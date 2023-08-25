НА ВАС БЫЛА НЕМЫСЛИМАЯ ШЛЯПКА, ВАМ , КАК НИ СТРАННО, ЭТИ ШЛЯПКИ ОЧЕНЬ ШЛИ… MARGARETH ZITA
На Вас была немыслимая шляпка,
Вам , как ни странно, эти шляпки очень шли,
Вы кутали в платок свой плечи зябко,
И ногу за ногу причудливо сплели.
А Ваших глаз зелёное сияние,
Улыбка и румянец на щеках,
Мне душу обожгли вспоминанием,
Как жаль, что в прошлом всё уже, увы и ах.
В ней – изысканность и свет,
И пьянящая загадка,
В ней – на многое ответ, —
В утончённой дамской шляпке.
Тень касается слегка
Бархатистой нежной кожи.
А кокетство завитка
Делает её моложе.
Приопущен шляпки край –
Занавес на сцене драмы.
Что за ним: иль ад иль рай?
Не признаются в том дамы.
Нежный взгляд из-под полей —
И готов на подвиг смелый;
Коль глаза дождя грустней –
В сердце – словно боли стрелы.
Он готов годами ждать
В предвкушении встреч сладких,
Чувств контрасты принимать
Ради дамы в милой шляпке.
© Copyright: Рената Юрьева
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500832832/
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