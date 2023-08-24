Как обычная крыса спасла историю, или Удивительная история одного серого пушистого археолога

Крыс мало кто любит. Все, в основном, стараются избавиться от этих вредителей. А вот многие историки в неоплатном долгу перед этими пушистыми воришками. Однажды, в небольшом американском колониальном городке Уильямсбург, что в штате Вирджиния, крысы собрали невероятно обширный архив бесценных исторических артефактов. С помощью вещей, которые долгие годы таскали в своё гнездо эти вороватые грызуны, учёным удалось восстановить историю города в мельчайших подробностях. Какие же сокровища хранили пушистые археологи в своём жилище?

Маленькие жители колониального городка собирали историю по крупицам

Город Уильямсбург, штат Вирджиния.

После окончания Гражданской войны, одна чёрная крыса в Уильямсбурге, штат Вирджиния, завладела редким трофеем: цельной серебряной вилкой. Грызун являлся представителем вездесущего вида Rattus rattus и прибыл в Северную Америку с колонистами из Джеймстауна. Вредитель жил между стенами в здании, которое в разное время было домом, магазином, школой и популярной таверной. Крысиная семья, вероятно, жила там на протяжении нескольких поколений, постепенно добавляя в своё массивное гнездо клочки бумаги, ткани, посуду, кости и прочий мусор. Однако кража вилки была необычным достижением для существа, которое весило около 200 граммов.

Крыса, представитель вида Rattus rattus.

Эксперт с восхищением рассказывал, что это была совсем не крошечная вилка для десерта, а полноценный прибор для обеда. На вилке клеймо производителя и датируется она периодом между 1861 и 1865 годами. Учёные говорят, что это только один из тех бесчисленных предметов, которые крысы Уильямсбурга тащили, чтобы украсить или утеплить свои гнёзда с тех пор, как город стал столицей Вирджинии в 1699 году. За годы, прошедшие с того времени, как колониальный Уильямсбург стал музеем живой истории в 1930-х годах, около 1000 интересных объектов были извлечены из крысиных гнёзд. Все они были исследованы, отсортированы и подробным образом задокументированы.

Крошечный усатый археолог вылезает из своего гнезда.

Исследователи говорят, что крысы на самом деле маленькие архивариусы. Особенно чёрные крысы, которые редко удаляются дальше полусотни метров от своих гнёзд, собирают удивительное разнообразие предметов. Они могут служить доказательством того, что и как люди ели, что читали, как одевались, что делали на работе и как обставляли свои дома. Крысиное гнездо — это изображение людей, которых давно нет.

Маленькие археологи

Археология крысиных гнёзд получила широкое распространение за последние три десятилетия, особенно на юге Америки. Здесь она может быть особенно ценной для изучения жизненного уклада порабощённых людей, чья жизнь иначе могла остаться незамеченной. Например, Дом Натаниэля Рассела 1808 года в Чарльстоне, Южная Каролина, долгое время вызывал восхищение своей неоклассической архитектурой. Оказалось же, что он также был домом для крыс, чья коллекция пуговиц, костей, посуды и клочков бумаги была обнаружена во время недавней реставрации кухни особняка. В Тополином лесу, в убежище Томаса Джефферсона в западной Вирджинии, крысиные гнёзда в стенах содержали игрушки, обрывки газет, обглоданные кусочки мебели и даже обувь.

Дом Натаниэля Рассела в Чарльстоне, Южная Каролина.

Наблюдение, сбор и анализ содержимого крысиных гнёзд в домах дают исследователям редкую возможность взглянуть на повседневную человеческую жизнь, которой нет в типичных археологических данных. В этом смысле крыс можно назвать непреднамеренными хранителями и защитниками истории.

В колониальном Уильямсбурге крысиные гнёзда совсем недавно предоставили бесценные исторические сведения об истории самого старого учебного заведения Америки для темнокожих — школы Брея. Это здание было общежитием и школой для детей рабов. Там им давали основные, общие знания обо всём, проводили уроки чтения Библии. Благодаря пушистым археологам, удалось выяснить, что за 14 лет работы школу посетило до 400 детей.

Школу Брея демонтируют.

Учёные использовали методы, в том числе анализ краски и дендрохронологию — датировку по годичным кольцам деревьев, для исследования здания. Крысиные же гнёзда предоставили просто бесценные архивы. Были найдены разные виды пуговиц, некоторые датируемые, некоторые нет. Большинство датируются 18 веком. Также были обнаружены фрагменты писем, булавки, брошки, карандаши и даже билет на футбол на имя неких Уильяма и Мэри.

Многие из этих артефактов были обнаружены в заброшенных крысиных гнёздах школы Брея.

Конечно, все эти давно умершие люди, которые потеряли свои карандаши, вилки или билеты на футбол из-за крыс, вероятно, предпочли бы не жить в тесноте с такими стяжательными паразитами. Однако нынешнее и будущие поколения должны быть в долгу перед хвостатыми воришками. Они в своих жилищах создали воистину бесценные хранилища человеческой культуры. Хотя бы за это стоит поблагодарить этих нелюбимых многими животных.

Крысиные гнёзда школы Брея были обнаружены внутри стен здания и под половицами.

Кроме своих потрясающих способностей архивариусов, крысы обладают ещё массой талантов, которые люди учатся использовать во благо человечества.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230823/57168/