Создатель коллажей вырезает и вставляет винтажные журналы в игриво интерактивные сцены

Сплошная страница текста может быть сухой на вид. Однако после того, как Toon Joosen добавил свой штрих, слова могут обрести совершенно новую жизнь. Голландский художник объединяет вырезки людей из журналов с книжными страницами, чтобы создать умные коллажи, в которых фигуры игриво взаимодействуют с текстом.

От подметания слов метлой до ловли идеального предложения удочкой — Джоосен находит множество способов создать отношения между людьми и языком. «Мои коллажи часто состоят из двух изображений из старинных журналов, которые вместе создают отчуждающий и часто забавный эффект», — рассказывает он. «Иногда изображения ждут месяцы, прежде чем я нахожу идеальное соответствие».

Каждое из этих произведений начинается на листе, взятом из книги. Затем Джусен вырежет части бумаги или добавит к ней необходимые элементы, чтобы создать фигуру в тексте. После этого в композицию добавляются люди и тщательно размещаются, чтобы создать впечатление, что они каким-то образом связаны со словами. В одном примере двое детей несут зонт, чтобы защититься от ливня падающих букв, а в другом мальчик сидит на большой куче слов, собранных с разворота.

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Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/sozdatel-kollazhej-vyrezajet-i-vstavljajet-vintazhnyje-zhurnaly-v-igrivo-interaktivnyje-sceny