библе надписи, датируемые II веком до н.э., свидетельствуют о том, что древние жители этих земель использовали линейное слоговое письмо, которое было хоть и проще египетских иероглифов, но до сих пор полностью не поддалось расшифровке из-за отсутствия материалов для сравнения. Современное население Библа (Джебейля) — 3000 человек.

Достопримечательности Библа:

храм Астарты, сохранившийся со II века

часть римской улицы с колоннами

замок крестоносцев

церковь св.Иоанна

фрагменты крепостной стены XII века

древний некрополь Библоса, найденный только в начале XX века.

4. АРГОС, ГРЕЦИЯ. V ВЕК ДО Н.Э.

Греческий Аргос относится к периоду Микенской цивилизации и признан самым древним городом Греции и Европы. Главная культурная ценность — сохранившаяся до наших дней Аргосская крепость, расположенная на холме Лариса неподалеку от центра города. В разные века Аргос населяли греки, византийцы, венецианцы, турки, а также крестоносцы. И каждый из народов вносил в его архитектуру элементы своей культуры.

Несмотря на богатую историю, Аргос очень современный и активный город. Есть здесь и здания, выполненные в стиле неоклассицизма. Например, дворец Константинопулио, особняк греческого дипломата, политика и премьер-министра Греции Харилаоса Трикупи, шикарный Муниципальный дворец и храм Святого Петра, возведенный в середине XIХ века в стиле купольной базилики.

Достопримечательности Аргоса:

холм Аспид с микенскими камерными гробницами и святилищем Дирада

амфитеатр IV века до н.э. на 20 000 зрительских мест, вырезанный в скале

римские термы

древний одеон (театр)

древняя агора (рыночная площадь)

суд (критирио).

5. АФИНЫ, ГРЕЦИЯ. ОКОЛО V ВЕКА ДО Н. Э.

Нить Ариадны, Минотавр, Тесей, Горгона, подвиги Геракла, мужество Прометея, Персей, Посейдон, Гера, Афина… О город, воспетый в мифах и легендах, вторая по древности европейская столица, центр Домикенской цивилизации, первые письменные указания о которой сохранились аж с 1600 г. до н. э.

Афины были заселены постоянно со времен неолита. По преданию, город славы и могущества эпохи античности существовал уже задолго до Микенской эпохи, однако найти достоверные подтверждения этому пока не удалось.

Столицей Греции Афины стали в начале ХIХ века.

Достопримечательности Афин:

древнейшая крепость Акрополь, откуда открывается лучший вид на город и венчающий ее величественный храм Парфенон

музей Акрополя

национальный археологический музей, где собраны украшения, фрески, статуи и другие предметы из наследия Древней Греции.

6. СУЗЫ, ИРАН. IV ВЕК ДО Н.Э.

Древний иранский город Сузы — это крупный политический и торговый центр древнего Элама, а далее Персидской империи и всего Древнего Востока. Благодаря археологическим раскопкам удалось приоткрыть завесу тайны сразу нескольких исчезнувших цивилизаций. Именно здесь некогда состоялись единовременные свадьбы воинов-завоевателей Александра Македонского на персиянках, а Сузы стали столицей самого крупного в III веке до н.э. объединения племен, положивших начало созданию Эламского царства. С 2015 года Сузы являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Суз:

святое место паломничества — белокаменная коническая гробница пророка иудеев Даниила

дворец Дария I

руины дворца Артаксеркса II

крепость Моргана

храмовый комплекс 1250 года до н. э. в древнем городе Дур-Унташ, расположенном в 45 км от Суз

объект наследия ЮНЕСКО — Зиккурат Чога-Замбиль, построенный в честь покровителя Суз бога Иншушинак — владыки царства мертвых и божества клятвы.

7. СИДОН, ЛИВАН. IV ДО Н. Э.

Фото: Lev Levin / Shutterstock.com

Сидон — небольшой, но стратегически важный город-порт в 40 км от Бейрута, утопающий в зелени цитрусовых рощ и банановых лесов. В начале нашей эры был одним из центральных пунктов могущественной Финикии, процветанию которого способствовали торговые отношения с Египтом и развитие производства стеклянной промышленности. Город представляет собой живой памятник истории.

Достопримечательности Сидона:

морская крепость XIII века, откуда открывается потрясающий вид на лежащие на дне моря римские колонны из розового гранита

финикийский храм бога Эшмуна с поражающим своим великолепием троном Астарты

пирамида Лахун

храм Эшмуна

мечети Омари и Баб-эль-Сарай

дворец Деббане — дом 1721 года постройки с расписной плиткой на стенах стен и потолками из кедрового дерева.

А еще Сидон дает возможность попробовать флердоранжевую воду, песочное печенье «саниура» и закуски «мезе», да и просто почувствовать себя первооткрывателем древней цивилизации.

8. ПЛОВДИВ, БОЛГАРИЯ. IV ДО Н. Э.

Пловдив, в прошлом Филиппополь — древнейший культурный центр и второй по величине после Софии болгарский город-музей. Особенно много здесь памятников культурного наследия Римской Империи, например Античный театр времен императора Адриана на 6000 зрителей, многочисленные мозаики, фрески и другие артефакты истории того периода. В конце VI века в город прибыли славяне и назвали его Пълдин. Впервые имя Пловдив употребляется в XV веке, а с 1885 года город входит в состав Болгарии.

Достопримечательности Пловдива:

исторический Старый Пловдив

античный театр

руины фракийского поселения Евмолпиаса

стадион Филиппополис

дом Хиндлиана

сад Царя Симеона

дервишский монастырь Мевлевихане

церкви Святых Константина и Елены и Святой Богородицы

мечеть Джумая

арт-квартал Капана

этнографический и археологический музеи.

9. ГАЗИАНТЕП, ТУРЦИЯ. ОКОЛО 3650 Г. ДО Н. Э.

Газиантеп не зря называют городом гармоничного симбиоза древности и современности. Аутентичные улочки, памятники старины и современные здания создают ни с чем не сравнимый облик.

Кроме того, Газиантеп — кулинарная столица Турции, гастрономический бренд которой — сладкие блюда из антепских фисташек. Здесь производят ковры, ткани, изделия из меди, перламутра, кожи, а также национальные музыкальные инструменты.

Достопримечательности Газиантепа:

крепость Газиантепа

музейный комплекс мозаичных артефактов древнеримского города Зеугма, практически полностью ушедший в глубины водохранилища

мечеть Куртулуш

Восточный базар и Бакырджилар, «медный рынок»

Гюмрюк хан — кафе в старинном караван-сарае

археологический музей древностей

музей стекла

крепость Румкале

тоннели для хранения питьевой воды, включая комплекс Пишириджи, построенный в 800 году

Абиссинский каньон.

10. БЕЙРУТ, ЛИВАН. III ДО Н. Э.

Фото: Sun_Shine / Shutterstock.com

Первые упоминания о поселении на месте современной столицы Ливана Бейрута относятся аж к XV веку до н.э. Однако постоянно населенным он стал лишь спустя 12 веков, поэтому датой его основания официально признан III век до нашей эры.

Символ Бейрута ― Голубиные скалы, возвышающиеся из морских глубин вблизи набережной Де Голля, где собираются под вечер и туристы, и сами ливанцы, чтобы провести время среди прекрасных пейзажей в одном из многочисленных кафе и ресторанчиков. Вообще, Бейрут — настоящее воплощение восточной сказки, манящей золотистым песком морских пляжей, потрясающими закатами, бризом побережья, зеленью, яркими красками и умопомрачительными ароматами пряностей и кофе.

Достопримечательности Бейрута:

карстовые пещеры, протяженностью 9 км, официально признанные одним из семи новых чудес света, включая двухуровневую пещеру Джейта, известную своими тоннелями и подземными озерами с наростами сталактитов и сталагмитов

набережные Рауша и Корниш

пляжи Рафик-Харири

Собачья река, которая по преданию каждую весну окрашиваются в красный цвет

театр «Каракалла»

национальный военный и музей Ближнего Востока

православная церковь Успения Пресвятой Богородицы

мечети Ассафа и Амира, Аль Омари и Мухаммад Аль-Амин

величественная часовая башня Сераль

замок и музей Муссы

построенный итальянскими архитекторами дворец Бейтеддин

площадь Звезды (Сахат аль-Нэжма) в центре Старого Бейрута

деревня Мухайдсе, упомянутая в летописях еще в 1510 году.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_drevnie_goroda_mira