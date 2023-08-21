Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

16 остроумных граффити от уличных художников

Подборка граффити от уличных художников, которые не только радуют глаз, но и порой заставляют задуматься.

Нам следует пересмотреть определение вандализма, когда мы смотрим на некоторые остроумные и креативные граффити. Используя аэрозольный баллончик или любое другое средство для нанесения рисунка, уличные художники создают такие произведения искусства, которые порой могут затмить лучшие экспонаты в музеях. Искусство граффити — одна из лучших форм искусства, если учесть, насколько уникален стиль и сколько времени занимает процесс создания этих работ. 
Сказ о том, как прекрасного принца она так и не дождалась

Смоленск, мост через Днепр.
Кто котёночка обидел?

Некий Гоша напал на Тбилиси и…?? сделал везде красиво, потрясающе раскрасив электрощитки

Дэнни Де Вито, Майами, Флорида

Только свистни — он появится!

KISS

Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик

Лучше держи её крепче, парень!

Маугли всё это не нравится, да и нам тоже

Ситуативный арт

Сцена из фильма «Ностальгия» Тарковского, где Олег Янковский несет свечу, закрывая ее от ветра своим пальто

Гав!

Граффити в Екатеринбурге??

Шеф???

Устал на это смотреть??

Фёдор Достоевский в одном из российских дворов

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36269-16ostroumnyh-graffiti-otulichnyh-hudozhnikov-17-foto.html

21.08.2023 - Posted by | Креатив...

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