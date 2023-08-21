Лесные пожары в Греции на острове Родос

Остров Родос существенно пострадал от лесных пожаров.

По утверждению пожарного департамента Родоса, пожары вызвали “самую крупную операцию по эвакуации» на острове”. (Фото Halil Kahraman):

Предполагается, что июль 2023 года станет самым жарким за более чем 50 лет наблюдений. (Фото Petros Giannakouris):

Вертолет сбрасывает воду на огонь в селе Геннадий. (Фото Spyros Bakalis):

Пламя сжигает лес в деревне Вати. (Фото Petros Giannakouris):

Вид из деревни Асклипиео на горящий неподалеку лесной пожар. (Фото Nicolas Economou):

Вид с воздуха показывает выгоревший участок после лесного пожара на острове Родос. (Фото Angelos Tzortzinis):

Лань гуляет по обугленному лесу недалеко от Асклипиео после пожара. (Фото Angelos Tzortzinis):

Вертолет поднимает воду из моря, чтобы потушить лесные пожары, недалеко от пляжа недалеко от села Геннади. Пожарный вертолет способен за считанные секунды сбросить до нескольких тонн (для тяжелого пожарного вертолета) воды как прицельно, зависнув над подлежащим ликвидации очагом пожара, так и туша пожар на площади. (Фото Angelos Tzortzinis):

Один против огня. (Фото Dan Kitwood):

Лесной пожар в селе. (Фото Angelos Tzortzinis):

Самолет сбрасывает воду на пламя на склоне холма в Аполлане, Родос, Греция. (Фото Dan Kitwood):

Обгоревшее дерево в Аполлане, Родос, Греция. (Фото Dan Kitwood):

Почти 30 тысяч жителей и туристов были вынуждены бежать. Это стало крупнейшей пожарной эвакуацией в истории Греции. Автобусов на всех не хватило, люди шли несколько километров по жаре с вещами. (Фото Dan Kitwood):

Ремонт линии электропередач. (Фото Petros Giannakouris):

Пожарный вертолет набирает воду из водоема. (Фото Nicolas Economou):

Источник: https://loveopium.ru/katastrofy/lesnye-pozhary-v-grecii-na-ostrove-rodos.html