35 сильных кадров со смыслом по версии All About Photo

Сообщество фотографии All About Photo представило любопытные и сильные кадры от фотографов со всего мира. В этой выборке — снимки, сделанные профессионалами и любителями. Эти кадры рассказывают разные истории из разных сфер нашей жизни, и немного расширяют картину мира. Взглянем на лучшие фотографии по версии сообщества.

1. "Любопытный малыш", фотограф — Pedro Jarque Krebs



На этом фото — детеныш гориллы, родившийся в январе 2022 года в Мадридском зоопарке. Малыш родился в рамках Европейской программы по охране исчезающих видов. Западные гориллы находятся под угрозой исчезновения, и рождение каждого малыша — надежда на сохранение всего вида.

2. Ненец по имени Рома. Фотограф Tommaso Vecchi



Ненцы — коренной народ, который населяет побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра. Они говорят на ненецком и русском языках, и живут за счёт кочевого оленеводства, рыболовства и охоты. Живут они в чумах — небольших хижинах из оленьих шкур. На фото — мальчик по имени Роман в чуме. Температура на улице — минус 50°C.

3. "Живой мертвец", Whitney Dafoe



Фотограф Уитни Дефо страдает от синдрома хронической усталости (миалгического энцефаломиелита), от которого нет лекарства. Он делает автопортреты с 2010 года. Уже в течение 7 лет мужчина не может передвигаться самостоятельно, а болеет на протяжении 18 лет.

4. "Танцующая девочка", фотограф Huaifeng Li



Бабушка наблюдает за танцующей внучкой. Фото сделано в уезде Личэн, провинция Шаньси, Китай.

5. Эмоции детей. Фотограф — Guy Chapellier



Снимок сделан во время кукольного спектакля "Гиньоль" в Париже. Фотограф был поражен тем, насколько дети были внимательны и тронуты происходящим на сцене.

6. "Спящие на лодках", фотограф — Muhammad Amdad Hossain



Многие бездомные в Дакке, Бангладеш, потеряли имущество и дома из-за частых наводнений, речной эрозии и других стихийных бедствий. Они были вынуждены переехать в города крупнее, где не так просто устроить свою жизнь. Некоторые из них просто живут на лодках, работая уличными торговцами и лодочниками.

7. Снимок, признанный лучшим кадром 2023 года. Фотограф Priyo Widd



Национальная сборная Индонезии тренируется перед паралимпийскими соревнованиями по баскетболу. Снимок сделан 9 сентября 2022 года.

8. Мальчик с домашней уткой в рамках проекта "Тенденции природы", показывающего чуткие отношения между человеком и природой. Фотограф — Emily Neville Fisher



9. Участницы женского "грязевого забега" в Германии. Фотограф — Klaus Lenzen



10. "Совместное плавание", фотограф — Zola Chen



Девушка делает потрясающие подводные снимки китов на Шри-Ланке, Новой Зеландии, в Южной Африке и Японии. Этот кадр сделан у берегов королевства Тонга в Океании.

11. Село Бакхали в Индии. Фотограф Supratim Bhattacharjee



Снимок сделан в индийском селе Бакхали во время сильного прилива. На фото — местная девочка по имени Паллави, которая остаётся спокойной и волевой даже посреди хаоса.

12. "Сушка тканей", фотограф — Azim Khan Ronnie



Мужчина развешивает ткани, которые затем используют для изготовления маек, футболок, брюк и другой одежды. Снимок сделан в Нараянгандже, Бангладеш.

13. "Другое мышление", фотограф — Shahriar Farzana



В исламской среде не принято, чтобы учительница приводила школьников отдохнуть на побережье, и делала с ними селфи. Но времена меняются, как и мышление людей. Фото сделано в Читтагонге, Бангладеш, 18 марта 2019 года.

14. "Ритуалы", фотограф — Patricia Mcelroy



"Ежедневный ритуал моей мамы — накрутить бигуди, а затем накрыть их шарфом, когда локоны закрепятся. Несмотря на деменцию, она делает это каждый день. Причёска и внешний вид очень важны для неё. Фотографией из этой серии я хочу показать то, с какими физическими трудностями сталкивается моя мама, старея и борясь с последствиями деменции," — пишет фотограф.

15. Кадр из Египта. Фотограф Rico X



Фотограф сделал этот снимок, бродя возле пирамид в Гизе, Египет. Он увидел семью, и маленьких детей, играющих рядом. За ними наблюдал дедушка, которого фотограф попросил позировать для кадра.

16. Гагаузия, республика Молдова. Фотограф Maria Bratan



Цель этой съемки — показать прошлое и настоящее народа в молдавской Гагаузии. На фото — молодые девушки в национальных костюмах народа Гагаузии, которые носили в прошлом. При этом повозка с лошадьми попала на снимок совершенно случайно. Такие повозки часто используют во многих местных регионах для передвижения и ведения сельского хозяйства.

17. "Время купания", фотограф — Wendy Stone



18. Празднование Китайского нового года, фотограф — Haikun Liang



Снимок сделан в уезде Дэцин, город Чжаоцин, Китай. Во время праздника китайцы бросают петарды в фигуры львов, что символизирует изгнание демонов и злых духов.

19. Ирак, 2003 год. Фотограф — Baptiste Hugnet



20. Скорбящие родственники во время пандемии Covid-19. Фотограф — Priyo Widdi



21. "Разница поколений", фотограф — Rebecca Moseman



Пожилая женщина рядом с дочерью и её подругами. Кадр сделан на ярмарке лошадей в городе Баллинаслоу, Ирландия. Традиционно молодые женщины наряжались и прогуливались по ярмарочным площадям.

22. "Волна", фотограф — Gavin Libotte



"Мы — отдельные капли воды, но мы принадлежим большому океану. Вода — это метафора, которая связывает всех нас в единое сознание," — пишет фотограф.

23. "Чудом спасся". Фотограф — Tony Law



Родео — очень опасный вид спорта. Молодой ковбой во время родео упал с сильного быка, и в последний момент удачно увернулся от него, когда тот упал на землю. Фотограф запечатлел этот момент.

24. Протесты в немецкой деревне Лютцерат. Фотограф — Ingmar Bj?rn Nolting



С 2020 года экологические активисты выступают за сохранение деревни Лютцерат на западе Германии. Власти планируют уничтожить её ради расширения шахты по добыче бурого угля. Сопротивление людей в этой маленькой деревне стало символом борьбы с климатическим кризисом. На этом фото — протестующие стоят на краю карьера перед экскаватором, 8 января 2023 года.

25. "Новый способ посадки на поезд", фотограф — Deba Prasad Roy



Снимок сделан во время мусульманского фестиваля недалеко от Дакки, Бангладеш. Многие местные жители передвигаются на крыше поезда.

26. Тбурида — конное представление в Марокко. Фотограф — Raul Cacho Oses



Тбурида — традиционное конное представление, зародившееся в Марокко. Это захватывающее и красочное представление, которое проводится во время фестивалей, свадеб и других праздников. Изначально оно проводилось в качестве демонстрации военной доблести берберской кавалерии перед сражениями. Со временем Тбурида стала культурным событием, которое проводят по всему Марокко.

27. "Городское дерево", фотограф Frank Machalowski



Это одинокое дерево стоит у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, Германия. В своей серии снимков фотограф хочет показать, как деревья выделяются на фоне стремительной урбанизации, когда в мире становится всё меньше деревьев, и всё больше бетонных построек.

28. "Мужчина с гиеной", фотограф — Mauro De Bettio



Мужчина со своей гиеной перед выступлением в одной из деревень северо-востока Нигерии. Эти дрессировщики-любители ведут кочевой образ жизни, перемещаясь по городам со змеями, дрессированными обезьянами и гиенами. Они проводят цирковые представления для зрителей, уверяя их, что эти животные обладают магической силой. Выступление сопровождается кострами и звуками барабанов, а в конце зрителям продают амулеты и "волшебные зелья".

29. "Пассажиры круизного лайнера", фотограф — Andrea Bettancini



Этот снимок — композиция из двух фотографий. На одной запечатлён круизный лайнер, отправляющийся из порта Триест, а на второй — африканские дети, играющие и ныряющие в море из порта Стоун-Таун, Занзибар. Таким образом фотограф привлекает внимание к проблеме миграции из Африки в Европу. Эта фотография — метафора о том, как маленькие африканские дети "плывут" к лучшей жизни за роскошным лайнером.

30. Чешский профессиональный дайвер Михал Навратил во время прыжка на фоне музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Здесь проходили соревнования Red Bull Cliff Diving World Series. Фотограф — Pedro Luis Ajuriaguerra



31. Пара заводчиков, которая разводит собак пород кавалер кинг-чарльз-спаниель и пуделей. У семьи 54 собаки. Фото сделано в Сардинии, Италия. Фотограф — Stefano Rosselli



32. Жара на Кольском полуострове. Фотограф — Наталья Сапрунова



Пик жары на Кольском полуострове приходится на июнь. На этом фото — девочки в Ловозере собираются купаться.

33. "Отношения", фотограф Mateusz Zurowski. Снимок сделан в баре на польском побережье Балтийского моря



34. "Занятия по безопасному обращению с оружием". Фотограф — Matthiew Mcclain



На фото — брат и сестра во время занятий по безопасности обращения с оружием для детей. Занятия проводятся с копиями огнестрельного оружия. Их организовала специально созданная община в городе Уэлком, Мэриленд, США.

35. Женщина на рыбном рынке в Могадишо, Сомали. Фотограф — Tariq Zaidi



Рыбный рынок Хамар-Вейн в Могадишо — важный центр торговли и экономической активности в городе не только для местных, но и для международных покупателей. Рыбаки приносят свой ежедневный улов на рынок, а торговцы договариваются с ними о ценах.

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36383-35silnyh-kadrov-sosmyslom-poversii-allabout-photo-36-foto.html