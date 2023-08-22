Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

СОВЕТСКИЕ “ШПИОНСКИЕ” ПЛАКАТЫ….. \ И Ленин — такой молодой!

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post500739142/

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И Ленин — такой молодой!

Коммунисты из партии КПРФ представляют новый образ своих идолов: на агитационных постерах обновленный Владимир Ильич изображен молодым и в компании гламурной подружки, а Сталин вместо трубки держит в руках модный нынче пароиспаритель. Подобная стратегия предвыборной агитации призвана заинтересовать молодых избирателей.

В преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу представители КПРФ разработали нестандартную стратегию предвыборной кампании. На этом постере, например, Владимир Ильич изображен работающим за ноутбуком.

Красный цвет, олицетворяющий коммунистическую идеологию, стал главным элементом дизайна стильно одетых коммунистических лидеров прошлого.

Иосиф Сталин на новых постерах променял привычную трубку на пароиспаритель.

«И Ленин — такой молодой…» — только, перефразируя слова песни, впереди юный не октябрь, а сентябрь: выборы в Государственную думу назначены на 18 сентября 2016 года.

Карл Маркс обещает вернуться, используя знаменитую фразу из фильма «Терминатор».

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/zabavnye_foto/62556-i-lenin-takoy-molodoy-5-foto.html

22.08.2023 - Posted by | Креатив...

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