Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НА ВАС БЫЛА НЕМЫСЛИМАЯ ШЛЯПКА, ВАМ , КАК НИ СТРАННО, ЭТИ ШЛЯПКИ ОЧЕНЬ ШЛИ… MARGARETH ZITA

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На Вас была немыслимая шляпка,
Вам , как ни странно, эти шляпки очень шли,
Вы кутали в платок свой плечи зябко,
И ногу за ногу причудливо сплели.
А Ваших глаз зелёное сияние,
Улыбка и румянец на щеках,
Мне душу обожгли вспоминанием,
Как жаль, что в прошлом всё уже, увы и ах.

В ней – изысканность и свет,
И пьянящая загадка,
В ней – на многое ответ, —
В утончённой дамской шляпке.
Тень касается слегка
Бархатистой нежной кожи.
А кокетство завитка
Делает её моложе.
Приопущен шляпки край –
Занавес на сцене драмы.
Что за ним: иль ад иль рай?
Не признаются в том дамы.
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Нежный взгляд из-под полей —
И готов на подвиг смелый;
Коль глаза дождя грустней –
В сердце – словно боли стрелы.
Он готов годами ждать
В предвкушении встреч сладких,
Чувств контрасты принимать
Ради дамы в милой шляпке.

© Copyright: Рената Юрьева
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500832832/

25.08.2023 - Posted by | Креатив..., Эротика

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