10 цветов, которые на самом деле нужно обходить стороной

Даже самые прекрасные на вид цветы могут содержать в себе яды, способные нанести серьезный вред здоровью. Вот почему так важно знать, к каким цветам лучше даже не прикасаться, не то что срывать их или нюхать.

Труба ангела

Цветущий дурман или Труба ангела, как его иногда называют, не так невинен, как можно было подумать исходя из его названия. Его пыльца может вызывать делирий — полную неспособность различать реальность и фантазию, а также амнезию. Долгое время его выращивали для получения яда, применявшегося в Европе для убийств и самоубийств.

Белладонна

Белладонна известна еще как красавка или ягоды дьявола. Каждый орган этого растения – цветы, листья, корни и особенно ягоды – высокотоксичен. Атропин, токсин, содержащийся в белладонне, нарушает функцию регулировки дыхания и может служить причиной остановки сердца. В старину дамы закапывали сок красавки в глаза для придания особого блеска.

Дафни (волчеягодник)

Дафни очень здорово пахнет – в Корее ее даже называют churihyang, что примерно можно перевести как «тысячемильный аромат». Но на самом деле это искусная ловушка для ценителей прекрасного. Это коварное растение просто хочет приманить вас поближе к своим ядовитым ягодам, съев которые человек может впасть в кому или даже умереть.

Наперстянка

Эти растения точно следует убрать из всех садов. Держитесь подальше от них во время цветения. Вещества, которыми особо богаты верхние листья растения, хотя и применяются в медицине, в больших дозах приводят к верной погибели. Особенно опасна наперстянка для маленьких детей и домашних животных.

Болиголов

Этот ядовитый цветок содержит огромное количество алкалоидов, вызывающих летальный исход у человека, воздействуя на его нервную систему. Яд, полученный из этого растения, наверно, самый известный в истории. Именно им убили знаменитого древнегреческого философа Сократа.

Крокус

Или осенний шафран – одно из самых опасных растений в мире. В крокусе содержится колхицин, смертельно опасный для человека токсин, от которого не имеется противоядия. Отравление колхицином чревато критическим снижением кровяного давления и, как следствие, остановкой сердца.

Ландыш

Ландыши довольно красивые цветы, но они не так безобидны, как кажутся. Гликозиды, содержащиеся в этом ядовитом растении, опасны для людей с сердечными заболеваниями, так как вызывают аритмию и нарушают работу сердца. Отравление сопровождается тошнотой, рвотой, диареей и даже судорогами.

Олеанадр

Олеандр широко используется в ландшафтном дизайне в регионах с субтропическим климатом, в частности на Черноморском побережье Кавказа. В обращении с ним нужно быть крайне осторожным – комплекс ядовитых веществ воздействует одновременно на нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую систему. При длительном контакте с олеандром возможен даже смертельный исход.

Опийный мак

Элли правильно делала, что боялась ходить по маковому полю. Несмотря на то, из опиума — алкалоида, содержащегося в коробочках мака, производят болеутоляющие и снотворные препараты, в больших количествах латекс (млечный сок) этого растения становится опасным ядом и может вызвать отказ легких и остановку сердца.

Пуансеттия

Пуансеттия не так опасна, как остальные растения в этом списке, но все равно может серьезно вам навредить. Особенно, если вы захотите перорально принять его внутрь. Млечный сок вызывает тяжелое отравление, сопровождающееся рвотой и диареей. Ее рекомендуется держать в местах недоступных детям и домашним животным.

Читать на Don’t Panic: https://dnpmag.com/2023/08/15/10-smertelno-opasnyxcvetov-2-3/