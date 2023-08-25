Как кошки в истории наследили

Вот они, доказательства тому, что кошки своих привычек не меняют. Если у вас в доме живет кот, чем бы вы ни занимались, он обязательно придет к вам и будет мешать, пока вы не отдадите все свое внимание ему. Так происходит сейчас, и так было тысячи лет назад. Эти находки еще раз доказывают, что даже тысячи лет назад кошкам было совершенно наплевать, сколько труда и времени вы вложили в свое творение — кошка везде свой след должна оставить. И когда будете в очередной раз сидеть за компьютером, а кошка придет и ляжет на клавиатуру, не ругайтесь, а вспомните того самого писаря, по рукописи которого кошка прошла чернильными лапами.

Источник: https://ecology.md/ru/page/kak-koski-v-istorii-nasledili-foto