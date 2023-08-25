Кто в Европе и зачем отмечает День крысолова: Любопытные подробности странного праздника

Больше семи веков назад из маленького саксонского городка Хамельн пропало 130 детей. Согласно легенде, их увёл за собой загадочный Крысолов. Легенда о Крысолове прославила безвестный городок на весь мир. Каждый год 26 июня здесь широко отмечают День крысолова. Его скульптуры и изображения можно встретить на каждом шагу. Но что за человек был Крысолов? Что известно о нём? И есть ли доля правды в сюжете легенды? Пока историки спорят, попробуем разобраться.

Сказка, которая тесно переплетается с историей

Хамельн извлекает из этой старой легенды немалые выгоды. Для небольшого провинциального городка в Нижней Саксонии, Германия, сказка братьев Гримм «Гамельнский крысолов» — это не просто красивая история. Это их ежедневная реальность. Легенда о Крысолове настолько знаменита и важна для региона, что даже находится под защитой ЮНЕСКО.

Реконструкция истории Крысолова, Хамельн, 2009 год.

История гласит, что в конце 13 века Хамельн был осаждён небывалым нашествием крыс. Тогда в городе свирепствовала чума. Жители старались избавиться от грызунов, разносивших заразу, но ничего не помогало. Однажды в городе появился таинственный человек в странной пёстрой одежде. Он пообещал избавить Хамельн от вредителей, попросив взамен весьма солидное вознаграждение. Люди были готовы на всё, лишь бы он им помог. Они согласились.

Крысолов заиграл на дудочке какую-то завораживающую мелодию. Внезапно случилось непостижимое: все грызуны начали вылезать из своих нор и, как загипнотизированные, следовать за Дудочником. Все крысы проследовали за ним до реки Везер, в которой утонули.

Крысолов увёл за собой всех крыс.

Жители были невероятно счастливы. Только вот денег вдруг стало жалко. Они отказались платить и просто выгнали Крысолова из города. Он решил отомстить и вернулся на праздник святых Иоанна и Павла (24 июня). Дудочник заиграл на свирели. Только на этот раз мелодия привлекла детей. Все они пошли за Крысоловом и больше их никто не видел.

Судьба детей до конца не ясна. Одни легенды заканчиваются тем, что они утонули в реке как крысы. Другие рассказывают, что дети пропали за ближайшим холмом. Третьи говорят, что Дудочнику заплатили больше обещанного, и все дети вернулись домой. Многие версии рассказывают об одном или двух детях, что плохо слышали музыку и отстали от остальных.

Версий конца легенды несколько.

Сказка — ложь, да в ней намёк?

Во всём этом есть своя доля истины. В исторических текстах есть упоминание об этом событии. Оно датировано 1384 годом. Запись гласит: «Прошло 100 лет с тех пор, как ушли наши дети». В местной церкви даже был витраж, где была проиллюстрирована правдивая история. Только в конце 17 века он был разрушен. Что на нём было изображено теперь сказать невозможно.

Памятник укротителю крыс.

Есть в Хамельне один дом, построенный в начале 17 века, под названием Rattenfängerhaus (Дом крысолова). Своё название он получил из-за надписи, сделанной на нём. Примерно она переводится так: «В 1284 году, в день святых Иоанна и Павла, 130 детей, родившихся в Хамельне, увёл волынщик в пёстром одеянии за холм возле Коппена и там потерял».

Дом Крысолова в 1900 и 2011 годах.

Трагедия была, но причём здесь крысы?

Самое интересное, что эти животные действительно подобным образом реагируют на звуки определённого тона. Тут легенда может не врать. Но вот то, что крысы утонули в реке — весьма сомнительно. Грызуны прекрасно плавают и способны держаться на воде часами. Кроме того, исторические записи не упоминают ни о чём подобном. Пропажа детей есть, а крыс нет. Оказывается, крысиный оттенок история приобрела только в конце 16 века.

Так что же случилось с детьми? Историки выдвигают несколько версий на этот счёт. Некоторые говорят, что этот поход и его трагический исход были связаны с неким языческим поклонением. Говорят в этих местах был популярен культ друидов. Молодые люди ходили в местные пещеры, где устраивали пляски с песнопениями в честь языческих богов. Якобы во время этого поклонения грот обвалился и похоронил всех.

В самом начале о крысах речь не шла.

Другая версия говорит о том, что тогда по городам ходили вербовщики и призывали молодёжь переселяться на восток Европы. Тогда этот регион был опустошён войной и чумой, и нуждался в новых поселенцах. Этому предположению придаёт некоторой достоверности то, что фамилии, характерные для жителей Хамельна, также встречаются в районе Пригниц и Укермарк в Германии, к северу от Берлина.

Есть историки, которые просто говорят, что жизни детей унесла чума.

Хамельн сегодня

Сегодня в городе Хамельн проживает около 56 000 человек. Город наполнен свидетельствами давней легенды. Фигура Крысолова самое частое украшение местных зданий. Также в городе есть два тематических фонтана. Есть ресторан, который полностью оформлен в соответствии со сказкой. Также в Хамельне есть так называемые «Крысиные камни». Это небольшие бронзовые таблички, установленные на улицах. Они указывают гостям города важные исторические достопримечательности.

«Крысиные камни».

Утерянный витраж был заменён другим на 700-летие легенды. Также на центральной площади были установлены часы, где через равные промежутки времени меняются фигурки. То Крысолов ведёт за собой грызунов, то детей. В определённые часы звучит мелодия Дудочника. В Хамельне есть музей, посвящённый этой истории.

Крысоловы повсюду!

Помимо защиты достопримечательностей, ЮНЕСКО также защищает «нематериальное культурное наследие». Сюда входят устные традиции, исполнительское искусство и праздничные мероприятия. Это считается очень важным фактором сохранения культурного разнообразия. После того как жители Хамельна сняли видео, в котором подробно рассказывается о важности традиции волынщика, в 2014 году «Легенда о Крысолове» была внесена в список нематериального культурного наследия Германии. Сегодня эта история продолжает вдохновлять художников и писателей. В городе настолько преданы легенде, что кажется, она будет жить вечно.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060721/50350/