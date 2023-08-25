Самые древние города мира
Какие древнейшие города в мире сохранились до наших дней. Топ-10 самых старых городов планеты.
Определение возраста города, особенно если первые поселения на этом месте были еще в эпоху палеолита — тема вечных споров историков, археологов и палеонтологов. Но едины ученые в одном — большинство древнейших городов мира на сей день находятся вблизи Средиземного моря, а самым-самым древним городом мира является Иерихон. Этот живой памятник истории и открывает наш топ. Итак, древние города мира, список самых интересных по версии сайта «Моя Планета».
1. ИЕРИХОН, ПАЛЕСТИНА. X ВЕК ДО Н. Э.
Фото: photoshooter2015 / Shutterstock.com
Топ самых древних городов мира возглавляет Иерихон. Археологические находки говорят о том, что эти земли были населенными еще 11 600 лет назад.
Иерихон неоднократно упоминался в библейских текстах. Во времена Римской Империи стал подарком Марка Антония Клеопатре. Здесь, на западном берегу реки Иордан, находили прибежище изгнанники-евреи, здесь воевали крестоносцы и творилась История. В пору яростных битв Иерихон был разрушен до основания, и его руины удалось раскопать только в ХIХ веке.
На этом месте, вокруг исторического центра Иерихона и вырос современный город. Сейчас его население составляет 20,5 тысяч человек, это преимущественно арабы палестинского происхождения. Уникальностью Иерихона является и его расположение — 258 метров ниже уровня моря.
Достопримечательности:
- комплекс Тель ас-Султан на раскопках древнего Иерихона
- хасмонейская крепость Док, II век до н.э.
- православный греческий мужской монастырь Искушения на горе Каранталь, IV век н.э.
- источник пророка Елисея
- дом блудницы Раав
- руины дворцов Ирода Великого
- чудо архитектуры — дворец Хишама аль-Малика, украшенный уникальными мозаичными узорами.
2. ДАМАСК, СИРИЯ. VIII ВЕК ДО Н.Э.
Фото: Ali A Suliman / Shutterstock.com
Дамаск — культурный,исторический и религиозный центр Ближнего Востока и второй по возрасту в топе самых древних городов мира, а еще — старейшая из современных столиц. Раскопки подтвердили, что уже 3000 лет назад на этих землях располагались развитые поселения, вокруг которых велось земледелие.
Климат в регионе преимущественно пустынный, но местечко Гута просто утопает в зелени, это настоящий оазис в пустыне. Само название Дамаск переводится как «хорошо орошаемая земля» — скорее всего, благодаря некогда протекавшей рядом полноводной реке Барада, о которой сейчас напоминает лишь маленький ручей.
Дамаск — красивый город, в архитектуре которого гармонично переплелись исторические памятники и современные здания.
Достопримечательности:
- второй в стране по величине после Латакии порт Тартус
- одна из старейших в мире мечеть Омейядов
- православный женский Сайданайский монастырь
- горы Кассион и Касьюн
- часовня Святого Анания
- национальный музей с реконструкцией синагоги Дура-Европос, которая датируется II веком, с уникальными экспонатами, среди которых первый в мире алфавит и коллекция средневекового оружия.
3. БИБЛ, ЛИВАН. V ВЕК ДО Н. Э.
Еще один из топа древнейших городов мира — ливанский Библ (ныне Джебейль), переносит нас к истокам финикийской цивилизации. Жители древнего Библа славились своим мастерством в судостроении, зодчестве и обработке камня, а сам город считался крупнейшим центром Северной Финикии благодаря огромному порту, через в ближайшие страны шли самые разные товары, в частности в Грецию доставляли папирус, называемый там не иначе как библос (βύβλος) — по имени города Библ. Обнаруженные в Библе надписи, датируемые II веком до н.э., свидетельствуют о том, что древние жители этих земель использовали линейное слоговое письмо, которое было хоть и проще египетских иероглифов, но до сих пор полностью не поддалось расшифровке из-за отсутствия материалов для сравнения. Современное население Библа (Джебейля) — 3000 человек.
Достопримечательности Библа:
- храм Астарты, сохранившийся со II века
- часть римской улицы с колоннами
- замок крестоносцев
- церковь св.Иоанна
- фрагменты крепостной стены XII века
- древний некрополь Библоса, найденный только в начале XX века.
4. АРГОС, ГРЕЦИЯ. V ВЕК ДО Н.Э.
Греческий Аргос относится к периоду Микенской цивилизации и признан самым древним городом Греции и Европы. Главная культурная ценность — сохранившаяся до наших дней Аргосская крепость, расположенная на холме Лариса неподалеку от центра города. В разные века Аргос населяли греки, византийцы, венецианцы, турки, а также крестоносцы. И каждый из народов вносил в его архитектуру элементы своей культуры.
Несмотря на богатую историю, Аргос очень современный и активный город. Есть здесь и здания, выполненные в стиле неоклассицизма. Например, дворец Константинопулио, особняк греческого дипломата, политика и премьер-министра Греции Харилаоса Трикупи, шикарный Муниципальный дворец и храм Святого Петра, возведенный в середине XIХ века в стиле купольной базилики.
Достопримечательности Аргоса:
- холм Аспид с микенскими камерными гробницами и святилищем Дирада
- амфитеатр IV века до н.э. на 20 000 зрительских мест, вырезанный в скале
- римские термы
- древний одеон (театр)
- древняя агора (рыночная площадь)
- суд (критирио).
5. АФИНЫ, ГРЕЦИЯ. ОКОЛО V ВЕКА ДО Н. Э.
Нить Ариадны, Минотавр, Тесей, Горгона, подвиги Геракла, мужество Прометея, Персей, Посейдон, Гера, Афина… О город, воспетый в мифах и легендах, вторая по древности европейская столица, центр Домикенской цивилизации, первые письменные указания о которой сохранились аж с 1600 г. до н. э.
Афины были заселены постоянно со времен неолита. По преданию, город славы и могущества эпохи античности существовал уже задолго до Микенской эпохи, однако найти достоверные подтверждения этому пока не удалось.
Столицей Греции Афины стали в начале ХIХ века.
Достопримечательности Афин:
- древнейшая крепость Акрополь, откуда открывается лучший вид на город и венчающий ее величественный храм Парфенон
- музей Акрополя
- национальный археологический музей, где собраны украшения, фрески, статуи и другие предметы из наследия Древней Греции.
6. СУЗЫ, ИРАН. IV ВЕК ДО Н.Э.
Древний иранский город Сузы — это крупный политический и торговый центр древнего Элама, а далее Персидской империи и всего Древнего Востока. Благодаря археологическим раскопкам удалось приоткрыть завесу тайны сразу нескольких исчезнувших цивилизаций. Именно здесь некогда состоялись единовременные свадьбы воинов-завоевателей Александра Македонского на персиянках, а Сузы стали столицей самого крупного в III веке до н.э. объединения племен, положивших начало созданию Эламского царства. С 2015 года Сузы являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Достопримечательности Суз:
- святое место паломничества — белокаменная коническая гробница пророка иудеев Даниила
- дворец Дария I
- руины дворца Артаксеркса II
- крепость Моргана
- храмовый комплекс 1250 года до н. э. в древнем городе Дур-Унташ, расположенном в 45 км от Суз
- объект наследия ЮНЕСКО — Зиккурат Чога-Замбиль, построенный в честь покровителя Суз бога Иншушинак — владыки царства мертвых и божества клятвы.
7. СИДОН, ЛИВАН. IV ДО Н. Э.
Фото: Lev Levin / Shutterstock.com
Сидон — небольшой, но стратегически важный город-порт в 40 км от Бейрута, утопающий в зелени цитрусовых рощ и банановых лесов. В начале нашей эры был одним из центральных пунктов могущественной Финикии, процветанию которого способствовали торговые отношения с Египтом и развитие производства стеклянной промышленности. Город представляет собой живой памятник истории.
Достопримечательности Сидона:
- морская крепость XIII века, откуда открывается потрясающий вид на лежащие на дне моря римские колонны из розового гранита
- финикийский храм бога Эшмуна с поражающим своим великолепием троном Астарты
- пирамида Лахун
- храм Эшмуна
- мечети Омари и Баб-эль-Сарай
- дворец Деббане — дом 1721 года постройки с расписной плиткой на стенах стен и потолками из кедрового дерева.
А еще Сидон дает возможность попробовать флердоранжевую воду, песочное печенье «саниура» и закуски «мезе», да и просто почувствовать себя первооткрывателем древней цивилизации.
8. ПЛОВДИВ, БОЛГАРИЯ. IV ДО Н. Э.
Пловдив, в прошлом Филиппополь — древнейший культурный центр и второй по величине после Софии болгарский город-музей. Особенно много здесь памятников культурного наследия Римской Империи, например Античный театр времен императора Адриана на 6000 зрителей, многочисленные мозаики, фрески и другие артефакты истории того периода. В конце VI века в город прибыли славяне и назвали его Пълдин. Впервые имя Пловдив употребляется в XV веке, а с 1885 года город входит в состав Болгарии.
Достопримечательности Пловдива:
- исторический Старый Пловдив
- античный театр
- руины фракийского поселения Евмолпиаса
- стадион Филиппополис
- дом Хиндлиана
- сад Царя Симеона
- дервишский монастырь Мевлевихане
- церкви Святых Константина и Елены и Святой Богородицы
- мечеть Джумая
- арт-квартал Капана
- этнографический и археологический музеи.
9. ГАЗИАНТЕП, ТУРЦИЯ. ОКОЛО 3650 Г. ДО Н. Э.
Газиантеп не зря называют городом гармоничного симбиоза древности и современности. Аутентичные улочки, памятники старины и современные здания создают ни с чем не сравнимый облик.
Кроме того, Газиантеп — кулинарная столица Турции, гастрономический бренд которой — сладкие блюда из антепских фисташек. Здесь производят ковры, ткани, изделия из меди, перламутра, кожи, а также национальные музыкальные инструменты.
Достопримечательности Газиантепа:
- крепость Газиантепа
- музейный комплекс мозаичных артефактов древнеримского города Зеугма, практически полностью ушедший в глубины водохранилища
- мечеть Куртулуш
- Восточный базар и Бакырджилар, «медный рынок»
- Гюмрюк хан — кафе в старинном караван-сарае
- археологический музей древностей
- музей стекла
- крепость Румкале
- тоннели для хранения питьевой воды, включая комплекс Пишириджи, построенный в 800 году
- Абиссинский каньон.
10. БЕЙРУТ, ЛИВАН. III ДО Н. Э.
Фото: Sun_Shine / Shutterstock.com
Первые упоминания о поселении на месте современной столицы Ливана Бейрута относятся аж к XV веку до н.э. Однако постоянно населенным он стал лишь спустя 12 веков, поэтому датой его основания официально признан III век до нашей эры.
Символ Бейрута ― Голубиные скалы, возвышающиеся из морских глубин вблизи набережной Де Голля, где собираются под вечер и туристы, и сами ливанцы, чтобы провести время среди прекрасных пейзажей в одном из многочисленных кафе и ресторанчиков. Вообще, Бейрут — настоящее воплощение восточной сказки, манящей золотистым песком морских пляжей, потрясающими закатами, бризом побережья, зеленью, яркими красками и умопомрачительными ароматами пряностей и кофе.
Достопримечательности Бейрута:
- карстовые пещеры, протяженностью 9 км, официально признанные одним из семи новых чудес света, включая двухуровневую пещеру Джейта, известную своими тоннелями и подземными озерами с наростами сталактитов и сталагмитов
- набережные Рауша и Корниш
- пляжи Рафик-Харири
- Собачья река, которая по преданию каждую весну окрашиваются в красный цвет
- театр «Каракалла»
- национальный военный и музей Ближнего Востока
- православная церковь Успения Пресвятой Богородицы
- мечети Ассафа и Амира, Аль Омари и Мухаммад Аль-Амин
- величественная часовая башня Сераль
- замок и музей Муссы
- построенный итальянскими архитекторами дворец Бейтеддин
- площадь Звезды (Сахат аль-Нэжма) в центре Старого Бейрута
- деревня Мухайдсе, упомянутая в летописях еще в 1510 году.
Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_drevnie_goroda_mira
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