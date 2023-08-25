НОВОСТИ МИРА
Спортсмены тренируются перед соревнованиями по нелепым прыжкам в воду в Осло
Фото: EPA/Vostock-photo
Студенты тоже празднуют праздник Онам в Индии
Фото: EPA/Vostock-photo
На сельскохозяйственной выставке в Дорсетте
Фото: EPA/Vostock-photo
Гигантские куклы-марионетки театра Royal de Luxe прошли по улицам бельгийского Антверпена
Фото: AP/ТАСС
Жители Балеарских островов спасаются от жары на пенных вечеринках
Фото: Zuma/ТАСС
Международный железнодорожный салон "PRO//Движение.Экспо" проходит в Санкт-Петербурге
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Выставка ковров ручной работы в тридцатый раз проходит в Тегеране
Фото: EPA/Vostock-photo
В Наблусе снова столкновения между палестинцами и израильской армией
Фото: EPA/Vostock-photo
Люди фотографируют приближающийся тайваньский военный самолет C-130 Hercules в аэропорту Суншань в Тайбэе
Фото: EPA/Vostock-photo
Ангола и Италия сыграли на отборочном матче FIBA на Филиппинах
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лондонском зоопарке снова пересчитывают, взвешивают и измеряют постояльцев
Фото: EPA/Vostock-photo
В даунтауне бразильского города Сан-Паулу работа магазинов парализована наплывом наркозависимых, облюбовавших район. Продавцы отказываются открывать свои магазины, пока проблема не будет решена.
Фото: EPA/Vostock-photo
Засуха пришла в Йемен
Фото: EPA/Vostock-photo
В провинции Бордо урожай винограда оказался под угрозой из-за плесени, атаковавшей сразу и листы, и ягоды растений
Фото: EPA/Vostock-photo
В филиппинской Маниле объявляли штормовое предупреждение из-за вероятности прохода шторма "Франклин" по территории страны
Фото: EPA/Vostock-photo
В Кёльне проходит Игровая конвенция — 2023
Фото: EPA/Vostock-photo
Ирак запустынивается: песков все больше, а воды — меньше
Фото: EPA/Vostock-photo
В Калифорнии произошла массовая стрельба, как минимум четверо погибли
Фото: EPA/Vostock-photo
Корейцы протестуют против слива воды с АЭС "Фукусима" в море
Фото: EPA/Vostock-photo
Япония начала слив в океан воды с атомной электростанции "Фукусима-1", где в 2011 году из-за цунами произошла авария
Фото: EPA/Vostock-photo
Спортсмены празднуют победу во время чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште
Фото: АР/ТАСС
Тропический шторм "Хилари" обрушился на Калифорнию
Фото: Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images
Крупный лесной пожар разгорелся в провинции Чанаккале в Турции
Фото: Ugur Yildirim/ dia images via Getty Images
Желтогорлый тукан в биопарке La Reserva в колумбийском городе Кота
Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images
Подсолнухи на ферме Ист-Грейндж в Англии
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Спасатели обнаружили тела 28 человек, погибших в результате природных пожаров в северной части Греции
Фото: EPA/Vostock-photo
Пляж на Ибице
Фото: Imago/ТАСС
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" на космодроме Байконур
Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС
Дождь во Владивостоке
Фото: Антон Иванов/ТАСС
Женщина и бродячая собака укрываются от дождя в Лалитпуре, Непал
Фото: АР/ТАСС
Новые фото туманности "Вуаль", образовавшейся 5 — 8 тысяч лет назад в результате взрыва сверхновой, сделал фотограф из Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
В России отметили День государственного флага
Фото: Софья Сандурская/ТАСС
Протестующие перекрыли дорогу к фабрике BMW в Регенсбурге
Фото: Zuma/ТАСС
Жители Японии протестовали против сброса воды с АЭС "Фукусима", их разогнала полиция
Фото: EPA/Vostock-photo
Бывший тайский премьер Таксин Чиннават вернулся из добровольного пребывания за пределами страны и был тепло принят преданными сторонниками
Фото: EPA/Vostock-photo
Уровень инфляции в Шри-Ланке снизился, и теперь его можно написать одной цифрой
Фото: EPA/Vostock-photo
Корабль Адамантиос Кораис в Греции переоборудовали под госпиталь и временный приют для пострадавших от пожаров в стране
Фото: EPA/Vostock-photo
Очень сильно понизился уровень воды в лагуне Сиджуми в Тунисе
Фото: EPA/Vostock-photo
Город Талка в Чили затопило. Есть погибшие.
Фото: EPA/Vostock-photo
Засуха приходит и в Турцию: по данным муниципалитета Стамбула, заполняемость стамбульских плотин снизилась до 32% из-за засухи. Чиновники призывают сократить потребление воды.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Москве простились с актером Игорем Ясуловичем
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фестиваль экстремальных видов спорта в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Непале отмечают змеиный фестиваль
Фото: EPA/Vostock-photo
В Сиднее женская сборная Испании по футболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира
Фото: АР/ТАСС
Пиротехническое шоу над замками Гляйхен, Мюльбург и Вахсенбург в Германии
Фото: Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images
Житель Японии, известный как Токо, потратил более 12 000 евро, чтобы воплотить свою мечту о превращении в собаку породы колли. Мужчина надевает сшитый на заказ костюм и ходит в нем на прогулку.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Уипснейдском зоопарке (Англия) провели ежегодное измерение и взвешивание животных
Фото: Leon Neal/Getty Images
Тушение пожара на заводе по переработке батареек в Оффенбахе, Германия
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images
Гигантская панда в зоопарке Чунцина, Китай
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
На президентских выборах в Гватемале победил Бернардо Аревало — сын экс-президента Хуана Хосе Аревало
Фото: АР/ТАСС
В Канаде зафиксировали рекордное количество лесных пожаров, смог от которых достиг некоторых частей США
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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