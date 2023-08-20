Почему польский Вроцлав и итальянский Альберобелло называют городами Гномов, и Правда, что эти существа — старейший род на Земле

Гномы – таинственные сказочные маленькие человечки, жившие в подземных пещерах и охраняющие несметные сокровища. Не исключено, что они принадлежат к старейшему роду на планете. Как бы там ни было, но в наше время есть города гномов. Речь идет об итальянской коммуне Альберобелло и польском городке Вроцлав. Главной достопримечательностью Альберобелло являются многочисленные каменные жилища с конусовидными крышами, сложенные без связывающего раствора. А во Вроцлаве бронзовые фигурки гномов, которые разбросаны в неожиданных местах. Они символ и хранители города.

Откуда в этом мире появились гномы

Гномы — это существа небольшого размера, проживающие в подземных пещерах и являющиеся хранителями сокровищ. / Фото:pikabu.ru

Эти существа герои сказок и фильмов жанра фэнтези. Их считают старейшими представителями рода, проживающего когда-то на планете. Двергы, дворфы, краснолюды, лепреконы, скраты, а попросту гномы. В каждой стране эти существа имеют свое название. Это жители очень маленького роста (карлики), проживающие в подземных пещерах, горах. Они добывают несметные сокровища и являются их хранителями. А еще это первоклассные ювелиры. В XVI веке алхимиком Парацельсом назвал этих существ гномами (слово «геномос» — подземный житель).

Есть большая вероятность, что гномы — это один из старейших родов на Земле, храбрые воины которых принимали участие в великой апокалиптической войне сил Света и Тьмы.

Предки гномов – это «патеки», проживающие в Финикии и Древнем Египте. Они напоминали бога Птаха, контролировавшего смерть и подземный мир. Патеки были магами и хорошими ювелирами. Поговаривали, что им посчастливилось распространиться по всему миру, мигрировав из египетских земель.

Некоторые эксперты считают, что гномы принадлежали к старейшему народу, жившему еще до великой апокалиптической войны сил Света и Тьмы. Они храбро сражались наравне с Высшими эльфами. Силы Света победили Тьму, но потери были немалыми. Это всего лишь одна из версий, откуда появились гномы. Человечество воспринимает гномов, как сказочных существ, которые встречаются в мифологии или в фильмах жанра фэнтези.

История Альберобелло

Об этом городе знают немногие, но после его посещения останутся самые приятные впечатления. Речь идет о небольшом городке, а точнее коммуне, Альберобелло. Он находится на побережье Адриатического моря на юге солнечной Италии. «Arbor» — дерево, а «bellum» — война. Оказывается, что в древние времена на месте Альберобелло росла огромная роща величественных дубов. Их древесину чаще всего брали для производства военных механизмов.

Но туристы со всего мира стремятся сюда посмотреть домики с конусовидными крышами, в которых обычной жизни живут люди. Как их только не называют – домики гномов, каменные шалаши, могильные курганами, трулли. Долгое время историков беспокоил вопрос, откуда же появились эти сказочные строения. Ответ нашелся из истории рода Аквавива.

В XVI веке на этих землях начала жить семья Аквавива, со временем став могущественным и зажиточным родом. Одно было плохо. На селение часто нападали враги из близлежащих территорий. Воины рода были очень храбрыми, успешно отражая нападки и не давая захватить соседские земли. За такое мужество король Неаполя отдал эту часть в собственные владения клана.

Домики были построены из камней без скрепляющего раствора, а всю постройку держал большой валун на конусовидной крыше.

Отдать, то отдал, но все равно хотел получать с этого прибыль. Ведь земли были очень плодородными. Тогда монарх пошел на хитрость, запретив главе рода Аквавива строить там жилые постройки. Так король Неаполя надеялся, что население не сможет так жить, и вскоре будут вынуждены платить налог. Но граф Аквавива проявил смекалку. Начали строить нестандартные жилища, которые можно было легко разобрать полностью или хотя бы крышу.

Странные постройки и знаки на них

Действительно, дом без крыши не считался жильем, а за поселение нужно было платить налог короля Неаполя. Так появились дома гномов или трулли. А Альберобелло стали называть городом Гномов. Интересно, что домики не только небольшого размера, но и сложены из голых камней без связывающего раствора. Казалось бы, что такие дома были хрупкими и долго не могли прослужить. Но стены держались благодаря тяжести валунов. Крыша была конусной, а посередине круглое отверстие, которое чаще было закрыто гигантским валуном. Как раз этот камень и держал всю конструкцию строения. Если его убрать, то все рушилось.

Вскоре король отменил налог с построек, но крестьяне не захотели покидать свои дома, а строительство продолжалось вплоть до 1926 года. / Фото:putidorogi-nn.ru

Когда к селению приближались королевские сборщики налогов, подавался специальный знак. Тогда крестьяне, проживавшие в мини-домиках, убирали главные камни. Так селение могло исчезнуть за несколько минут, оставив только груду камней. Такая примитивная мера была временной, и вскоре новый король разрешил строить жилье и не уплачивать налог. Но крестьяне, работающие на клан Аквавива, не захотели покидать свои обжитые дома. Да и доверия к монарху у них не было.

На крышах труллов нанесены необычные знаки, а над крышей установлены фигуры в честь поклонения метеоритам. / Фото:moscow-airports.com

А эти небольшие домики с конусовидной крышей, спасали не только от дождя, но и от знойной жары. Такие трулли еще возводили до 1926 года. Затем власти Италии указом запретили это делать. Кстати, в наше время там по-прежнему живут люди и достаточно комфортно. Над крышами некоторых труллей есть свои загадочные знаки, установленные владельцами. Это может быть шары, звезды, диски, шишки и многое другое. А все потому, что еще с древних времен жители этих селений поклонялись небесным камням (метеоритам). Еще с древности жители этого сказочного поселения верили, что метеориты – это посланники добра из далеких звезд. Тайные символы есть и на конусовидных крышах. Причем, все знаки нанесены со стороны восходящего солнца. Трудно сказать, какую они информацию хранят.

Теории появления вроцлавских гномов

Гномы Вроцлава являются его хранителями уже много веков.

До сих пор точно никто не знает, откуда в городе появились гномы. Правда, существуют несколько теорий, объясняющих их историю происхождения. Как-то во Вроцлаве поселился Домовой реки Одры. Он изрядно поднадоел своими шалостями местным жителям, но поймать это существо они никак не могли. Тогда власти Вроцлава решили попросить помощи у гномов, и те не отказали. Однако так просто избавиться гномам от Домового не удалось. Он тоже над ними подшучивал, делая жизнь невыносимой. Тогда предводитель гномов Весельчак, собрав всех, и придумал хитрый план. Тогда Домовому доходчиво объяснили, что так себя не ведут, и тот вернулся на реку Одру.

Поговаривали, что когда на месте Вроцлава была еще деревня, то гномы жили вместе с людьми, всячески им помогая. / Фото:www.poland.travel/ru

Жители Вроцлава были счастливы, а власти города отдали гномам небольшую часть города в собственность спасителям. Но те не стали жить в домах людей, а построили свой подземный город Гномов. Теперь Вроцлав под надежной охраной. Есть и другая версия появления гномов на этих землях. Поговаривают, что все началось много веков назад. Согласно легенде, основателем города является чешский князь Вратислав в 1000 годах. Город несколько раз менял хозяев и свое название. А вот до этого времени там была деревня. Гномы жили вместе с людьми. Они охраняли и помогали по хозяйству взамен на еду и крышу над головой. Прошло много времени, и теперь эти существа живут в подземном городе, ведя свое хозяйство. Но по-прежнему охраняют население Вроцлава.

Какие они гномы Вроцлава

По специальной карте можно найти большинство бронзовых фигур гномов, находящихся на улицах Вроцлава.

Более популярная версия появления этих существ в городе – это протест против коммунистического режима «Оранжевая альтернатива» в 2005 году. А гномы – это символ нежелания принимать этот режим. Создатель этих сказочных фигурок является скульптор Томаш Мочек, хорошо известный в Польше и за ее пределами. Тогда он решил, что гномы внесут в атмосферу города немного волшебства и веселья, и отлично разрядят напряженную обстановку. К тому же это отличная возможность познакомить жителей и гостей города со скульптурой.

Политическая суета осталась позади, но бронзовые фигурки гномов стали частью города. Сейчас во Вроцлаве чуть более 260 гномов, и все они разные. Эти тридцати сантиметровые фигурки стали настоящим символом этого места. Они плещутся в фонтане, читают книги, едят мороженое, снимают деньги в банкомате, спят, говорят по телефону, играют на улице, и многое другое. Гномы разбросаны по всему городу, а каждый из них занят своим делом.

Сейчас вроцловских гномов более 260, и каждый из них занят своим делом.

Во Вроцлаве есть даже интересное развлечение для жителей и гостей города. Надев мягкие тапочки и взяв лупу, нужно пройти согласно специальной карте по указанному маршруту, чтобы найти всех вроцлавских гномов. Придется, конечно, побегать, но оно того стоит. К тому же это отличный повод устроить фотосессию со сторожами города. На нашей планете Земля есть много красивых и загадочных мест.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190823/57199/