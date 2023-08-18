НОВОСТИ МИРА
Ярмарка в Малаге, Испания
Фото: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Закат в Бранденбурге, Германия
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Художник добавляет последние штрихи к идолу индуистской богини в Нойде, Индия
Фото: Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty Images
Лесные пожары в провинции Южная Суматра в Индонезии
Фото: Sigit Prasetya/NurPhoto via Getty Images
Отдыхающие в аквапарке в Чжэнчжоу, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Жительница Португалии в традиционном костюме готовится принять участие в ежегодном параде в Виана-ду-Каштелу
Фото: EPA/Vostock-photo
Всемирная конференция робототехники в Пекине
Фото: АР/ТАСС
Последствия шторма в Аргентине
Фото: ЕРА/ТАСС
Воздушный шар в небе над чешским городом Тельч
Фото: Zuma/ТАСС
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в Подмосковье
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытие музыкального фестиваля Паредес-де-Кура в Португалии
Фото: EPA/Vostock-photo
Тюленей выпустили в дикую природу после успешного размножения на станции Норддайх в Германии
Фото: DPA/ТАСС
В провинции Западная Ява отметили День независимости Индонезии
Фото: EPA/Vostock-photo
Рысь в парке дикой природы Гюстров, Германия
Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images
Акция против судебной реформы в израильском городе Петах-Тиква
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images
Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о жаре
Фото: Zuma/ТАСС
В Каталонии провели акцию протеста с требованием привлечь испанское государство к ответственности за теракты шестилетней давности в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли 15 человек и более 100 получили ранения
Фото: Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink
Фото: АР/ТАСС
Таяние ледника Хёллентальфернер в Баварии
Фото: DPA/ТАСС
Сырный рынок в городе Гауда, Нидерланды
Фото: АР/ТАСС
Запрет на ловлю рыбы закончился в Южно-китайском море. Почти тысяча лодок по такому поводу отправилась рыбачить.
Фото: Liang Wendong/VCG via Getty Images
Часть железной дороги Калка-Шимла в Индии разрушена оползнем
Фото: EPA/Vostock-photo
Католики Манилы готовятся праздновать День святого Роха
Фото: EPA/Vostock-photo
Индекс стоимости жилья снизился в Китае второй месяц подряд
Фото: EPA/Vostock-photo
Сильные лесные пожары на Тенерифе привели к эвакуации жителей в ряде муниципалитетов
Фото: EPA/Vostock-photo
Смог от лесных пожаров накрыл Канаду
Фото: Zuma/ТАСС
Обновленный подземный переход открыли в Историческом сквере в Екатеринбурге
Фото: Наталья Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС
Тренировка космонавта Алексея Овчинина прошла в гидролаборатории в Звездном городке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Сотни грузовиков с едой и другими товарами застряли из-за санкций на границе Нигера
Фото: EPA/Vostock-photo
Все поливаются водой во время водяного фестиваля в Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль Грасии в Барселоне
Фото: Zuma/ТАСС
20 лет исполнилось панде из Эдинбургского зоопарка
Фото: Zuma/ТАСС
Команда Испании вышла в полуфинал женской суперлиги УЕФА
Фото: EPA/Vostock-photo
Взрыв произошел в Санто-Доминго. Три человека погибли.
Фото: EPA/Vostock-photo
Япония отмечает 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны
Фото: EPA/Vostock-photo
Индия празднует 77 лет независимости от англичан
Фото: EPA/Vostock-photo
60 килограммов золота пытались ввезти контрабандой под видом мотоциклетных колодок в Непал
Фото: EPA/Vostock-photo
Пропавших туристов нашли живыми и спасли из воды в Индонезии
Фото: EPA/Vostock-photo
День вооруженных сил Польши отметили в Варшаве
Фото: EPA/Vostock-photo
"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) празднует годовщину прихода к власти в Афганистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка домашних животных в Бангкоке, Таиланд
Фото: Valeria Mondelli/Anadolu Agency via Getty Images
Вулкан Этна на острове Сицилия
Фото: Zuma/ТАСС
В Пакистане отмечают День независимости
Фото: EPA/Vostock-photo
Религиозный праздник в испанском городе Эльче
Фото: EPA/Vostock-photo
Аномальная жара установилась в Шанхае
Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images
Красный пляж Паньцзинь в Китае
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Первый забег быков в городе Фальчес на севере Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 93
Фото: AP/ТАСС
Ежегодная гонка на мотоциклах Stof Skop в Йоханнесбурге
Фото: ЕРА/ТАСС
Оползень сошел в Альпах на севере Италии
Фото: ЕРА/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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