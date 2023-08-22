Как жилось в Аравии в доисламские времена греховного «века невежества»

Мусульмане используют термин «Джахилия» для обозначения периода времени и положения дел в доисламской Аравии. Это слово, которое переводится как «век невежества», имеет негативный оттенок. Считается, что арабы этой эпохи вели себя разрушительно и греховно, часто практикуя азартные игры, употребление вина, ростовщичество и блуд. Политеизм также часто упоминается негативно как характеристика того периода времени. Практически единственное положительное, что исламская традиция приписывает «Джахилии» — это поэзия того времени. О том, какой была жизнь в доисламской Аравии – далее в статье.

Племенная жизнь в доисламской Аравии

Слева направо: Набатейские торговые пути в доисламской Аравии. \ Дильмун и его соседи в Х веке до нашей эры.

Арабы Джахилии организовались по племенному признаку. Каждое племя, как правило, называлось в честь выдающегося вождя, от которого его члены утверждали, что ведут своё происхождение. Племена состояли из небольших семейных групп, называемых кланами, которые часто находились в ожесточенной конкуренции за богатство и статус. Но, когда возникала более серьёзная угроза, кланы, как правило, прекращали свои ссоры и объединялись против неё. Кланы возглавлялись шейхами, которых отбирали за их старшинство, щедрость и мужество. Эти лидеры обычно возглавляли совет, которому было поручено принимать важные решения и выносить суждения. Когда возникал межплеменной конфликт, советы кланов собирались вместе, чтобы попытаться разрешить его.

Арабские вожди на совете, Эмиль Жан Орас Верне , 1834 год. \ Фото: blogspot.com.

Во времена Джахилии не существовало установленных законов. Арабов судили произвольно, партийность и взяточничество были обычным делом. Если дело выносилось на обсуждение племенного совета, часто оправдывалась сторона с лучшими связями. Часто, когда совершалось преступление, пострадавшая сторона пыталась наказать преступника без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Обвиняемый, как правило, искал убежища у своего племени, которое было обязано защищать своих членов. Если обвиняемый принадлежал к племени, которое было более могущественным, чем племя потерпевшей стороны, то первое часто избегало наказания. Выдающиеся племена Аравии обладали властью над отдельными районами суши. Среди имущества племён были палатки, места у воды, пастбища и пригодные для обработки земли. Некоторые племена и кланы внутри племён были богаче других. Однако, независимо от степени их богатства, племена и кланы всегда должны были быть настороже, поскольку набеги в то время были обычным делом.

Политика

Прибытие каравана за пределы города Марокко, Эдвин Лорд Уикс, 1882 год.

Империи древности в основном считали пустынные земли Аравии второстепенными, племена, населявшие этот регион, не полностью избежали участия в более масштабных политических играх. Византийская империя и империя Сасанидов защищали свои южные границы, используя арабские племена в качестве вассалов. Византийцы наняли племя Гассанидов, а Сасаниды — племя Лахмидов. Будучи союзниками и наёмниками, арабские войска входили в состав византийской и Сасанидской армий и регулярно сражались друг с другом на поле боя.

Во многих случаях арабы отказывались вести войну с другими арабами, когда к ним обращались с просьбой об этом иностранные державы. Тем не менее, если племя уже находилось в конфликте с другим племенем, оно, как правило, вступало в союз с внешними силами, если считало это выгодным. Время от времени империи устраивали походы в Аравию, иногда для того, чтобы отомстить за набеги, а иногда и для завоевания территории. Внешним державам действительно было трудно закрепиться на постоянной основе в Аравии, и, как правило, они были отброшены арабскими войсками в течение нескольких десятилетий.

Торговля

Медина. \ Фото: wikipedia.org.

Торговля была основным способом, с помощью которого арабы Джахилии связывались с жизнью за пределами полуострова. Караваны людей, верблюдов, лошадей и ослов часто посещали рынки Сирии, Ирака, Йемена и Эфиопии, продавая шкуры, изюм и серебро. Их благополучное возвращение стало знаменательным событием, поскольку многие арабы инвестировали в караванную торговлю и получали огромные прибыли. Считается, что христианские торговцы и миссионеры впервые прибыли в Аравию, путешествуя с торговыми караванами. Другим событием, связанным с торговлей, была урбанизация, когда караваны поддерживали население городов, включая Мекку и Медину.

Рождение Мухаммеда, миниатюра из Джами ат-таварих (XIV век).

В пятом-шестом веках торговые караваны приобрели ещё большее значение в контексте того, что морские пути становились всё более опасными из-за войн и пиратства. В результате арабские племена, контролировавшие сухопутные пути, становились богаче и могущественнее. Чтобы облегчить торговлю, сезонные рынки проводились в разных местах по всей Аравии. Они считались безопасными местами, где арабы со всего полуострова встречались для ведения бизнеса. Поэты и миссионеры тоже собирались на рынках, чтобы пообщаться друг с другом и обратиться к толпе. Рынки также были местом, где покупались и продавались рабы и где действовали хищные ростовщики. Рассказы о ростовщичестве во времена Джахилии широко распространены. Многие арабы занимали деньги, чтобы участвовать в прибыльной караванной торговле. Если караван благополучно вернётся, высокая процентная ставка может быть погашена за счёт прибыли. Однако, если он не возвращался, это означало экономическую катастрофу для заёмщика. Источники упоминают, что процентные ставки в размере ста процентов были обычным явлением во время Джахилии. Самые богатые арабские купцы часто были одновременно и торговцами, и ростовщиками. Они становились богаче, в то время как те, кто брал взаймы, становились всё беднее. Ислам приобрёл известность в контексте усиления неравенства и выступает против него. Общими темами в посланиях Мухаммеда и Коране являются осуждение ростовщичества и поощрение раздачи богатства бедным.

Коран 3:130:

О верующие! Не расходуйте проценты, умножая их во много раз. И помните об Аллахе, может быть, вы преуспеете.

Религия

Торговый караван, проходящий мимо острова Грайя в заливе Акаба, литография Луиса Хаге по оригиналу Дэвида Робертса, 1839 год. \ Фото: twimg.com.

Народы доисламской Аравии были преимущественно политеистами. Христиане были сосредоточены на юге полуострова, на территории современного Йемена, с небольшими группами, а также монахами и отшельниками, живущими в пустыне. Еврейские общины тоже жили в Аравии и в основном располагались в деревнях и городах. Арабы Джахилии не придерживались единой политеистической религии. Часто разные кланы поклонялись разным божествам, и даже домашние хозяйства могли иметь свою особую религиозную практику.

Алебастровые обетные статуэтки из Йемена.

Исламский учёный Ибн аль-Кальби, живший в восьмом веке, рассказывает историю об арабах, обожествлявших своих предков во времена Джахилии. Он писал о родственниках пяти умерших мужчин, обратившихся к скульптору с просьбой увековечить их в камне. После того как предки людей поклонялись статуям в течение трёх столетий, они пользовались таким большим уважением, что считались посредниками между людьми и Богом. Арабы Джахилии посещали оракулов и шаманов, которые, как они верили, могли общаться с божествами посредством видений и снов. Также практиковались различные методы гадания для установления контакта с богами и духами. Один из таких методов заключался в том, чтобы задать вопрос божеству и бросить стрелы на землю. Затем ответ на вопрос был интерпретирован путём анализа положения, в котором упали стрелы.

Племена в Аравии также поклонялись статуям своих божеств, и эту практику они, возможно, переняли у древних жителей Месопотамии. Статуи устанавливались в священных местах и им приносили подношения. До того, как Мухаммед провозгласил ислам доминирующей религией в Мекке, жители города поклонялись 360 божествам. Захватив Мекку в 630 году, Мухаммед уничтожил всех идолов, запретив практику многобожия.

Поэзия

Джахилия и Сахва.

Поэзия была широко практикуемым искусством и высоко ценилась среди арабов. Поэзия на Джахилии ценилась до такой степени, что мусульмане сохраняли и преподавали её на протяжении веков после возникновения ислама. Посредством поэзии арабы бросали вызов власти, восхваляли отдельных людей и племена, увековечивали битвы и возвышали деятельность своей повседневной жизни. Темы известных стихотворений разнообразны, начиная от оплакивания смерти возлюбленной и заканчивая подробными описаниями верблюдов. Когда дело касалось поэзии, не существовало строгих правил. Таким образом, каждый поэт обладал своим уникальным стилем и был волен выбирать темы по своему выбору.

Поэзия также играла определённую роль в конфликтных ситуациях. Когда племена сталкивались, поэты защищали честь своего племени, декламируя тщательно сконструированные стихи и направляя их против своих соперников. Эта поэтическая война позволяла выражать недовольство без кровопролития. В то время как женщинам запрещалось участвовать в физической войне и занимать руководящие посты в племенах, им разрешалось быть поэтессами, искусство давало им право голоса в контексте строго определённых гендерных ролей. Большая часть поэзии сохранилась благодаря тому значению, которое придавали ей арабы. Первоначально исключительно посредством вокальной передачи, а позже и посредством письменной работы они сохранили своё наследие живым. Мусульмане, однако, считают, что с ниспосланием Корана вся предшествующая арабская поэзия была превзойдена по литературному качеству.

Расцвет ислама, конец Джахилии

Караван. \ Фото: robertbenkendorf.com.

Приход ислама в шестом веке положил конец эпохе Джахилии. Мухаммед ввёл новый образ жизни, который повлёк за собой глубокие изменения. Согласно исламу, женщины получили права и свободы. Племенное соглашение заключалось в том, чтобы свести к минимуму права женщин и подчинить их интересам мужчин. Ислам поощряет почитание женщин и закрепление их прав в Священных Писаниях. В будущем они могли бы претендовать на божественное право владеть собственностью и в большей степени принимать свои собственные решения. Важно отметить, что женщины получили право голоса в отношении того, за кого они выходят замуж, и возможность инициировать развод. Арабский народ объединился в единую общину под властью ислама, уменьшив распространённость несправедливой племенной системы. Общество также стабилизировалось благодаря Мухаммеду и Корану, создавшим правовую базу, положившую конец анархии в Джахилии. Расцвет ислама был потрясающим событием. Это потребовало полной перестройки арабского общества. Разделённые племена пустыни, которые находились в постоянном конфликте друг с другом, объединились и завоевали большую часть известного мира за несколько десятилетий. Возвышение арабов говорит как об эффективности ислама, так и об ограниченности Джахилии.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170823/57136/