«Я сама себя вытащила наверх — за бретельки собственного бюстгальтера»….. \ Мадонне — 65: Попала в «Книгу рекордов Гиннесса», усыновила 4-х детей и другие любопытные факты о поп-диве
Мадонна и ее путь к успеху
16 августа 1958 года родилась американская певица Мадонна Луиза Чикконе. Как танцовщице из небольшого городка на Среднем Западе США удалось покорить вершину международной поп-сцены — в фотогалерее «Ъ».
Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в американском городе Бей-Сити (штат Мичиган). Она была первой дочкой в семье, поэтому ей дали имя в честь матери. Та умерла, когда девочке было пять лет. Всего у Мадонны четыре брата и одна сестра
Фото: Alpha / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo
В 14 лет Мадонна удивила школьную публику: на конкурсе талантов исполнила песню «Baba O»Riley» группы The Who в топе и шортах, покрытых розовой краской. За этот номер отец поместил Мадонну под домашний арест, а братья обозвали «шлюхой»
Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo
В 15 лет Мадонна начала заниматься балетом и пережила безответную любовь к своему учителю-гомосексуалу Кристоферу Флинну. Мадонна продолжила обучение в Мичиганском университете, но в 1978 году бросила учебу и уехала в Нью-Йорк. Там поступила в труппу к хореографу Перлу Лангу. Дебютировала в его постановке «Я больше никогда не видел других бабочек» в роли мальчика из еврейского гетто
Фото: Shunsuke Akatsuka / Reuters / Reuters / Shunsuke Akatsuka
Переехав в Нью-Йорк, Мадонна столкнулась с финансовыми трудностями. Она работала в фастфуде, была гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Она жила в одном из беднейших районов Нью-Йорка, а однажды стала жертвой изнасилования
Фото: AP / Massimo Sambucetti
В 1979 году продюсеры певца Патрика Эрнандеса на пробах заметили исполнение Мадонной песни «Jingle Bells». В итоге она отправилась с Эрнандесом в международный тур. В начале 1980-х Мадонна подписала контракт с Сеймуром Стейном, основателем лейбла Sire Records
Фото: Reuters
В 1983 году вышел дебютный альбом певицы «Madonna». В течение года он занял 8-е место в чарте Billboard 200 и 6-е место в британском чарте. Затем Мадонна выпустила несколько удачных синглов, в частности «Holiday». Второй альбом «Like a Virgin» вышел в 1984 году. С песней «Like a Virgin» Мадонна выступила на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards (на фото)
Фото: AP
Свадьбу с Шоном Пенном в 1985 году Энди Уорхол назвал «самым захватывающим в жизни» событием, а присутствующих на торжестве гостей (на фото) «восхитительной смесью знаменитостей и ничтожеств». Сложные отношения с бытовым насилием и тюремными сроками Пенна за хулиганство в итоге закончились разводом
Фото: AP / Doug Pizac
В июле 1985 года журналы Penthouse и Playboy опубликовали обнаженные фотографии певицы, сделанные в конце 70-х, что могло стоить ей стремительно начинавшейся карьеры. На возгласы «Раздевайся!» на одном из концертов Мадонна сказала, что не снимет и пиджак в дикую жару, так как спустя годы это может быть использовано против нее
Фото: Playboy
После разрыва брак с Пенном выходит четвертый альбом Мадонны. По мнению Rolling Stone, альбом Like a Prayer вышедший в 1989 году, «…настолько близкий к искусству, насколько поп-музыка может быть» и включает в список «500 лучших альбомов всех времен». С конца 80-х годов СМИ начали называть ее королевой поп-музыки
Фото: Reuters
Мадонна обрела «духовное перерождение» с альбомом «Ray of Light» (1998), где она «внимательно всматривается в прошлое и много думает о мистической стороне бытия». Вознаграждением за труды стали сразу четыре премии «Грэмми»
Фото: Sam Mircovic / Reuters / Reuters / Sam Mircovic
В 2000 году Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ритчи (на фото), в том же году у звездной пары родился сын. Мадонна и Ритчи расстались в 2008-м
Фото: AP / Martin Cleaver
«Иногда быть сильным — это не делать ничего, и наоборот, приложить силу — значит проявить слабость. Сила для меня — это в конечном итоге мудрость. Мудрость уместности»
На фото (слева направо): Мадонна, продюсер Майкл Уилсон и королева Великобритании Елизавета II, 2002 год
Фото: Reuters
После альбома «American Life» Мадонну обвинили в отсутствии патриотизма. Певица неоднократно поднимала темы войн в Афганистане и Ираке, терактов 11 сентября, равенства полов. В 2003 году Мадонна выпустила детскую книгу «Английские розы». Сразу после этого Мадонна попала в очередной скандал на церемонии MTV из-за поцелуя с Бритни Спирс
Фото: Kevin Kane / WireImage
Во время турне «Live To Tell» Мадонна примеряла образ Иисуса Христа, выходя на сцену в терновом венке. Она также пыталась поднять проблему голодающих детей в Африке. Вскоре после окончания турне Мадонна усыновила младенца из Малави. Сегодня у Мадонны шестеро детей — двое родных и четверо усыновленных
Фото: AP / Karel Prinsloo
«Быть блондинкой это абсолютно другое душевное состояние. Я не могу точно объяснить это, но возможность быть блондинкой придает невероятную сексуальность. Мужчины действительно реагируют на это. Я люблю светлые волосы, но это действительно делает вас другим. С темными волосами я чувствую себя более уравновешенной, и я чувствую себя менее реалисткой со светлыми волосами. И еще я чувствую себя больше итальянкой, когда я брюнетка»
Фото: AP / Miguel Villagran
В 2012 году в Москве Мадонна выступила на своем концерте в СК «Олимпийский» с речью в поддержку панк-группы Pussy Riot: «Я очень хочу, чтобы каждый человек во всем мире имел право на отношение к нему как к человеку. Их действия не были угрозой церкви и правительству. Эти три девушки — Надя, Катя и Маша — сделали нечто смелое. Они заплатили за это. Я молюсь за их освобождение»
Фото: Коммерсантъ / Максим Змеев
Позже она встретилась с участницами группы Pussy Riot и еще раз выразила им свою поддержку
На фото: Мадонна (слева) с участницами группы Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой (справа; признана в РФ иностранным агентом) на благотворительном концерте в Нью-Йорке
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2023 году журнал Forbes оценил ее состояние в $580 млн
Фото: AP / Armando Franca
14 июня 2019 года вышел 14-й студийный альбом Мадонны «Madame X». В сентябре того же года стартовал тур, приуроченный к выходу пластинки. Певица выступала в камерной обстановке — преимущественно в театрах. Заключительное шоу состоялось 8 марта 2020 года в Париже
Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев
«Я сделала так много шоу — мировые туры на стадионах, спортивных аренах и прочее. Сейчас я чувствую, что должна попробовать что-то другое. Мне нравится делать интимные шоу и быть в состоянии непосредственного контакта с аудиторией»
В рамках турне Madame X Мадонна запретила поклонникам пользоваться на ее концертах телефонами и другими гаджетами с камерами
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
В августе 2022 года вышел сборник ремиксов Мадонны «Finally Enough Love». Он стал первым крупным релизом в рамках возобновившегося сотрудничества c WMG. Альбом попал в «первую десятку» в США и достиг третьего места в Великобритании
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP
«То, что я показала людям свое тело без одежды, не значит, что я обнажила каждый дюйм своей души»
Фото: Kevin Mazur / MTV / Getty Images
В июне 2023 года Мадонна была госпитализирована с острой бактериальной инфекцией. Из-за этого певица приняла решение перенести на октябрь анонсированное на середину июля мировое турне «The Celebration Tour»
Фото: Kevin Winter / The Recording Academy / Getty Images
Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/2790158?from=multimedia_3
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Мадонне — 65: Попала в «Книгу рекордов Гиннесса», усыновила 4-х детей и другие любопытные факты о поп-диве
Невероятно, но 16 августа поп-диве Мадонне исполняется 65 лет! Пожалуй, современная поп-культура не была бы такой, как сейчас, если бы не эта талантливая и эпатажная певица. Кто-то ее боготворит, кто-то недолюбливает, но невозможно отрицать, что эта американка с итальянскими корнями смогла раз и навсегда изменить поп-сцену. Сорок лет назад она появилась на сцене, показав всему миру, что концерт может стать фееричным и грандиозным событием. Предлагаем сегодня освежить в памяти или даже узнать интересные факты из жизни этой поп-легенды.
Рано осталась без матери
Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в очень набожной семье католиков. Девочка была третьим ребенком в семье и получила имя в честь своей матери, Мадонны Луизы Фортин, потомка янсенистов из числа первых французских поселенцев.
Будущая поп-дива унаследовала от матери не только имя, но и музыкальный талант. Женщина играла на фортепиано и великолепно пела, правда, в отличие от дочери, она избегала публичности. Кстати, Мадонна тоже играет на музыкальных инструментах: на гитаре, ударных и клавишных. Правда некоторые завистники утверждают, что певица просто делает вид, что играет.
Мадонна (в центре) с родителями и старшими братьями
Когда мама певицы вынашивала 6-го ребенка, у нее выявили рак груди. Так как Мадонна-старшая была глубоко верующим человеком, она сразу же отказалась от предложенного варианта врачей — избавиться от ребенка и немедленно начать лечение. И спустя несколько месяцев женщина скончалась в 30-летнем возрасте. На тот момент Мадонне-младшей было всего 5 лет.
И хотя Мадонна до старших классов воспитывалась в католической школе, она так и не смогла понять, как Бог мог допустить смерть ее молодой матери. Эта трагедия стала отправной точкой в жизни будущей звезды.
Мадонна считает, что из-за того, что была лишена материнской любви, она выросла человеком, который не приемлет общепринятые правила. Возможно, именно из-за этого она пару десятилетий вела себя слишком откровенно и эпатажно, разрушая музыкальные и моральные устои общества.
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Разочаровалась в религии
И хотя в детстве певица была настоящей католичкой, а ее отец по выходным исполнял обязанности дьякона в местной церкви, со временем она разочаровалась в религии. Конечно, в первую очередь это было связано с ранней кончиной ее матери. А после того как отец Мадонны женился второй раз, она окончательно разочаровалась в католицизме.
Мадонна Луиза Чикконе в детские годы
В конце 90-х Мадонна увлеклась каббалистическим учением — особым мировоззрением, помогающим найти смысл жизни. Но спустя несколько лет и эти учения певице разонравились. Возможно, это случилось из-за разногласий со вторым мужем певицы – режиссером Гаем Ричи. Так что по итогу Мадонна, изучив разные веры и учения, не приняла ни одно.
Устраивала концерты дома, чтобы ее услышали
Отец семейства, Сильвио Энтони Чикконе, чтобы справляться с хозяйством и детьми, нанял домработницу Джоан Густафсон, на которой спустя несколько лет женился. Во втором браке отца появилось еще двое детей. С мачехой отношения у Мадонны не ладились, тем более что та больше беспокоилась о родных детях.
«Мамы учат нас хорошему поведению, а моя не успела научить меня правилам и ограничениям… У меня не было любящей матери, и я хочу, чтобы меня полюбил весь мир» — откровенничает Мадонна
Это и зародило в маленькой Мадонне мечту стать знаменитой на весь мир, чтобы ее заметили и полюбили. По словам певицы, так как семья была очень большой, услышать и заметить ее могли только тогда, когда она громко кричала или же забиралась на стол с танцами, чтобы привлечь внимание своего отца.
Занималась балетом
С малых лет Мадонна отличалась гибкостью, утонченностью и выносливостью – все это было идеальными характеристиками для балерины. С 15 лет девушка начала всерьез заниматься с известным балетмейстером Кристофером Флинном, в которого, кстати, она была влюблена. Мужчина не ответил ей взаимностью, так как, во-первых, был старше своей подопечной на 30 лет, а, во-вторых, он не интересовался женщинами.
Чтобы оплачивать занятия, будущая звезда работала танцовщицей, официанткой и гардеробщицей. Помимо этого, девушка была талантливой и усердной ученицей, поэтому даже окончила школу экстерном, за полгода до выпускных экзаменов. К слову, Мадонна и сейчас считается одной из самых умных представительниц шоу-бизнеса: уровень ее IQ равен 140 баллам.
В 2002 году дива заняла первое место в списке самых сексуальных женщин
Окончив школу, Мадонна продолжила свое танцевальное образование в Мичиганском университете, в котором ее балетмейстер Флинн получил профессорскую должность. К слову, отец увлечение дочери танцами не одобрял. Он считал, что его умная дочь должна была получить серьезное образование и стать юристом или врачом. Но у Мадонны были другие мечты, поэтому она решила уйти из дома и начать взрослую жизнь. По воспоминаниям звезды, тогда в ее кармане было всего лишь $35.
Спорт — любовь на всю жизнь
Спорт и танцы Мадонна не бросает даже сейчас. В свои 65 она все так же стройна и продолжает удивлять поклонников фееричными концертами, зажигательными танцами и пением без фонограммы. До сих пор Мадонна остается одной из самых желанных красоток шоу-бизнеса. Помимо танцев, певица увлекается плаванием, пилатесом, йогой, бегом, велоспортом и верховой ездой. Также она с удовольствием посещает спортивные матчи по футболу, баскетболу, бейсболу и боксу.
Мадонна даже сейчас поражает своей превосходной формой
Кстати, однажды из-за своей излишней спортивности Мадонна едва не лишилась роли в кино. В 1992 году ее пригласили на роль в фильм «Их собственная лига», но актриса выглядела слишком подкаченной, поэтому ее попросили на время съемок сократить число тренировок.
Попала в «Книгу рекордов Гиннесса»
Мадонна вошла в «Книгу рекордов Гиннесса», став самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Поп-певица вообще богата на рекорды. Например, хиты Мадонны несколько раз били рекорды всемирных чартов, а ее пластинки были самыми продаваемыми.
Несмотря на драйвовый характер, Мадонна страдает бронтофобией — боязнь грома
Неудивительно, что она стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии. Стоит заметить, что несмотря на заработанное состояние, певица довольно прижимистая. Она не тратит деньги направо и налево, так как знает им цену, и каким тяжелым трудом они зарабатываются.
Нет звезды на голливудской «Аллее славы»
Несмотря на все заслуги и рекорды, у Мадонны нет собственной звезды на голливудской «Аллее славы», которая для многих считается знаком почета, признания и статуса. И дело не в том, что Мадонна не достойна этой почести, а просто певица не считает именную звезду каким-то грандиозным событием.
Мадонна не считает именную звезду на голливудской «Аллее славы» каким-то грандиозным событием или достоянием
Вообще Мадонне, взлетевшей на олимп поп-музыки, предлагали сделать именную звезду еще в далеком 1990 году, но артистка не проявила интереса к столь важной и знаковой для многих знаменитостей награде. Как видно, гордыня не присуща поп-диве.
Усыновила четверых детей и пишет детские книги
Всем известно про страсть Анджелины Джоли усыновлять детей, а вот то, что и Мадонна преуспела в этом благом деле, знают немногие. Поп-дива считает детей самым дорогим, что есть в ее жизни, ведь она всегда мечтала о большой семье. В настоящее время Мадонна — мать двоих родных детей (дочь Лурдес Мария и сын Рокко Джон) и четверых усыновленных (сын Дэвид Банда Мвале, дочь Чифундо Мерси Джеймс и близняшки Стелла и Эстер).
Мадонна и ее дети
Так как Мадонна обожает детей, неудивительно, что ей в голову пришла идея написать детскую книгу. И ее труды были не напрасны. Ее книга под названием «Английские розы», вышедшая в 2003 году, заняла первое место в списках бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», продержавшись там более 4 месяцев.
Перестала выступать в России
Несмотря на огромное число российских фанатов, с 2015 года певица отказалась выступать на территории нашей страны. Дело в том, что поп-диву оскорбила волна критики и оскорблений со стороны российских СМИ и некоторых граждан РФ.
С 2015 года Мадонна отказывается от концертов в России
В прессе певицу не единожды упрекали в оскорблении чувств верующих. Некоторые издания пытались демонизировать поп-диву, пуская слухи, будто бы Мадонна – это псевдоним в честь Богоматери, которую певица позорит своими выходками. Хотя, как говорилось выше, Мадонна — настоящее имя певицы, данное ей при рождении в честь ее матери.
Также певицу задели, мягко говоря, нелестные высказывания о ней в твиттере одного из представителей власти после ее концерта в России, на котором Мадонна призывала зрителей быть людьми, ценить и уважать друг друга, независимо от национальности, ориентации, вероисповедания и других различий.
Мадонна в наши дни
А в Санкт-Петербурге против певицы подали судебный иск за призывы толерантно относиться к людям с нетрадиционной ориентацией. Все это оскорбило и обидело исполнительницу, а также вызвало у нее неприязнь к России. А вот как Мадонна готовится к новому мировому турне, и почему королеву поп-музыки не узнали в новом образе — читайте в следующем материале.
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