Николлетто

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Самые древние города мира

Афины, Греция

Какие древнейшие города в мире сохранились до наших дней. Топ-10 самых старых городов планеты.

Определение возраста города, особенно если первые поселения на этом месте были еще в эпоху палеолита — тема вечных споров историков, археологов и палеонтологов. Но едины ученые в одном — большинство древнейших городов мира на сей день находятся вблизи Средиземного моря, а самым-самым древним городом мира является Иерихон. Этот живой памятник истории и открывает наш топ. Итак, древние города мира, список самых интересных по версии сайта «Моя Планета». 

1. ИЕРИХОН, ПАЛЕСТИНА. X ВЕК ДО Н. Э.

Иерихон, Палестина

Фото: photoshooter2015 / Shutterstock.com

Топ самых древних городов мира возглавляет Иерихон. Археологические находки говорят о том, что эти земли были населенными еще 11 600 лет назад.

Иерихон неоднократно упоминался в библейских текстах. Во времена Римской Империи стал подарком Марка Антония Клеопатре. Здесь, на западном берегу реки Иордан, находили прибежище изгнанники-евреи, здесь воевали крестоносцы и творилась История.  В пору яростных битв Иерихон был разрушен до основания, и его руины удалось раскопать только в ХIХ веке.

На этом месте, вокруг исторического центра Иерихона и вырос современный город. Сейчас его население составляет 20,5 тысяч человек, это преимущественно арабы палестинского происхождения. Уникальностью Иерихона является и его расположение — 258 метров ниже уровня моря.

Достопримечательности:
  • комплекс Тель ас-Султан на раскопках древнего Иерихона
  • хасмонейская крепость Док, II век до н.э.
  • православный греческий мужской монастырь Искушения на горе Каранталь, IV век н.э.
  • источник пророка Елисея
  • дом блудницы Раав
  • руины дворцов Ирода Великого
  • чудо архитектуры — дворец Хишама аль-Малика, украшенный уникальными мозаичными узорами. 

2. ДАМАСК, СИРИЯ. VIII ВЕК ДО Н.Э.

Дамаск, Сирия

Фото: Ali A Suliman / Shutterstock.com

Дамаск — культурный,исторический и религиозный центр Ближнего Востока и второй по возрасту в топе самых древних городов мира, а еще — старейшая из современных столиц. Раскопки подтвердили, что уже 3000 лет назад на этих землях располагались развитые поселения, вокруг которых велось земледелие.

Климат в регионе преимущественно пустынный, но местечко Гута просто утопает в зелени, это настоящий оазис в пустыне. Само название Дамаск переводится как «хорошо орошаемая земля» — скорее всего, благодаря некогда протекавшей рядом полноводной реке Барада, о которой сейчас напоминает лишь маленький ручей.

Дамаск — красивый город, в архитектуре которого гармонично переплелись исторические памятники и современные здания.

Достопримечательности:
  • второй в стране по величине после Латакии порт Тартус
  • одна из старейших в мире мечеть Омейядов
  • православный женский Сайданайский монастырь
  • горы Кассион и Касьюн
  • часовня Святого Анания
  • национальный музей с реконструкцией синагоги Дура-Европос, которая датируется II веком, с уникальными экспонатами, среди которых первый в мире алфавит и коллекция средневекового оружия.

3. БИБЛ, ЛИВАН. V ВЕК ДО Н. Э.

Библ, Ливан

Еще один из топа древнейших городов мира — ливанский Библ (ныне Джебейль), переносит нас к истокам финикийской цивилизации. Жители древнего Библа славились своим мастерством в судостроении, зодчестве и обработке камня, а сам город считался крупнейшим центром Северной Финикии благодаря огромному порту, через в ближайшие страны шли самые разные товары, в частности в Грецию доставляли папирус, называемый там не иначе как библос (βύβλος) — по имени города Библ. Обнаруженные в Библе надписи, датируемые II веком до н.э., свидетельствуют о том, что древние жители этих земель использовали линейное слоговое письмо, которое было хоть и проще египетских иероглифов, но до сих пор полностью не поддалось расшифровке из-за отсутствия материалов для сравнения. Современное население Библа (Джебейля) — 3000 человек.

Достопримечательности Библа:
  • храм Астарты, сохранившийся со II века
  • часть римской улицы с колоннами
  • замок крестоносцев
  • церковь св.Иоанна
  • фрагменты крепостной стены XII века
  • древний некрополь Библоса, найденный только в начале XX века.

4. АРГОС, ГРЕЦИЯ. V ВЕК ДО Н.Э.

Аргос, Греция

Греческий Аргос относится к периоду Микенской цивилизации и признан самым древним городом Греции и Европы. Главная культурная ценность — сохранившаяся до наших дней Аргосская крепость, расположенная на холме Лариса неподалеку от центра города. В разные века Аргос населяли греки, византийцы, венецианцы, турки, а также крестоносцы. И каждый из народов вносил в его архитектуру элементы своей культуры.

Несмотря на богатую историю, Аргос очень современный и активный город. Есть здесь и здания, выполненные в стиле неоклассицизма. Например, дворец Константинопулио, особняк греческого дипломата, политика и премьер-министра Греции Харилаоса Трикупи, шикарный Муниципальный дворец и храм Святого Петра, возведенный в середине XIХ века в стиле купольной базилики.

Достопримечательности Аргоса:
  • холм Аспид с микенскими камерными гробницами и святилищем Дирада
  • амфитеатр IV века до н.э. на 20 000 зрительских мест, вырезанный в скале
  • римские термы
  • древний одеон (театр)
  • древняя агора (рыночная площадь)
  • суд (критирио).

5. АФИНЫ, ГРЕЦИЯ. ОКОЛО V ВЕКА ДО Н. Э.

Афины, Греция

Нить Ариадны, Минотавр, Тесей, Горгона, подвиги Геракла, мужество Прометея, Персей, Посейдон, Гера, Афина… О город, воспетый в мифах и легендах, вторая по древности европейская столица, центр Домикенской цивилизации, первые письменные указания о которой сохранились аж с 1600 г. до н. э.

Афины были заселены постоянно со времен неолита. По преданию, город славы и могущества эпохи античности существовал уже задолго до Микенской эпохи, однако найти достоверные подтверждения этому пока не удалось.

Столицей Греции Афины стали в начале ХIХ века.

Достопримечательности Афин:
  • древнейшая крепость Акрополь, откуда открывается лучший вид на город и венчающий ее величественный храм Парфенон
  • музей Акрополя
  • национальный археологический музей, где собраны украшения, фрески, статуи и другие предметы из наследия Древней Греции.

6. СУЗЫ, ИРАН. IV ВЕК ДО Н.Э.

Сузы, Иран

Древний иранский город Сузы — это крупный политический и торговый центр древнего Элама, а далее Персидской империи и всего Древнего Востока. Благодаря археологическим раскопкам удалось приоткрыть завесу тайны сразу нескольких исчезнувших цивилизаций. Именно здесь некогда состоялись единовременные свадьбы воинов-завоевателей Александра Македонского на персиянках, а Сузы стали столицей самого крупного в III веке до н.э. объединения племен, положивших начало созданию Эламского царства. С 2015 года Сузы являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Суз:
  • святое место паломничества — белокаменная коническая гробница пророка иудеев Даниила
  • дворец Дария I
  • руины дворца Артаксеркса II
  • крепость Моргана
  • храмовый комплекс 1250 года до н. э. в древнем городе Дур-Унташ, расположенном в 45 км от Суз
  • объект наследия ЮНЕСКО — Зиккурат Чога-Замбиль, построенный в честь покровителя Суз бога Иншушинак — владыки царства мертвых и божества клятвы. 

7. СИДОН, ЛИВАН.  IV ДО Н. Э.

Сидон, Ливан

Фото: Lev Levin / Shutterstock.com

Сидон — небольшой, но стратегически важный  город-порт  в 40 км от Бейрута, утопающий в зелени цитрусовых рощ и банановых лесов.  В начале нашей эры был одним из центральных пунктов могущественной Финикии, процветанию которого способствовали торговые отношения с Египтом и развитие производства стеклянной промышленности. Город представляет собой живой памятник истории.

Достопримечательности Сидона:
  • морская крепость XIII века, откуда открывается потрясающий вид на лежащие на дне моря римские колонны из розового гранита
  • финикийский храм бога Эшмуна с поражающим своим великолепием троном Астарты
  • пирамида Лахун
  • храм Эшмуна
  • мечети Омари и Баб-эль-Сарай
  • дворец Деббане — дом 1721 года постройки с расписной плиткой на стенах стен и потолками из кедрового дерева.

А еще Сидон  дает возможность попробовать флердоранжевую воду, песочное печенье «саниура» и закуски «мезе», да и просто почувствовать себя первооткрывателем древней цивилизации.

8. ПЛОВДИВ, БОЛГАРИЯ. IV ДО Н. Э.

Пловдив, Болгария

Пловдив, в прошлом Филиппополь — древнейший культурный центр и второй по величине после Софии болгарский город-музей. Особенно много здесь памятников культурного наследия Римской Империи, например Античный театр времен императора Адриана на 6000 зрителей, многочисленные мозаики, фрески и другие артефакты истории того периода. В конце VI века в город прибыли славяне и назвали его Пълдин. Впервые имя Пловдив употребляется в XV веке, а с 1885 года город входит в состав Болгарии. 

Достопримечательности Пловдива:
  • исторический Старый Пловдив
  • античный театр
  • руины фракийского поселения Евмолпиаса
  • стадион Филиппополис
  • дом Хиндлиана
  • сад Царя Симеона
  • дервишский монастырь Мевлевихане
  • церкви Святых Константина и Елены и Святой Богородицы
  • мечеть Джумая
  • арт-квартал Капана
  • этнографический и археологический музеи.

9. ГАЗИАНТЕП, ТУРЦИЯ. ОКОЛО 3650 Г. ДО Н. Э.

Газиантеп, Турция

Газиантеп не зря называют городом гармоничного симбиоза древности и современности. Аутентичные улочки, памятники старины и современные здания создают ни с чем не сравнимый облик.

Кроме того, Газиантеп — кулинарная столица Турции, гастрономический бренд которой — сладкие блюда из антепских фисташек. Здесь производят ковры, ткани, изделия из меди, перламутра, кожи, а также национальные музыкальные инструменты.

Достопримечательности Газиантепа:
  • крепость Газиантепа
  • музейный комплекс мозаичных артефактов древнеримского города Зеугма, практически полностью ушедший в глубины водохранилища
  • мечеть Куртулуш
  • Восточный базар и Бакырджилар, «медный рынок»
  • Гюмрюк хан — кафе в старинном караван-сарае
  • археологический музей древностей
  • музей стекла
  • крепость Румкале
  • тоннели для хранения питьевой воды, включая комплекс Пишириджи, построенный в 800 году
  • Абиссинский каньон.

10. БЕЙРУТ, ЛИВАН. III ДО Н. Э.

Бейрут, Ливан

Фото: Sun_Shine / Shutterstock.com

Первые упоминания о поселении на месте современной столицы Ливана Бейрута относятся аж к XV веку до н.э. Однако постоянно населенным он стал лишь спустя 12 веков, поэтому датой его основания официально признан III век до нашей эры.

Символ Бейрута ― Голубиные скалы, возвышающиеся из морских глубин вблизи набережной Де Голля, где собираются под вечер и туристы, и сами ливанцы, чтобы провести время среди прекрасных пейзажей в одном из многочисленных кафе и ресторанчиков. Вообще, Бейрут — настоящее воплощение восточной сказки, манящей золотистым песком морских пляжей, потрясающими закатами, бризом побережья, зеленью, яркими красками и умопомрачительными ароматами пряностей и кофе.

Достопримечательности Бейрута:
  • карстовые пещеры, протяженностью 9 км, официально признанные одним из семи новых чудес света, включая двухуровневую пещеру Джейта, известную своими тоннелями и подземными озерами с наростами сталактитов и сталагмитов
  • набережные Рауша и Корниш
  • пляжи Рафик-Харири
  • Собачья река, которая по преданию каждую весну окрашиваются в красный цвет
  • театр «Каракалла»
  • национальный военный и музей Ближнего Востока
  • православная церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • мечети Ассафа и Амира, Аль Омари и Мухаммад Аль-Амин
  • величественная часовая башня Сераль
  • замок и музей Муссы
  • построенный итальянскими архитекторами дворец Бейтеддин
  • площадь Звезды (Сахат аль-Нэжма) в центре Старого Бейрута
  • деревня Мухайдсе, упомянутая в летописях еще в 1510 году.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_drevnie_goroda_mira

25.08.2023 - Posted by | Немного истории..., архитектура....

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