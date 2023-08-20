Чайный церемониал в Стране Восходящего солнца: ритуал прощения и примирения

Чайная церемония в Японии / Фото: ojapan.ru

Японский чай «матча» давно стал важной и строгой традицией, плотно влившись в историю древнего государства. С нашим сознанием погрузиться в культуру загадочной и оттого ещё более привлекательной страны будет непросто, а ведь разбираясь в чайной церемонии, мы невольно приходим к мировоззрению Японии. Несмотря на то, что чай впервые был завезён на остров из Китая, он плотно прижился на этой земле. Это не просто напиток, а часть большого ритуала, который проводят в традиционных костюмах и на матах татами и имя которому — чайная церемония.

Чайные церемонии проводят почти во всех странах, в которых к напитку по настоящему неравнодушны. Индия, Китай, Турция, Великобритания — яркие тому подтверждения. Везде преподнесение чая выглядит по-разному, диаметрально противоположные сервировки стола и антураж, вплетённый в местные традиции и обычаи.

«Садо» или же «чадо» — буквально «путь чая». У всего в понимании жителей востока есть собственный путь, который нужно проделать на пути к абсолютному балансу. Некоторое преобразование предстоит и тем, кто будет впервые участвовать в чайном церемониале. В Киото всё ещё можно набрести на чайные домики, и туристы охотно разгуливают по кварталам древнего города в их поисках.

Церемония в Средние Века / Фото: ojapan.ru

Один из виднейших мастеров японского кинематографа и огромный новатор этого визуального искусства в целом, Ясудзиро Одзу, поставил в центр одной из своих историй традиционный зелёный чай. Вообще данное определение не совсем правильно вписывается в контекст только потому, что любой чай в восприятии жителей Японии априори зелёный.

Поэтому название ленты буквально переводится как «вкус риса с чаем». В картине семейная пара вновь воссоединяется вместе во время неспешного и сакрального процесса чайной церемонии. В каждой стране кинематограф говорит нам о влиянии местной культуры на повседневную жизнь, но только здесь, пожалуй, он так естественно и плавно вплетает ритуал в нарратив.

Главный в церемониале — хозяин тясицу / Фото: ojapan.ru

Как и в китайской церемонии, хозяин дома готовит чай на виду у своих гостей. Чайный венчик — часен — используется для перемешивания вместо ложки, которые появились в Японии в сравнении с чаем совсем недавно. Порой применяется ложка, но её вправе использовать только хозяин церемонии. Несколько различных ёмкостей для напитка подчёркивают сложность структуры приготовления и подачи горячо любимого напитка. Среди них пиала, небольшой чайник и небольшой горшочек. При этом огромного изобилия посуды вы никогда не обнаружите на таком столе. Объясняется это вполне доступно: все пришедшие в чайный домик, согласно обычаю, пьют из одной чаши. Каждый из атрибутов занимает чётко отведённое место в плоскости стола, словно фигуры на шахматной доске.

Традиция общего чаепития возникла в Японии во времена междоусобиц и феодальной раздробленности. В церемониях были заложены собственная философия и преклонение перед эстетикой, которая требовала не меньше слаженности и выверенных усилий, чем ведение войны. Таким в чём-то бытовым и одновременно возвышенным процедурам уже более 500 лет. Изначально использовали утварь из Китая, но впоследствии в церемониале Страны Восходящего солнца появились свои особенности и этнические тонкости.

Каждый предмет на своём месте / Фото: masterigr.ru

Не стоит упрекать строгость церемонии в чопорности, ведь всё в ней устремлено к гармонии и успокоению нервов. Предметы и пути, которые ведут вас к ним подчинены гармонии, а она, в свою очередь, очень строгой закономерности во всех своих аспектах. Только строгость здесь понимается не в уничижительном, а скорее практическом смысле.

Чайный домик, который носит название «тясицу», покоится в глубине уютного и дышащего свежестью сада, испещрённого тропами и дышащего свежестью деревьев, в зелень которых непрерывно вдыхают новые силы владельцы чайной. Дом скорее напоминает простую, хоть и величественную в своей простоте хижину. На входе все участники церемонии вынуждены сгибать свой стан — это сделано не просто так, а подчёркивая важность преклонения перед сакральным ритуалом. Скромность убранства «тясицу» позволяет глазам отдыхать от лишней суматохи и вообще навязчивого разнообразия предметов. На полу покоятся маты татами, которые испокон веков делаются из тростника и набиваются рисовой соломой.

Тясицу — чайный дом / Фото: dic.academic.ru

Перед непосредственно чаем гостям преподносится небольшой десерт. Он носит скорее символический характер, и воспринимается скорее как прелюдия к основному процессу. К нему прилагаются листья бумаги, которые нужно поворачивать сгибом к себе. Посредством такого сгиба, прямо с листка рисовой бумаги угощение отправляется в рот.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что все находящиеся в хижине сидят на полу, как издревле было принято в странах Востока. Чашу с сакральным напитком поворачивают против часовой стрелки, прежде чем передать следующему гостю. Тот, кому довелось вкушать чай первым, возвещает остальных о том, что он пьёт впереди них. В ходе неспешной процессии взгляд и мысли покоятся в пространстве минималистичного интерьера, где ощущают себя просторно.

В завершении процессии хозяин дома берёт аккуратный лоскуток ткани, который называется фукусу. Он призван помочь привести посуду в порядок, принимая налёт на себя. Относительно свежим веянием в церемониале стали чаши из стекла, которые символизируют прохладу в знойное лето.

кадр из картины о культуре Японии

Путешествие продолжается даже после того, когда гостям церемонии кажется, что их уже ничем не удивишь. Когда чаша пустеет, открывается её внутренняя форма с узорами и росписями, которые тут же приковывают взгляды. В каждом регионе Японии процветают свои обряды и мелкие нюансы чайных церемоний. Посуда служит связующим звеном не только для прибывших гостей, но и для всех продолжателей древнего рода. Чаша напрямую от предков передаётся в фамильных родах из рук в руки, что делает процесс ещё более сокровенным.

Считается, что первые чайные церемонии в Японии были проведены мастерами из монашеской среды, усилиями которых постепенно роскошь и торжественность китайской династии Сун противопоставлялись аскетизму и поклонению красоте. По сей день все участники церемонии должны прийти перед началом к гармонии и спокойствию, чтобы лицезреть, как лёгкими и в то же время невозмутимыми движениями хозяин дома готовит чай.

Чай Матча — достояние Японии / Фото: noi.md

Японский фирменный чай и народное достояние — чай «маття», имеющий в основе порошок ярко-салатного цвета. Настой из него такой же насыщенный и яркий, а заварку можно употреблять в пищу так же легко, как и сам чай. Напоминающий молодую листву деревьев в лучах солнца, порошок добавляют в десерты и в другие блюда.

Многие входят в чайный дом с некоторым подспудным напряжением, в страхе не соблюсти традиции или что-то перепутать. Однако конкретно в области таких обрядов японцы стремятся привнести максимальный комфорт и все возможные удобства для прибывших гостей. Это не исключает почтительности к хозяину дома, но, с другой стороны, она соблюдается и в любой другой стране, хоть и не всегда с таким пиететом.

Система японских поклонов не как правила субординации, а как осознание и преемственность почитания старших также действует в чайных домах. В ходе церемонии присутствующие меньше всего смогут почувствовать себя безучастным к самой жизни, и её мерному и цикличному течению, как это не банально звучит. Простота на Востоке, право, обретает новые глубины. В этих рамках дышится по своему легко и организм пронизывают новые чувства. И это не только ощущения вкуса чая.

Источник: https://novate.ru/blogs/160823/67188/