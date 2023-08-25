НА ВАС БЫЛА НЕМЫСЛИМАЯ ШЛЯПКА, ВАМ , КАК НИ СТРАННО, ЭТИ ШЛЯПКИ ОЧЕНЬ ШЛИ… MARGARETH ZITA

На Вас была немыслимая шляпка,

Вам , как ни странно, эти шляпки очень шли,

Вы кутали в платок свой плечи зябко,

И ногу за ногу причудливо сплели.

А Ваших глаз зелёное сияние,

Улыбка и румянец на щеках,

Мне душу обожгли вспоминанием,

Как жаль, что в прошлом всё уже, увы и ах.

В ней – изысканность и свет,

И пьянящая загадка,

В ней – на многое ответ, —

В утончённой дамской шляпке.

Тень касается слегка

Бархатистой нежной кожи.

А кокетство завитка

Делает её моложе.

Приопущен шляпки край –

Занавес на сцене драмы.

Что за ним: иль ад иль рай?

Не признаются в том дамы.



Нежный взгляд из-под полей —

И готов на подвиг смелый;

Коль глаза дождя грустней –

В сердце – словно боли стрелы.

Он готов годами ждать

В предвкушении встреч сладких,

Чувств контрасты принимать

Ради дамы в милой шляпке.

© Copyright: Рената Юрьева

























































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500832832/