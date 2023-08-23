Как архитектор-самоучка Василий Стасов стал главным зодчим Петербурга и Царского Села

Фамилия архитектора Российской империи Василия Стасова, скорей всего, знакома немногим, однако его творениями восхищаются миллионы. Именно по его проектам было построено и реконструировано множество зданий Петербурга и Царского Села: Спасо-Преображенский собор, Казармы Павловского лейб-гвардии полка, Царскосельский лицей, Нарвские триумфальные ворота, Троице-Измайловский собор и многое другое. Удивительно, что изначально Стасов занимался проектированием, не имея специального образования. Но это не помешало ему получить звание профессора Римской академии, а также оставить после себя культурное наследие северной столицы России.

Архитектор-самоучка

Василий Петрович Стасов появился на свет в 1769 году в Москве, в малосостоятельной семье дворян. Его отец служил в вотчинной канцелярии подканцеляристом, а мать происходила из рода Приклонских. Азы выполнения чертежей и архитектурного искусства Василий познал в гимназии при Московском университете, но в 1783 году талантливому студенту пришлось бросить учебу, так как умер его отец, а вскоре и старший брат.

Архитектор Василий Петрович Стасов

Тогда 14-летний юноша поступил на службу в Экспедицию архитектурных дел Московской управы благочиния под руководством Семена Карина. Данная Экспедиция занималась составлением и утверждением планов частных строений, проектов зданий, а также отводила места под их строительство.

Свою карьеру Василий начал на должности «архитектора капрала» (чертежника), но уже через 7 лет талантливый юноша дослужился до помощника архитектора. Теперь Стасов занимался не только проверкой чужих чертежей, но и мог самостоятельно проектировать здания. Лишь за время работы в Экспедиции он создал порядка сотни московских проектов.

И уже к 1794 году Василий Стасов стал довольно известным архитектором. Однако, не имея диплома, талантливый зодчий мог бы до конца жизни так и остаться при Московской управе благочиния. Отбыв повинность в Преображенском полку Санкт-Петербурга в 1794 году, Стасов поступил на службу в Департамент герольдии в начале следующего года. Вскоре архитектору доверили составить проекты гостиниц на въездах в Белый город, которые через год утвердил император Павел I.

Работами Стасова восхищались и Павел I (портрет слева), и Александр I (портрет справа)

Судьба Стасова резко изменилась после убийства императора в 1801 году. Тогда архитектору доверили оформить Сокольничье поле в Москве, где подготавливали все для коронации Александра I. Проект Стасова впечатлил нового правителя.

Сооружение для коронации было овальной формы и делилось на кварталы, а в центре каждого из них находились бассейны, в которые стекалось вино, пиво и мед. Буфеты с угощениями были представлены в виде храмов разных стран мира. Так как проект, представленный самоучкой Стасовым, невероятно понравился Александру I, вскоре после коронации император издал указ, по которому архитектора направили в Европу «для усовершенствования знаний».

Обучение в Париже и Риме

В 1802 году Стасов отправился в Париж, где за счет государства изучал архитектуру, однако спустя 2 года русско-французские отношения резко ухудшились, и Василию Петровичу пришлось уехать в Рим. Там он поступил в Академию живописи, скульптуры и архитектуры Св. Луки. Во время обучения Стасов показал себя как талантливый и прилежный ученик, за что ему и присвоили звание профессора.

Василий Стасов перестроил Екатерининский дворец в Царском селе в привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян

К слову, он стал вторым русским, получившим такое звание. До него этого удостаивался лишь известный русский архитектор Василий Иванович Баженов. Изначально Стасов планировал пробыть в Риме 1,5 года, однако задержался на 4 года. Виной тому была Война третьей коалиции 1805 года. Лишь после заключения Тильзитского мира у Стасова появилась возможность наконец-то вернуться в Россию.

В 1808 году Стасова направили на службу при генерал-губернаторе Петербурга для работ «по особым высочайшим повелениям». Именно с того момента он и начал свою работу над крупнейшими императорскими и государственными заказами. Одним из его первых проектов стал Екатерининский дворец в Царском селе, который в 1810 году ему поручили переделать под учебное заведение.

Строительство здания казарм Павловского лейб-гвардии полка длилось с 1817 по 1821 год

Первый и второй этаж архитектор обустроил под квартиры преподавательского состава и помещения хозяйственного назначения, третий — учебные классы и парадный зал, а на четвертом — спальни студентов. В 1811 году Стасов был избран академиком архитектуры Императорской Академии художеств, а спустя год он окончательно перебрался в Петербург. Тем более что там его уже ждали заказы: комплекс Российской Академии на Васильевском острове, Казанский собор и многое другое.

Грандиозное строительство в северной столице

В 1817 году Стасов занялся масштабным строительством. По его проектам возводили казармы Павловского полка на Марсовом поле, а также перестраивали соседний Конюшенный двор. В совокупности эти постройки создали невероятный архитектурный комплекс, сочетающийся также и с соседними постройками. За талантливо проделанную работу император пожаловал архитектору ежегодный пансион в 2 тыс руб на пожизненной основе.

Знаменитый архитектор восстановил Спасо-Преображенский собор после пожара

Помимо строительства в столице, Василий Петрович был при деле и в Царском Селе, над архитектурным обликом которого он трудился, можно сказать, не покладая рук на протяжении двух десятков лет, начиная с 1811 года. Он проектировал там буквально все: от императорских дворцовых интерьеров и парков до жилых кварталов.

В 1827 году Стасов занялся восстановлением одного из красивейших петербургских храмов — Спасо-Преображенского собора, от которого остались лишь стены после сильного пожара. В оформлении собора, построенного еще в 1754 году, Василий Петрович отразил победы русской армии в Русско-турецкой войне: украсил ограду церкви скованными цепью трофейными орудиями. Именно в таком виде храм можно увидеть в наши дни.

Над созданием Троице-Измайловского собора Стасов работал после наводнения старой церкви

Одновременно с этим архитектор разработал проект Троице-Измайловского собора. Строительство каменного храма осуществлялось на личные средства Николая I и казенные деньги. В итоге строительство собора обошлось в 3 млн руб. За эту работу зодчий удостоился ордена Святого Станислава II степени. А в 1827 году, в годовщину Бородинского сражения, по проекту Стасова был заложен первый камень будущих Нарвских триумфальных ворот.

Стасов трудился над созданием Московских триумфальных ворот (фото слева) и Нарвских триумфальных ворот в Петербурге (фото справа)

Изначально они были построены в 1814 году из дерева и алебастра по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Они были задуманы для торжественной встречи русских войск, которые возвращались из Европы. Однако ворота, в связи с недолговечностью строительных материалов, быстро пришли в негодность. Тогда Стасову поручили возвести что-то подобное, но долговечное.

Зодчий сохранил задумку своего коллеги, однако выполнил сооружение из кирпича и обшил его медными листами, из которых также была создана и скульптурная композиция: шестерня коней и фигура Славы. А вместо скульптур римских воинов были возведены медные древнерусские витязи. Стоит заметить, что во время возведения арки зодчий столкнулся с трудностями, которые приостановили стройку на 3 года.

Стасов долгое время не мог договориться с императором по поводу стройматериалов: одни были излишне дорогими, другие не подходили из технических соображений. Лишь в 1830 году смета была утверждена, и спустя 4 года строительство арки было завершено. К слову, пока длились 3-х летние споры, зодчий зря времени не терял. Он занялся проектом восстановления Десятинной церкви в Киеве, а также построил дворец генерал-губернатора в Вильнюсе.

Стасов возводил комплекс зданий Смольного монастыря (фото слева) и входил в Совет по строительству Исаакиевского собора (фото справа)

Стоит отметить, что практические все строительство Петербурга того времени не обходилось без руководства и проектов Василия Петровича. Стасов входил в Совет по строительству Исаакиевского собора, возводил комплекс зданий Смольного монастыря, восстанавливал интерьеры Зимнего дворца и Малого Эрмитажа, а также возглавлял строительство многих других зданий и сооружений.

Василий Петрович трудился на благо родины практически до конца своих дней. На закате своей жизни архитектор контролировал строительство здания Нового Эрмитажа. Умер основоположник русского ампира на 79 году жизни в 1848 году. Похоронили великого зодчего в Александро-Невской лавре.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220823/57234/