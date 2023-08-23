Роман со смертью: печальная участь женщин Пикассо
Кажется, что для любой женщины погреться у лучезарного гения – это счастье. Но не всегда роман с великим оборачивается таковым. Ведь у гениальности есть и другая – тёмная сторона.
Пабло Пикассо никогда не страдал от недостатка женского внимания. Но любовь творца была подобно ножу и ранила возлюбленных, порой даже смертельно.
Русская балерина
Пикассо и Хохлова
С изящной, как статуэтка, Ольгой Хохловой художник вступил в брак, когда ему было 36 лет. Кажется, что это отличный возраст, время остепениться, оставить в прошлом страсти и зажить тихой семейной жизнью.
У супругов родился ребёнок. Кажется, живи да радуйся. Все так и считали. Скептически к союзу отнеслась лишь одна женщина – мать Пикассо, которая лучше всех знала сына. И утверждала, что союз с ним сделает любую женщину несчастной.
Ольга Хохлова
Муза из прекрасной иллюзии превратилась в измотанную бытом мать. И художник охладел, ему недоставало эмоций. К тому же Ольга дико ревновала (и не без повода). Когда любовница, в объятиях которой Пабло искал утешение, забеременела, Ольга сразу же ушла от мужа. Но брак супруги не расторгали.
Юная муза
Мария-Тереза Вальтер
Как поступит юная девушка, перед которой вся жизнь, когда к ней подойдёт мужчина, возьмёт за руку и проникновенно скажет, глядя в глаза: «Я Пабло Пикассо, и нас с тобой ждут великие вещи»?
Не устояла и Мария-Тереза Вальтер. Ей едва минуло 17 лет, когда появился гений, которому уже стукнуло 45. По характеру она была очень мягкой, несмелой. А Пабло с ума сходил от её милых полудетских черт в начале романа.
Портрет Марии-Терезы Вальтер
А ещё мужчину приводили в экстаз слёзы молодой любовницы. И он часто заставлял девушку рыдать. Надо сказать, что в интимной жизни художника присутствовала определённая доля садомазохистских фантазий. Он делил женщин на две категории – небожительницы и рабыни. И испытывал определённое удовольствие, превращая первых во вторых.
После рождения дочери Майи в жизни художника появилась новая любовь. А Вальтер покончила с собой через 4 года после смерти Пикассо. Сложно сказать, была ли причина в нём, но женщина до конца дней своих хранила галстук мужчины, в котором увидела его в первый раз.
Новая натурщица
Дора Маар
В натурщицу Дору Маар он влюбился, ещё будучи в отношениях с Вальтер. Как-то две женщины – почти бывшая и уже настоящая даже пересеклись в студии живописца и потребовали, чтобы он определился и сделал выбор. Довольный собой сверх меры мужчина ответил, что они должны разобраться сами.
Портрет Доры Маар
Период сражения за себя он вспоминал с великим удовольствием. Надо сказать, что у Маар была довольно лабильная психика: не зря на полотнах она неизменно представала в образе плачущей женщины. Мастер фактически доломал новую игрушку, и она ему надоела. После разрыва Дора проходила лечение в психиатрической клинике, после выхода из которой заперлась дома и нашла успокоение в творчестве: писала картины и сочиняла стихи.
Последняя жена
Жаклин Рок
С молодой матерью-одиночкой Жаклин Рок живописец познакомился уже будучи в почтенном возрасте 72 лет. Он стал ухаживать за женщиной, осыпал её цветами, изображал на своих полотнах. В итоге Жаклин сдалась и согласилась встречаться с художником. На некоторое время он так погрузился в новые чувства, что стал зависим от них.
Портрет Жаклин Рок
Надо отдать должное Рок – женщина создала идеальную атмосферу для того, чтобы художник мог не просто работать, а творить. Когда скончалась Хохлова, с которой Пикассо оставался в официальном браке, вдовец сделал музе предложение. Та согласилась. Но в итоге спустя 13 лет после смерти мужа женщина застрелилась.
Пабло Пикассо
Почему же жизнь возлюбленных Пикассо оказывалась так трагична? Что можно ожидать от человека, который часто повторял, что обычная жизнь – это месса утром, коррида после полудня и бордель поздно вечером. Отчасти ответ на вопрос можно найти и в рассуждениях самого основоположника кубизма:
Каждый раз, когда я меняю женщину, я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Они уже не будут находиться вокруг меня и усложнять мне жизнь. Это, возможно, ещё и вернет мою молодость. Убивая женщину, уничтожают прошлое, которое она собой олицетворяет.
Источник: https://nevsepic.com.ua/zhivopis/36315-roman-sosmertyu-pechalnaya-uchast-zhenschin-pikasso-10-foto.html
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Август 2023 (87)
- Июль 2023 (132)
- Июнь 2023 (109)
- Май 2023 (124)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий