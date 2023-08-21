Когда закончилось Средневековье, или что такое Ранний современный период в Европе

Ранний современный период наступил после Средневековья. Но когда же на самом деле закончились Тёмные времена? Одни говорят, что это было, когда Христофор Колумб ступил на американскую землю. Другие — когда Мартин Лютер прибил свои девяносто пять тезисов к дверям церкви. Третьи утверждают, что именно тогда Донателло закончил свою статую Давида. Мудрый историк ничего не говорит, а лишь улыбается, ибо знает, что ответ не так-то прост. Что же, давайте разбираться.

Средневековье и ранний современный период: Различие

Слева направо: Ростовщик и его жена, Квентин Массейс, 1514 год. \ Елизавета возвещает мир и изобилие (деталь из портрета семьи Генриха VIII).

Ранний современный период во многом отличался от Средневековья, поэтому не так-то просто провести грань между этими двумя эпохами. Средневековье было полно волшебства и тайн, в то время как холодный разум проник в современность в ранний период Нового времени. В Средние века на Западе была одна Церковь, один вселенский правитель, коронованный папой римским, и один мир — старый. В ранний современный период многие церкви и могущественные князья боролись за власть, и Новый мир значительно обогатил старый. Больше не существовало единой универсальной культуры. Католики и протестанты развивали свои собственные ценности и культурные центры. Но что привело к переменам? Почему люди Средневековья изменили свой взгляд на мир? Ответ будем искать ниже.

Два мира раннего нового времени

Абрахам Ортелиус: Карта Европы, 1595 год. \ Фото: en.wikipedia.org.

Как известно, Христофор и другие путешественники открыли Америку. До 1492 года существовали карты с пустыми местами на них. Люди знали, что в районах Северной и Южной Америки что-то есть, но им ещё предстояло узнать, что именно. В наши дни есть неизведанные земли — на дне морей и в самом сердце некоторых джунглей. Но в остальном карта нашей Земли достаточно полна и понятна. Земли, открытые исследователями в Южной Америке, полностью отличались от тех, которые знали люди. Там были табак, кофе и какао, а также странные животные и ещё более странные люди. Европейские христиане в шестнадцатом веке знали о мусульманах и евреях. В Северной же и Южной Америке жили люди, которые никогда не слышали имени Иисуса Христа. Их обычаи настолько отличались от евразийской цивилизации, что возник вопрос, были ли они вообще людьми. Кардиналы и учёные много обсуждали это. Европейской цивилизации пришлось пережить шок, узнав, что существуют люди, непохожие на них.

Реконкиста

Слева направо: Битва при Пуатье 732 года, Карл Штейбен. \ Битва реконкисты: Миниатюра из «Cantigas de Santa María», XIII век.

Неслучайно, что первые путешественники прибыли с Пиренейского полуострова. В 1492 году Реконкиста закончилась, Гранада пала, и последние арабы были изгнаны из Испании. Спустя два столетия наконец-то наступил мир. Но что делать с рыцарями, которые веками только и делали, что сражались? Эти люди не были приспособлены к миру. Они не работали, не пахали и не занимались бизнесом. Целый социальный класс гордых, необузданных и сильных бойцов внезапно остался без работы. Король и королева недавно объединённой Испании сделали самое лучшее для своей страны. Они превратили Реконкисту в Конкисту и погрузили своих рыцарей на корабли, отправив их в Новый Свет завоёвывать новые земли для своих монархов. Это спасло Испанию, потому что неуправляемые рыцари могли стать проблемой.

Ранняя современная война: оружие и наёмники

Слева направо: После Вестфальского мира 1648 года границы Европы были в основном стабильными, карта 1708 года работы Германа Молля. \ Битва при Вене, 1683 год.

В Средние века рыцари-кавалеристы были решающей силой в каждом сражении. Они не работали. Война была их ремеслом, а добыча — источником дохода. Но теперь это время прошло. Порох полностью изменил правила игры. Теперь пехота была ведущим элементом военной машины, вооружённой пушками. Наёмники, специализированные профессионалы, теперь могли выиграть войну. Они не следовали строгому моральному кодексу, а были преданы своему подразделению и товарищам, сражаясь за своего работодателя до тех пор, пока им платили. С пушками и ружьями война выглядела совершенно по-другому, и рыцари отошли на второй, а то и вовсе на третий план. Восстания и потрясения вспыхнули по всей Европе. Только Испания была избавлена от этой проблемы, потому что испанские правители отправляли своих рыцарей за границу.

Доступность книг

Изображение печатного станка, 1770 год. \ Фото: bing.com.

Ещё одним изменением в шестнадцатом веке стал рост грамотности. Читать умело больше людей, чем когда-либо прежде. До изобретения печатного станка в 1450 году на создание книги могли уходить месяцы и даже годы. Теперь это был вопрос нескольких дней, а позже и часов. Первые печатные книги всё ещё стоили дорого. Потребовалось время, прежде чем печатный станок заработал. В начале шестнадцатого века люди всё ещё переписывали книги и газеты вручную, потому что это было намного быстрее. Продавцы книг тщательно выбирали, какую печатать, потому что изготовление деревянных блоков для печати текста отнимало очень много времени. Но была одна книга, которая всегда продавалась, — Библия. Печатный станок принес Библию каждому. До того как в 1455 году была напечатана первая Библия Гутенберга, немногие грамотные читали рукописные библейские тексты.

Старый грамотный класс обычно умел читать по-латыни, и в переводах не было необходимости. Но теперь, когда Библия внезапно стала доступна всем, обычные люди захотели ее прочитать, и ее пришлось перевести. Печатный станок привёл к росту грамотности, а также к развитию национальных языков в Европе. И последнее, но не менее важное, когда люди смогли сами читать Библию, они начали задумываться о тексте, Боге, своей вере и, что более важно, о Церкви. Они начали спрашивать, является ли церковь в её нынешнем состоянии такой, какой она должна быть.

Духовный кризис

Вестфальский мирный договор позволял свободно исповедовать кальвинизм. \ Фото: en.wikipedia.org.

Состояние Церкви в конце Средневековья было плачевным. Изнутри и извне раздавались голоса, призывающие к реформам. За полторы тысячи лет своего существования в Церкви было много нравственных упущений. Люди привыкли к этому. Но светскость пап эпохи Возрождения выходила за рамки всего, что могли принять обычные христиане. Папы не только правили как светские принцы, но и имели любовниц и открыто назначали правителями своих собственных детей. Это стало новой нормой, но некоторые люди не хотели этого принимать и призывали папу римского и его кардиналов стать смиренными слугами Божьими. Титул папы римского как слуги слуг Божьих был более тогда далёк от реальности, чем когда-либо.

В 1500 году многие люди ожидали конца света. Все казалось таким ясным. Мир был другим, а Церковь коррумпированной. Конец света не наступил, а последовал глубокий духовный кризис. Более того, горожане приобрели влияние в ранний современный период; бизнес процветал, и они вкладывали в будущее свои души. В Средние века аристократия в основном жертвовала деньги и землю Церкви, чтобы снискать благосклонность Богов. Но с новыми реформами всё изменилось, и миряне стали подвергать сомнению нравственность церкви.

Религиозные преобразования

Лютер перед Вормсским сеймом, автор Антон фон Вернер, 1877 год.

В настоящее время историки в основном сходятся во мнении, что именно Мартин Лютер спровоцировал изменения, которые привели к созданию различных протестантских конфессий и реформе католической церкви. Он принадлежал к Средневековью и не был гуманистом раннего нового времени. Лютер был учёным своего времени с очень оригинальным мышлением и влиятельными сторонниками. Немецкая лютеранская церковь разорвала все связи с Римом; вслед за лютеранами появились кальвинисты и цвинглианцы. Сто лет назад это было немыслимо.

Католическая церковь спохватилась слишком поздно, чтобы воспрепятствовать расколу, но, тем не менее, она отреагировала. Тридентский собор положил начало католической реформации и контрреформации. Католическая церковь избавилась от моральных недостатков духовенства, переосмыслила себя и, наконец, отреагировала на требования людей раннего нового времени. Католицизм, как его называют некоторые учёные, был совсем не похож на средневековую церковь. Это было современно; в нём подчеркивался разум, моральный авторитет духовенства и образование. Неизбежное столкновение произошло в семнадцатом веке, когда утвердились протестантские церкви и восстановилась католическая церковь. Таким образом, ранний современный период был временем религиозных споров и даже войн. Впервые в истории христианства это была не Церковь против горстки еретиков, а церковь против новой церкви.

Культура раннего нового времени

Идеализированный портрет дамы, Сандро Боттичелли, около 1480 года.

Искусство эпохи Возрождения и гуманистическая культура поставили человека в центр всего сущего. Бог всё ещё играл значительную роль, но гуманисты не задавали вопросов о сущности и существовании Всевышнего; они смотрели на Бога через его народ. Эпоха Возрождения была культурой образованных мирян и бюргеров. Богатство, экономические перемены и выход людей из буржуазии в бизнес создали идеальные условия для художников нового типа. Красотой эпохи Возрождения люди во многом обязаны коррумпированным папам и кардиналам пятнадцатого-шестнадцатого веков. Расцвет гуманизма был связан с ростом грамотности. Учёные-гуманисты критиковали старый порядок и вместе с религиозной реформацией они привели к его краху. Все эти изменения, вместе с трансформированной экономикой, положили конец Средневековью и проложили начало раннему современному периоду. Тем не менее в деревнях люди всё ещё зависели от прошлых порядков и устоев, живя так вплоть до Промышленной революции.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/120823/57060/