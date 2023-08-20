Кодекс чести дворовых хулиганов: Каким негласным дворовым законам подчинялась советская молодежь

Известно, что жизнь в Советском Союзе на всех уровнях подчинялась определенным правилам. Касалось это даже устоев в не самых прилежных молодёжных группировках. Как бы не идеализировали СССР, хулиганство было всегда. И мы можем видеть эти яркие образы в советском кинематографе. Причем, речь не об откровенных криминальных представителях, а о простых дворовых юношах. Они пропускали учебу, дебоширили на танцах, враждовали, сходились в драках, но при этом четко следовали кодексу.

Хулиганская романтика

Даже самые отъявленные хулиганы подчинялись правилам двора.

Буквально в каждом школьном классе большой страны был как минимум один ученик, с ранних классов записанный в хулиганы. Такие ребята имели проблемы с успеваемостью, посещаемостью, регулярно обнаруживали себя курящими за школой и могли заявиться на школьные танцы, щедро отхлебнув из бутылки крепленой «Золотой осени». В порывах дерзости они могли задирать товарищей, но каждый хулиган знал рамки, за которые никому нельзя заступать. Общая соцкультура зиждилась на древнеримском постулате «человек человеку друг, товарищ и брат». Помимо этой моральной основы строителя коммунизма детвора воспитывалась на подвигах участников Великой Отечественной, которые всегда находились на глазах. Фронтовики имели отношение к каждой советской семье. Так что честь, товарищество и взаимовыручка довлели даже в делах хулиганских.

Нужно уточнить, что речь не идет об уголовниках и других представителях криминального мира. Это сегодня «хулиганство» — скорее статья. Нравы советских дворовых хулиганов во многом были овеяны романтикой, а кодекс чести постигался с детского сада. Во многом модель поведения с вызовом обществу была обусловлена интересом к прекрасному полу. По всеобщему убеждению, плохиш имел куда больше шансов преуспеть в женском кругу, нежели ботаник. В общем, шерше ля фам.

Разборки при даме и не бей лежачего

Ухаживать беспрепятственно можно было лишь за девушкой из своего района. /Фото: sun9-80.userapi.com

Первое, чего касался дворовой кодекс чести, — кого нельзя бить. И даже отъявленные хулиганы от единых правил не отступали. А в ином случае – наказывались за это более сознательными собратьями. В соответствии со сводом правил, ни один истинный хулиган не имел право напасть с кулаками на другого, если тот находился в компании дамы. Конечно, случались исключения, но наград эти «бойцы», мягко говоря, не удостаивались от лица представителей дворовых банд. Беспроблемно ухаживать позволялось за избранницами строго в пределах своего района. Замеченного чужака с сопредельной территории могли как минимум жестоко осмеять. А дальнейшее уже зависело от его реакции и вполне могло перерасти в потасовку.

Любимая девушка негласно нуждалась в оберегании и защите, на страже чего стояли и друзья Ромео. Не вступившийся за избранницу товарища «хулиган» порицался в дворовом обществе и попадал под всеобщий игнор. Кстати, втягивать в разборки слабый пол, равно как и оскорблять девушек, тоже запрещалось. Представителя чужого района провожали глазами до того момента, пока он не провел избранницу до дома, а все претензии предъявляли уже в тот момент, когда он остался один. Кстати, отношение ребят к легкомысленным девушкам, без меры употреблявшим спиртные напитки, курящим и ведущим распутный образ жизни, было абсолютно другим. С ними, безусловно, проводили время с определенными целями, но благородные подходы на них распространялись в меньшей мере. К вопросам дружбы и любви подходили крайне серьёзно. Порой, если даже образовывался любовный треугольник, и на девушку начинал претендовать лучший друг, первый ухажер смиренно отходил в сторону.

Вообще, драки между советскими школьниками и ребятами постарше случались во времена СССР часто. "Махачи", как их именовали, чаще организовывались в скрытых от глаз местах: на школьном дворе, в гаражах, лесопосадках и на заброшенных окраинах. Школьники помладше и среднего возраста, как правило, дрались до первой крови из разбитого носа. Более старшие юноши подходили к "дуэли" серьёзней, отделывая друг друга до многочисленных гематом и переломов костей. Многие старшеклассники посещали секции бокса, борьбы, имея высокую спортивную подготовку. Это лишь повышало градус и усугубляло последствия. Но любая драка проходила по правилам. Запрещалось применять в дворовых столкновениях ножи, дубинки, кастеты, а также пинать лежачего, целиться в пах. Как только поверженный просил пощады, драка срочно растаскивалась.

Если кто нарушил порядок и нанес удар, к примеру, кастетом, он мог получить от своих же. Понятно, что такие попадались. Еще одно неоспоримое правило — "двое дерутся — третий не лезь". Драка один на один, в которую вмешивалась толпа, считалась делом низким и постыдным. Решать свою проблему чужими руками было непозволительно. Таких хитрецов ставили на место, обвиняя в трусости. Четко соблюдались и возрастные границы. Старшеклассник не позволял себе драться с шестиклассником. Наоборот, старший товарищ традиционно вступался, если обижали младшего.

Стукачи и 5 на 5

Стукачей, мягко говоря, не уважали. /Фото: promesta.ru

Привлекать друзей в драку можно было только при условии санкционированной драки «толпа на толпу». Но и в этом случае бралось во внимание количество участников. Соперничающие компании обычно "забивались" по-честному: 5 на 5, 10 на 10.

Своеобразным были отношение к так называемым стукачам, которые, как гласила дворовая пословица, «своей смертью не умирали». Хулиганы страшно не любили ябед, в лучшем случае их игнорируя. Их демонстративно не приветствовали, не вели разговоров и даже не дрались, видя в этом унижение собственного достоинства. Максимум – пренебрежительный пинок. Исправить свое положение стукач мог только проверкой на смелость. Доказать состоятельность предлагалось не самыми гуманными способами: лечь на рельсы перед приближающимся поездом, прокатиться снаружи трамвая, пройтись по карнизу высотного здания и т.д.

Интересно, что советские хулиганы из прошлого в основной массе выросли достойными, надежными и состоявшимися мужчинами. Заставшие те времена сегодня с ностальгией вспоминают бурную юность, сожалея, что нынешняя молодежь не делает ставку на вопросы чести.

Гениальность всегда требует жертв и жертвами порой оказывается собственная семья, собственные дети.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170823/57183/