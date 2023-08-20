Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ФИРА АБРАМОВНА ПОКУПАЕТ ВИНОГРАД НА РЫНКЕ, А СЁМА КУШАЕТ СЕМКИ. НОВЫЕ КАРТИНЫ С ЕВРЕЯМИ ОТ ИРЫ БАБИЧЕНКО

Новые картины Иры Бабиченко

Художница Ирина Бабиченко продолжает радовать всех почитателей её творчества новыми картинами. Ирина пишет на своих картинах портреты одесских героев, которых она часто встречает в жизни. Живописью художница стала заниматься в 2016 году по совету своей дочери, а уже в 2020 году картины Бабиченко взорвали интернет. Посмотрим на очередную порцию новых картин художницы. Итак, картины Ирины Бабиченко, за 2022-й и 2023-й год.

Роза завязывает галстук на шее Изи.

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Фира Абрамовна покупает виноград на рынке.

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Циля тешит себя завтраком на диване.

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Сара пересаживает кактусы.

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Соня ухаживает за геранью.

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Сёма кушает семки.

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Абрам нашёл своё счастье.

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Руфа собралась стирать бельё.

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Римма на рынке.

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Таки курочка и чаёк в зимнюю пору.

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Галя торгует выпечкой.

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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500686842/

20.08.2023 - Posted by | Креатив...

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