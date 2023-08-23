"Мужчина остался в одиночестве среди сотни девушек на острове". Удивительная история острова Питкэрн

История маленького вулканического острова Питкэрн, затерявшегося в Тихом океане, началась в 11 веке, когда его заселили полинезийцы и основали там свою культуру. Удаленность острова от любого континента составляет около 5000 километров, и вплоть до конца 18 века до острова никому не было дела.

Но в 1788 году молва об острове разошлась по свету. Британский корабль «Баунти» следовал из Таити на Ямайку. Путь был долгим и трудным. Капитан выдвигал к матросам очень жесткие требования. На корабле возник бунт. Мятежники высадили на берег капитана и членов команды, а сами вернулись на Таити, где жизнь была беззаботна и полна приятных приключений. Бунтари понимали, что мятеж не сойдет им с рук, на остров прибудет английский корабль, и их арестуют за неповиновение. Более продуманные решили покинуть Таити и перебраться в другое место. Новая команда под предводительством Флетчера Кристиана взяла с собой тайцев и таитянок и отправилась искать безопасное место для проживания. В январе 1790 года они прибыли на остров Питкэрн.

Первым делом был уничтожен корабль. Флетчер приказал скрыть следы, чтобы не было никаких доказательств мятежа. С корабля сгрузили все имущество, продовольствие и огромные запасы рома. Бунтари совсем не думали о будущем. Ром лился рекой, загульное веселье не прекращалось и все чаще переходило в драки и жестокие разборки. Земледелие и рыболовство худо-бедно позволяли поселенцам не голодать. Но на маленьком замкнутом острове разным по характеру людям очень трудно было ужиться вместе. Они были изолированы от общества, и не смогли придумать себе законы и правила, которые облегчают жизнь. Постоянные ссоры, конфликты и завистничество привели к тому, что на острове остались женщины, рожденные на острове дети и единственный мужчина Джон Адамс.

В течение 20 лет Джон вел дневник и записывал историю своей жизни. А на острове подрастали дети погибших мятежников и рождались новые. Он для всех стал папой и выполнял свою миссию достойно.

Джон Адамс, оставшийся в одиночестве среди женщин и детей, понимал, что обеспечить сытую жизнь островитянам без мужской поддержки будет сложно. Нужно было развивать земледелие, охотиться на зверей. Он долгие месяцы надеялся, что мимо острова пройдет торговый корабль, и окажет им помощь. Но надежды оказались тщетными.

Адамс взял на себя функции лидера и стал организовывать жизнь в большом семействе. Дети подрастали и становились помощниками. Женщины смогли понять идеи Джона, распределили обязанности и поняли, что такое коллективный труд. Кто-то готовил на всех еду, кто-то смотрели за детьми. Сильные женщины занимались земледелием, мальчики постарше помогали папе на охоте. За короткое время сильный и мужественный моряк смог сделать то, что не сделала команда. На острове воцарились покой, гармония и мир.

Очень серьезно относился Адамс к воспитанию детей. Он вспомнил все, что было написано в Священном писании, и воспитывал детей в традициях английской пуританской морали. Женщины не возражали против такого воспитания, потому что безоговорочно приняли лидерство Джона.

В 1808 году произошло то, о чем долго мечтал Адамс. К Питкэрну причалил английский корабль. Капитан и команда, сошедшие на берег, увидели безмятежную картину. Солидный седой мужчина в окружении женщин и многочисленных детей вышли им навстречу.

Впоследствии на остров стали прибывать туристы, и даже поселенцы. Моряки, попавшие в кораблекрушение и сумевшие добраться до берега, тоже принимали решение остаться в райском уголочке.

В 1814 году с Джона Адамса было официально снято обвинение за участие в мятеже. Он не захотел возвращаться в цивилизацию, покидать остров и свою семью. Адамс умер в 1829 году, в возрасте 65 лет, и был похоронен с почестями.

С 1838 года Питкэрн был официально признан британской колонией, и его население придерживалось англиканского вероисповедания. Но через 50 лет на остров прибыл проповедник адвентистов, и обратил в свою веру всех жителей острова.

Сейчас на острове проживают несколько сотен людей. И с уверенностью можно сказать, что половина из них – это потомки Джона Адамса. Многие островитяне носят фамилию Кристиан, в честь главного мятежника Флетчера Кристиана, ставшего отцом многим детям.

Поселенцы выполняют заповеди Адамса. Живут дружно, соблюдают свои собственные традиции и правила. Некоторые обычаи шокирует европейцев. Но не стоит сравнивать жизнь в цивилизованных странах и на маленьком затерянном острове. На Питкэрне разрешены браки среди родственников до третьей ступени родства. Если бы такие браки были под запретом, то население острова исчезло бы за короткое время. У них свой язык, сложившийся из смеси английского и полинезийского. Жители по-прежнему занимаются возделыванием земли, охотой, рыбной ловлей и сбором фруктов.

Но как всегда мировая общественность без скандалов, интриг и расследований не может. В 2004 году на остров прибыла английская офицерша Гейл Кокс и узнала от доверчивых девушек, что те на острове начинают спать с мужчинами с 12 лет. У офицерши сорвало крышу и она раструбила во все СМИ, что на этом острове живут одни насильники. Девушки были в шоке от этого поступка и стали возмущаться. Было заведено уголовных 14 дел, но когда начался суд девушки стали отрицать близость с мужчинами. Так ту офицершу чуть не разорвало. На этом эпопея с уголовными делами закончилась.

Самая главная радость для островитян – приход судна. Корабли причаливают к райскому острову раз в 10 дней, привозят почту, продукты и вещи, которые жители научились заказывать по каталогам. Они обмениваются с моряками сувенирами и фруктами, и пребывают в радостном возбуждении до прихода нового корабля.

Так один человек по имени Джон Адамс сумел создать на диком необитаемом острове уголок благоденствия, и потомки трепетно хранят память о нем.

Источник: https://dzen.ru/a/ZOQy3yWrNnNrimpD