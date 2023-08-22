Школа, которой большей нет: 5 предметов в советской программе, которые мы потеряли

Одним из наиболее обсуждаемых событий 2022 года внутри самой России стал выход из так называемой Болонской системы. Конечно, данная система касалась в первую очередь высшего, а не школьного образования. Однако, в свете этой темы нельзя не отметить, что проблема образования стоит крайне остро не только в России, но и в других республиках бывшего СССР. В 1990-е и ранние 2000-е произошел отказ как от отдельных предметов, так и от ряда педагогических методик. Проводились реформы под знаменем «всего лучшего», однако как показывает действительность, от некоторых вещей отказались совершенно зря.

1. Чистописание

Чистописание — полезный предмет. |Фото: perunica.ru.

В советских школах «чистописание» практиковали до 1960-х годов. Сегодня кто-то скажет, что предмет этот откровенно дурацкий. Однако, глупо будет отрицать, что почерк у большинства людей исключительно ужасный. Конечно, в современном мире люди все меньше пишут и все больше печатают. Но все-таки вернуть часы «чистописания» в школы следует хотя бы в качестве факультатива. В оправдание отказа от данного предмета стоит отметить, что отказались от него в годы СССР по причине все большей и большей загруженности школьной программы основным предметами.

2. Астрономия

Для детей даже обсерватории делали. |Фото: pulse.mail.ru.

С астрономией у современной российской школы сложные отношения. В 1990-е годы количество часов на этот предмет стали ужимать. В 2008 году астрономию и вовсе убрали из курса школы как отдельный предмет, оставив несколько часов в рамках физики. В 2012 году астрономия снова стала самостоятельным предметом, правда, вернулась далеко не во всех школах. При кажущейся бесполезности астрономия – это очень важный предмет и одна из древнейших наук. В эпоху, когда на улицах становится все больше шарлатанов, спекулирующих на отрицании основополагающих научных истин, естественные науки вроде становятся важными как никогда раньше.

3. Этика и психология семейной жизни

Семья — основа общества. |Фото: fotostrana.ru.

В советских школах этот «предмет» появился в 1980-е годы. Преподавали его только старшеклассникам. По сути, это был даже не учебный предмет, а лекции. Оценок по «семейной жизни» не ставили. В рамках предмета с подрастающим поколением обсуждали семейные отношения, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства и т.п острые темы. В 1990-е годы от уроков отказались. Педагоги признавали: предмет нужный, но крайне сложный. Заниматься с детьми должны не учителя и не классные руководители, а профессионально подготовленные психологи. Увы, таких специалистов в школах не хватает. А те, что все-таки есть, получают такие деньги, что никаким энтузиазмом не горят.

4. Черчение

Черчение — сложный предмет. |Фото: fishki.net.

Из-за роста промышленности в Советском Союзе был настоящий «пунктик» на подготовке технических специалистов. Поэтому в школе преподавалось черчение. Для большинства детей и подростков предмет этот был сродни пытке… Однако, нельзя не отметить, что таким образом школа помогала готовить будущих технических специалистов как для средних, так и для высших учебных учреждений. Сегодня черчение в республиках бывшего СССР преподается вне университетов и техникумов, но только в качестве дополнительного предмета.

5. НВП и ГрОб

Служат — все. ¦Фото: mail.ru.

В 1992 году Борис Ельцин выступил в Конгрессе США, где прочитал свою широко известную речь о конце существования Советского Союза. Общий посыл выступления «главного патриота» сводился к тому, что без «Империи зла» на планете наступит мир и порядок. Прошло 30 лет, и сегодня люди начинают «что-то подозревать» о том, что войны на Земле не просто не закончились – есть ощущение, что с 2014 года мир летит подобно сапсану к новой мировой войне. Именно к такой Советский Союз готовился на протяжении всей своей истории. А потому служить в армии и гражданской обороне должны все. Тем более, что знания, преподаваемые детям на начальной военной подготовке и гражданской обороне полезны не только во время войны, но и в мирной жизни. Например, в случае различных чрезвычайных происшестви, начиная от банального удара человека током или ДТП и заканчивая утечками хлора или взрывом на атомной станции.

Источник: https://novate.ru/blogs/200823/67212/