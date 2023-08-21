Художник использует пчел, для создания необычных скульптур

Почти 20 лет словацкий художник Томаш Либертини работал с пчелами над созданием совместных скульптур. Либертини, считающий себя дирижером этого оркестра пчел, использует свое искусство для исследования красоты и интеллекта природы. Его серия Memento Vivere / Feed Your Head представляет собой набор из трех скульптур.

Вдохновением для создания композиций послужила историей о Саломее, которая приносит голову святого Иоанна Крестителя на блюде. Эта история, часто изображаемая в классическом искусстве такими художниками, как Караваджо, очевидна в использовании Либертини металлических и деревянных сервировочных тарелок и поддонов. Здесь череп не является символом того, что когда-то было. Вместо этого черепа из пчелиного воска демонстрируют то, что может возродиться усилиями природы.

«Весь лоток больше похож на трофей, чем на икону. Сотовая голова вырастает из тарелки, как будто желая снова ожить», — рассказывает художник из Роттердама. «Если бы голова дольше оставалась внутри улья, она стала бы полностью человеческой, поскольку пчелы продолжали бы добавлять больше вещества к лицу. Траектория обратная. Череп покрывается плотью с помощью природы. Это «благая весть», символическое воскресение и надежда».

Чтобы управлять медленным и кропотливым процессом, Либертини создает каркас в форме черепа, который вставляется в улей. Оттуда пчелы покрывают рамку и производят череп. Выступая в качестве своего рода художественного каталога, Libertíny внимательно следит за работой и вносит коррективы по мере необходимости.

В некоторых случаях это означает добавление красного пигмента. Красный был выбран специально, потому что пчелы не видят красный цвет. Для Либертини это только добавляет мистики и привносит в работу новое духовное измерение.

Источник: tomaslibertiny.com

Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-ispolzujet-pchel-dlja-sozdanija-neobychnyh-skulptur