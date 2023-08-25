НОВЫЕ КАРТИНЫ ВАСИ ЛОЖКИНА! ИСКРОМЕТНЫЙ ЮМОР, ЧУДЕСА И ПОЗИТИВ!

Самый знаменитый художник-примитивист России Вася Ложкин (он же Алексей Куделин) представляет вашему вниманию свои новые картины. Вы готовы к веселью? Тогда поехали!

"Сладких снов"

"Хватит меня отвлекать"

"Городок котиков"

"Мужик и лисы"

"Это не я"

"Человек-лампочка"

"Иди!"

"За счастьем"

"Полудруг"

"Я спящий кот"

"Это на потом!"

"В каком смысле?"

"Кот"

"Гуманист, но мизантроп"

"Много сладкого вредно"

Всем добра и позитива.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500758361/