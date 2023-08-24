Академик стал грозой фашистов в 87, а трактористка — мужчиной-танкистом: Как простые люди ковали великую Победу

Во время Великой Отечественной войны советские люди совершили немало удивительных подвигов. Иногда ситуации были настолько необычны, что в них сложно поверить. Воины бились врукопашную с противником, который превосходил по силам в десятки раз, захватывали танки гитлеровцев без оружия, брали пленных, орудуя обычным топором…И все это делали обычные люди, которые до войны работали учителями, водителями, трактористами, продавцами.

Бывшая трактористка Саша, ставшая танкистом и выдававшая себя за мужчину

Александра Ращупкина выдала себя за мужчину и стала танкистом. /Фото: psinom.ru

Трактористка Александра Ращупкина мечтала попасть на фронт, но военкомат отказывал ей в этом. Тогда девушка решила выдать себя за мужчину. Каким-то образом ей удалось договориться с врачом на медкомиссии. Женщина имела крепкое телосложение по мужскому типу и неплохие актерские способности. Она изображала парня так искусно, что никто и не догадывался, кто же на самом деле танкист Саша.

Когда зимой 1945 года велись ожесточенные бои у Бунцлау, советский танк Т-34 был подбит. Опытный танкист смог покинуть машину, и к нему устремились товарищи по службе. Во время перевязки они были поражены: отличный танкист Сашка оказался девушкой! А ведь этот человек три года сражался рядом с ними. Обман Ращупкиной был разоблачен. Слухи о боевой девушке дошли до самого Жукова. От него поступил приказ об отчислении женщины из армии. Но тут на Сашину защиту встал полководец Чуйков, который имел немалый авторитет. Александра осталась воевать, была в рядах бойцов до Победы, а после войны была награждена медалями и орденами за военные заслуги.

Ваня Кузнецов, который стал самым юным кавалером почетного ордена Славы

Иван Кузнецов получил орден Славы в возрасте 17 лет. /Фото: biographe.ru

Иван Кузнецов получил медаль «За отвагу», когда ему было пятнадцать лет. За год до этого события мальчик прибился к военным из части, которая стояла рядом с его домом. В 1943 году маму Ивана угнали в Германию, а отец погиб от рук фашистских захватчиков. Ваня стал сыном полка артиллерийского гвардейского подразделения. Подросток показал себя с самой лучшей стороны. Он бился с фашистами под Ростовом, под Херсоном и в Польше.

Мальчик совершил немало подвигов: принимал участие в уничтожении «Тигра» (состоял в орудийном расчете), проявил смекалку при ликвидации пушек, минометных батарей и наблюдательных пунктов захватчиков. Он очень быстро стал метким стрелком. Был случай, когда Иван во время боя сумел отбить четыре контратаки, уничтожив около 100 гитлеровцев, танк и 5 дзотов. Юный герой получил ранение — в него попал осколок. И даже это его не остановило: Кузнецов не прекратил стрельбы. В 1945 году Иван был награжден орденом Славы. А ведь ему было всего лишь семнадцать лет!

Евдокия Завалий, которая взяла в плен немецкого генерала

Евдокию Завалий фашисты боялись, как огня.

Евдокия Завалий попала на фронт, когда ей было семнадцать лет. Она показала себя смелым и сообразительным бойцом. Храбро сражалась, была несколько раз ранена. Некоторое время ее принимали за мужчину, так как в книжке была запись «Завалий Евдок.». Так появился Евдоким Завалий. В 1942 году она захватила в плен немецкого офицера. Участвовала в боях на Кавказе, стала командиром отделения разведки. В августе группа Завалий попала в окружение, и удерживала оборону неделю. Когда закончились боеприпасы и еда, «Евдоким» принял решение: переправляться на другой, «немецкий» берег и выкрасть продовольствие. Девушка переплыла водоем, собрала припасы у убитых немцев, положила его на самодельный плот и отправила обратно. Но кроме этого она открыла мощнейший автоматный огонь, причем в одной из подбитых машин, как оказалось, был хлеб. Завалий удалось вернуться обратно. Евдокию немцы прозвали «Фрау Чёрная смерть». Они как огня боялись ночных вылазок ее группы, когда противник уничтожался и брался в плен. За отвагу женщина получила два ордена Красной Звезды. Когда шли бои за Будапешт, Завалий с группой сумела проползти по городской канализации и захватить немецкий командный пункт с офицерами и даже с генералом. Противник был застигнут врасплох.

Снайпер Морозов , 87-летний академик, который был грозой фашистов

Справа на фото снайпер Морозов. /Фото: webpulse.imgsmail.ru

Когда ученый дворянского происхождения добровольцем явился в военкомат, ему было отказано. Слишком солидным был возраст этого человека. Но Николай Морозов все же добился своего, попал на войну и даже был награжден двумя орденами Ленина. А когда пожилой академик Морозов, бывший снайпер, все-таки попал в так называемую фронтовую командировку, он сумел уничтожить несколько десятков гитлеровцев. А было ему на тот момент 87 лет! Между снайперскими позициями Николай ловко передвигался ползком, иногда замирая на снегу на длительное время. Уникального снайпера уважали, а из соседних частей приходили, чтобы взглянуть на него.

Мария Байда, которая прикладом уничтожила немало немецких захватчиков

Бесстрашная Мария Байда. /Фото: fb.ru

Хрупкая Мария Байда участвовала в бое под Севастополем в звании старшего сержанта. Было ей всего двадцать лет. Она была ранена, контужена, и враги посчитали ее убитой. Но девушка пришла в себя, увидела стоящих рядом гитлеровцев, вооруженных до зубов и приняла мгновенное решение: схватила валяющийся рядом автомат и открыла огонь по противнику. Она сумела встать на ноги, и, орудуя прикладом, разбила головы нескольким рядовым и офицерам. Девушка осталась жива! До конца войны она получила еще пять ранений. Работала в разведывательной роте, была в плену, выжила в концентрационном лагере и стойко перенесла издевательства гестаповцев.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220823/57220/