НОВОСТИ МИРА

Спортсмены тренируются перед соревнованиями по нелепым прыжкам в воду в Осло

Фото: EPA/Vostock-photo

Студенты тоже празднуют праздник Онам в Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

На сельскохозяйственной выставке в Дорсетте

Фото: EPA/Vostock-photo

Гигантские куклы-марионетки театра Royal de Luxe прошли по улицам бельгийского Антверпена

Фото: AP/ТАСС

Жители Балеарских островов спасаются от жары на пенных вечеринках

Фото: Zuma/ТАСС

Международный железнодорожный салон "PRO//Движение.Экспо" проходит в Санкт-Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Выставка ковров ручной работы в тридцатый раз проходит в Тегеране

Фото: EPA/Vostock-photo

В Наблусе снова столкновения между палестинцами и израильской армией

Фото: EPA/Vostock-photo

Люди фотографируют приближающийся тайваньский военный самолет C-130 Hercules в аэропорту Суншань в Тайбэе

Фото: EPA/Vostock-photo

Ангола и Италия сыграли на отборочном матче FIBA на Филиппинах

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лондонском зоопарке снова пересчитывают, взвешивают и измеряют постояльцев

Фото: EPA/Vostock-photo

В даунтауне бразильского города Сан-Паулу работа магазинов парализована наплывом наркозависимых, облюбовавших район. Продавцы отказываются открывать свои магазины, пока проблема не будет решена.

Фото: EPA/Vostock-photo

Засуха пришла в Йемен

Фото: EPA/Vostock-photo

В провинции Бордо урожай винограда оказался под угрозой из-за плесени, атаковавшей сразу и листы, и ягоды растений

Фото: EPA/Vostock-photo

В филиппинской Маниле объявляли штормовое предупреждение из-за вероятности прохода шторма "Франклин" по территории страны

Фото: EPA/Vostock-photo

В Кёльне проходит Игровая конвенция — 2023

Фото: EPA/Vostock-photo

Ирак запустынивается: песков все больше, а воды — меньше

Фото: EPA/Vostock-photo

В Калифорнии произошла массовая стрельба, как минимум четверо погибли

Фото: EPA/Vostock-photo

Корейцы протестуют против слива воды с АЭС "Фукусима" в море

Фото: EPA/Vostock-photo

Япония начала слив в океан воды с атомной электростанции "Фукусима-1", где в 2011 году из-за цунами произошла авария

Фото: EPA/Vostock-photo

Спортсмены празднуют победу во время чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште

Фото: АР/ТАСС

Тропический шторм "Хилари" обрушился на Калифорнию

Фото: Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images

Крупный лесной пожар разгорелся в провинции Чанаккале в Турции

Фото: Ugur Yildirim/ dia images via Getty Images

Желтогорлый тукан в биопарке La Reserva в колумбийском городе Кота

Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Подсолнухи на ферме Ист-Грейндж в Англии

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Спасатели обнаружили тела 28 человек, погибших в результате природных пожаров в северной части Греции

Фото: EPA/Vostock-photo

Пляж на Ибице

Фото: Imago/ТАСС

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" на космодроме Байконур

Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Дождь во Владивостоке

Фото: Антон Иванов/ТАСС

Женщина и бродячая собака укрываются от дождя в Лалитпуре, Непал

Фото: АР/ТАСС

Новые фото туманности "Вуаль", образовавшейся 5 — 8 тысяч лет назад в результате взрыва сверхновой, сделал фотограф из Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

В России отметили День государственного флага

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Протестующие перекрыли дорогу к фабрике BMW в Регенсбурге

Фото: Zuma/ТАСС

Жители Японии протестовали против сброса воды с АЭС "Фукусима", их разогнала полиция

Фото: EPA/Vostock-photo

Бывший тайский премьер Таксин Чиннават вернулся из добровольного пребывания за пределами страны и был тепло принят преданными сторонниками

Фото: EPA/Vostock-photo

Уровень инфляции в Шри-Ланке снизился, и теперь его можно написать одной цифрой

Фото: EPA/Vostock-photo

Корабль Адамантиос Кораис в Греции переоборудовали под госпиталь и временный приют для пострадавших от пожаров в стране

Фото: EPA/Vostock-photo

Очень сильно понизился уровень воды в лагуне Сиджуми в Тунисе

Фото: EPA/Vostock-photo

Город Талка в Чили затопило. Есть погибшие.

Фото: EPA/Vostock-photo

Засуха приходит и в Турцию: по данным муниципалитета Стамбула, заполняемость стамбульских плотин снизилась до 32% из-за засухи. Чиновники призывают сократить потребление воды.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Москве простились с актером Игорем Ясуловичем

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Фестиваль экстремальных видов спорта в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Непале отмечают змеиный фестиваль

Фото: EPA/Vostock-photo

В Сиднее женская сборная Испании по футболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира

Фото: АР/ТАСС

Пиротехническое шоу над замками Гляйхен, Мюльбург и Вахсенбург в Германии

Фото: Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images

Житель Японии, известный как Токо, потратил более 12 000 евро, чтобы воплотить свою мечту о превращении в собаку породы колли. Мужчина надевает сшитый на заказ костюм и ходит в нем на прогулку.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Уипснейдском зоопарке (Англия) провели ежегодное измерение и взвешивание животных

Фото: Leon Neal/Getty Images

Тушение пожара на заводе по переработке батареек в Оффенбахе, Германия

Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Гигантская панда в зоопарке Чунцина, Китай

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

На президентских выборах в Гватемале победил Бернардо Аревало — сын экс-президента Хуана Хосе Аревало

Фото: АР/ТАСС

В Канаде зафиксировали рекордное количество лесных пожаров, смог от которых достиг некоторых частей США

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/