16 остроумных граффити от уличных художников

Подборка граффити от уличных художников, которые не только радуют глаз, но и порой заставляют задуматься.

Нам следует пересмотреть определение вандализма, когда мы смотрим на некоторые остроумные и креативные граффити. Используя аэрозольный баллончик или любое другое средство для нанесения рисунка, уличные художники создают такие произведения искусства, которые порой могут затмить лучшие экспонаты в музеях. Искусство граффити — одна из лучших форм искусства, если учесть, насколько уникален стиль и сколько времени занимает процесс создания этих работ.

Сказ о том, как прекрасного принца она так и не дождалась



Смоленск, мост через Днепр.

Кто котёночка обидел?



Некий Гоша напал на Тбилиси и…?? сделал везде красиво, потрясающе раскрасив электрощитки



Дэнни Де Вито, Майами, Флорида



Только свистни — он появится!



KISS



Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик



Лучше держи её крепче, парень!



Маугли всё это не нравится, да и нам тоже



Ситуативный арт



Сцена из фильма «Ностальгия» Тарковского, где Олег Янковский несет свечу, закрывая ее от ветра своим пальто



Гав!



Граффити в Екатеринбурге??



Шеф???



Устал на это смотреть??



Фёдор Достоевский в одном из российских дворов





Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36269-16ostroumnyh-graffiti-otulichnyh-hudozhnikov-17-foto.html