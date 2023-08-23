Городские лисы Лондона

Популяция городских лис в Лондоне росла и становилась все более заметной с начала XX века. Лисы хорошо приспособлены к городской и пригородной жизни, их численность стабилизировалась на уровне около 10 000 лисиц. Они живут в садах, парках и переулках Лондона.

Лиса переходит ночью тротуар на Брансуик-сквер в Лондоне. На лапах у лисы есть чувствительные волоски, которые помогают ей ориентироваться в пространстве и находить нужное направление. (Фото Sharon Kilgannon):

Лиса отдыхает в траве в Лондоне. (Фото Gabriela Dinca):

Лисята играют в лондонском саду. (Фото Alex Witt Photography):

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Осмотр. (Фото Dan Kitwood):

Они как у себя дома. Лиса в бассейне с фонтаном посреди Трафальгарской площади в центре Лондона. (Фото Leon Neal):

Лиса прячется на постаменте фонтана на Трафальгарской площади. (Фото Leon Neal):

Спешит на парад конной гвардии в центре Лондона. (Фото Simon Dawson):

Лондонская лиса. (Фото Greg Morgan):

Две молодые городские лисички перелезают через игровую площадку в Южном Лондоне. (Фото Susan Walker):

Зимой лисы в Лондоне тоже чувствуют себя отлично. (Фото Dave J Hogan):

Городская рыжая лиса сидит посреди лондонского кладбища. (Фото Mark Bridger):

Городская лиса ходит вдоль садовой ограды. (Фото Jim Dyson):

Лиса в ложе на стадионе. (Фото Richard Heathcote):

Стадион Brit Oval и рыжий зритель. (Фото Richard Heathcote):

Даунинг-стрит, 10 (англ. 10 Downing Street) — официальная резиденция лорда-казначея, который с 1905 года является также премьер-министром Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Находится в Вестминстере на улице Даунинг-стрит, примыкающей к Уайтхоллу. (Фото Justin Tallis):

Лиса сидит под деревом в Гринвич-парке на юго-востоке Лондона. (Фото Glyn Kirk):

Городская рыжая лиса ищет еду на окраине парка в жилом районе Северного Лондона. (Фото Jamie Hall):

Пара лисят, сфотографированные в Уоллингтоне. (Фото Andy Wasley):

Хитрая лиса стоит на улице в центре Лондона. (Фото Kin Cheung):

Лиса спит в саду в Лондоне. (Фото Reinhard Krause):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/gorodskie-lisy-londona.html