Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВЫЕ КАРТИНЫ ВАСИ ЛОЖКИНА! ИСКРОМЕТНЫЙ ЮМОР, ЧУДЕСА И ПОЗИТИВ!

Новые картины Васи Ложкина! Искрометный юмор, чудеса и позитив!

Самый знаменитый художник-примитивист России Вася Ложкин (он же Алексей Куделин) представляет вашему вниманию свои новые картины. Вы готовы к веселью? Тогда поехали!

"Сладких снов"

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"Хватит меня отвлекать"

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"Городок котиков"

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"Мужик и лисы"

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"Это не я"

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"Человек-лампочка"

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"Иди!"

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"За счастьем"

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"Полудруг"

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"Я спящий кот"

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"Это на потом!"

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"В каком смысле?"

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"Кот"

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"Гуманист, но мизантроп"

Самый знаменитый художник-примитивист России Вася Ложкин (он же Алексей Куделин) представляет вашему вниманию свои новые картины. Вы готовы к веселью? Тогда поехали!-17

"Много сладкого вредно"

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Всем добра и позитива. 

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500758361/

25.08.2023 - Posted by | Креатив..., Посмеёмся?

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