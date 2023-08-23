11 блюд и десертов, названных в честь известных личностей: Салат «Оливье», пицца «Маргарита» и др

Пожалуй, многие из нас хоть раз задумывались, почему то или иное блюдо называется именно так. Конечно, название некоторых блюд говорит само за себя. Например, увидев десерт «Павлова», можно догадаться, что он назван в честь русской примы балета Анны Павловой. А вот об истории происхождения названий таких блюд, как сэндвич, карпаччо, бефстроганов и прочих немногие смогут догадаться. Предлагаем в сегодняшнем обзоре окунуться в мир кулинарии и узнать, чьи же имена унаследовали блюда, которые, наверняка, пробовали многие.

Десерт «Локоны Шиллера» (в честь поэта Фридриха Шиллера)

Пирожное в виде трубочки из слоёного теста с белковым, заварным, творожным и зефирным кремом называют «Локоны Шиллера»

Мало кому известно, что знакомые всем из детства слоеные трубочки с кремом называются «Локоны Шиллера». А назвали их в честь немецкого поэта Фридриха Шиллера, который был знаменит не только своим творчеством, но и крупными золотистыми локонами. Романтичный образ поэта, чья прическа была завита по моде второй половины XVIII века, сделал Шиллера настоящей звездой.

Помимо влюбленных в него девушек, его прекрасные кудри вдохновили немецких кулинаров на создание десерта, чем-то напоминающим золотистые локоны Шиллера. Собственно, так и появилось название трубочек из слоеного теста. Впрочем, со временем все, что отдаленно напоминало накрученные на щипцы завитки, стали называть «Локоны Шиллера» или «шиллерлоккен».

Закуска «Сэндвич» (в честь Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвича)

Вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними — изобретение Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвича

Сэндвич появился в XVIII веке благодаря английскому дипломату, графу Джону Монтегю, 4-му графу Сэндвичу. Граф был азартным человеком и часами сидел за карточным столом. Как-то раз Монтегю, в процессе долгой игры, попросил своего повара принести ему перекусить. Чтобы не отвлекаться от игры и не запачкать руки, он приказал повару положить кусок мяса между двумя кусочками хлеба. Так и появился сэндвич, который вскоре стал популярным у лондонской элиты. Согласно данным, это произошло в начале в 1760-х годов.

Десерт «Павлова» (в честь балерины Анны Павловой)

Торт-безе «Павлова» со свежими фруктами особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии

Нежнейший торт-безе со взбитыми сливками и фруктами носит имя русской примы Анны Павловой. По одной из версий, данный десерт придумал шеф-повар Альберт Сакс в 1926 году, когда Павлова приехала с гастролями в Австралию и Новую Зеландию. Повара так вдохновила легкость танцовщицы и ее воздушные наряды, что он решил создать нежнейший десерт, напоминающий приму балета.

А вот в Австралии считают, что название торта появилось в 1935 году, когда шеф-повар Берт Саше, увидев десерт, поданный к столу, восторженно воскликнул: «Он такой же воздушный, как балерина Павлова!»

Торт «Захер» (в честь кондитера Франца Захера)

«Захер» — популярный шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера

А вот этот торт был назван в честь его создателя — известного австрийского кондитера Франца Захера. Легенда гласит, что рецептуру данного шоколадного десерта кондитер придумал еще в возрасте 16 лет. Это произошло, когда почетные гости попросили его подать какой-то необычный торт.

Тогда юный Франц, использовав свой кондитерский талант и фантазию, создал невероятно вкусный рецепт шоколадного торта. Десерт настолько понравился всем присутствующим, что они попросили его повторить еще раз, а потом еще. Таким образом торт стал популярен не только на родине кондитера, но и во многих других странах, включая и Россию.

Пицца «Маргарита» (в честь королевы Италии Маргариты Савойской)

Королеве Маргарите Савойской понравился не только вкус пиццы, но и то, что она выполнена в цветах итальянского флага

В 1889 году королева Италии, находясь в своей летней резиденции в окрестностях Неаполя, решила попробовать любимое блюдо бедняков — неаполитанскую пиццу. Королева пришла в одну из знаменитых пиццерий, владелец которой приготовил для важной гостьи две традиционные пиццы и одну авторскую.

Не ожидая ничего особенного от блюда для бедняков, королева была приятно удивлена. Особенно ей пришелся по вкусу авторский вариант пиццы от Рафаэля Эспозито. Повар приготовил для королевы пиццу с базиликом, сыром и помидорами. Королеве понравился не только вкус, но и то, что эти 3 ингредиента символизируют цвета итальянского флага: зеленый, белый и красный. И впоследствии повар решил назвать свою пиццу в честь королевы.

Торт «Эстерхази» (в честь венгерского князя Пала Антала Эстерхази)

Миндально-шоколадный торт, популярный в Венгрии, Австрии и Германии, назван в честь венгерского дипломата, князя Пала Антала Эстерхази

Миндально-шоколадный торт с его узнаваемой черно-белой паутинкой популярен по всему миру, особенно в Венгрии, Австрии и Германии. Свое название хрустящий ореховый десерт получил благодаря венгерскому князю Палу Антала Эстерхази. В 1847 году кондитер, служивший в доме семьи Эстерхази, приготовил торт на день рождения князя Пала Антала Эстерхази-младшего.

Десерт впечатлил не только ребенка, но и всех присутствующих. Вскоре этот рецепт облетел весь мир. К слову, несмотря на венгерские корни Эстерхази, десерт считается австрийским, так как эта семья долгое время жила в Австрии и служила на благо этой страны.

Закуска «Карпаччо» (в честь художника Витторе Карпаччо)

Блюдо Джузеппе Чиприани из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе оливкового масла и лимонa, стало популярным во всем мире

В 1950 году постоянная и уважаемая гостья «Harry’s Bar», графиня Амалия Нани Мочениго, пожаловалась хозяину заведения, Джузеппе Чиприани, что доктора запретили ей употреблять термически обработанное мясо. Тогда Джузеппе удалился на кухню, нарезал просвечивающимися слайсами кусок мраморной говядины, приправив его соусом на основе оливкового масла и лимона, и подал графине. Вкус и подача настолько понравилось графине, что она порекомендовала всем знакомым заскочить в этот бар и попробовать новое блюдо.

Со временем эта закуска стала популярной не только в Венеции, но и далеко за ее пределами. Что касается названия блюда, то оно обязано интересом Чиприани к искусству. Как раз в то время, когда ресторатор придумал закуску, в городе проходила персональная выставка итальянского художника Раннего Возрождения Витторе Карпаччо, в картинах которого в основном преобладали красные и белые оттенки. Данная палитра напомнила Чиприани его блюдо, которое он и решил назвать в честь известного художника.

Блюдо «Бефстроганов» (в честь графа Александра Строганова)

Иногда «Бефстроганов» называют «Мясо по-строгановски», «Говядина по-строгановски», «Беф-Строганов» или «Беф а ля Строганов»

У графа Александра Григорьевича Строганова был в Одессе «открытый стол», куда мог прийти на обед любой образованный или прилично одетый человек. Как раз для таких обедов повар Строганова и создал популярное во всём мире блюдо русской кухни, состоящее из мелких обжаренных кусочков мяса, политых соусом.

Данное блюдо было не только сытным и вкусным, но и удобно делилось на порции. А название появилось от комбинации французского слова «boeuf»(говядина) и фамилии Строганов. Так что бефстроганов — это в буквальном смысле «мясо по-строгановски».

Десерт «Персик Мельба» (в честь австралийской певицы Нелли Мелбы)

Десерт из мороженого и персика, созданный Огюстом Эскофье, стал очень популярным, особенно в США

Десерт «Персик Мельба» изобрел французский ресторатор Огюст Эскофье. Состоит данный шедевр кулинарного искусства из очищенных от кожуры половинок персика, в каждую из которых кладут шарик ванильного мороженого, а сверху все это поливают малиновым соусом. Название своему детищу кулинар дал в честь оперной дивы Нелли Мельбы. Данный десерт считается одним из самых популярных в мире, а в США есть даже Национальный день «Персика Мельбы», который отмечается 13 января.

Салат «Цезарь» (в честь ресторатора Цезаря Кардини)

Салат «Цезарь» к 1948 году уже был настолько популярен, что официально считался общественным достоянием

В наши дни «Цезарь» является самым популярным салатом в мире. Многие ошибочно считают, что этот салат назвали в честь древнеримского государственного деятеля Юлия Цезаря, однако в действительности блюдо носит имя своего творца — ресторатора Цезаря Кардини.

Итальянский шеф-повар и ресторатор изобрел салат в июле 1924 года, когда на кухне практически ничего не осталось, а голодные посетители требовали еды. Салат, изобретенный итальянцем на территории Мексики, пришелся по вкусу американцам, которые довольно быстро прославили блюдо на весь мир. Кстати, в 1953 году салат «Цезарь» был назван Эпикурейским обществом в Париже как «лучший рецепт, появившийся в США за последние полвека».

Салат «Оливье» (в честь повара Люсьена Оливье)

Ресторатор французского происхождения Люсьен Оливье известен как создатель популярного зимнего салата

«Оливье» уже много лет является одним из любимейших салатов в России, особенно на новогодние праздники. Впервые рецепт «Оливье» был придуман в 1860 году владельцем знаменитого московского ресторана «Эрмитаж», французским поваром русского происхождения Люсьеном Оливье. Конечно, в Советские годы рецептура изначального варианта салата претерпела значительных изменений, но это не повлияло на популярность блюда.

До сих пор настоящий рецепт этого салата рождает много споров и догадок, хотя основные ингредиенты давно всем известны.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220823/57230/