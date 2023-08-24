Граффити со всего мира

Граффити любят во всем мире. Поэтому сетевой флэшмоб, в ходе которого пользователи выкладывали в сеть фотографии граффити из их собственных городов, в итоге собралась великолепная экспозиция уличного искусства!

Уотерфорд Фоллз, США



Кельн, Германия



Греция



Брюссель, Бельгия



Тильбург, Голландия



Греция



Атланта, США







Австралия





Олвин, Айова, США



Торонто, Канада



Берлин, Германия









Огден, Юта, США





Оаксака, Мексика



Монреаль, Канада



Сиэттл, США



Аделаида, Австралия



Лондон, Великобритания







Берлин, Германия



Берлин, Германия



Прага, Чехия



Ливермор, Калифорния, США



Атланта, США



Альбукерке, США



Бангкок, Таиланд



Неаполь, Италия



Аделаида, Австралия



Вако, Техас, США



Чунцин, Китай



Прага, Чехия



Мюнхен, Германия



Бангкок, Таиланд



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36273-graffiti-sovsego-mira-41-foto.html