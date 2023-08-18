НОВОСТИ МИРА

Ярмарка в Малаге, Испания

Фото: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Закат в Бранденбурге, Германия

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Художник добавляет последние штрихи к идолу индуистской богини в Нойде, Индия

Фото: Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty Images

Лесные пожары в провинции Южная Суматра в Индонезии

Фото: Sigit Prasetya/NurPhoto via Getty Images

Отдыхающие в аквапарке в Чжэнчжоу, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Жительница Португалии в традиционном костюме готовится принять участие в ежегодном параде в Виана-ду-Каштелу

Фото: EPA/Vostock-photo

Всемирная конференция робототехники в Пекине

Фото: АР/ТАСС

Последствия шторма в Аргентине

Фото: ЕРА/ТАСС

Воздушный шар в небе над чешским городом Тельч

Фото: Zuma/ТАСС

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в Подмосковье

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие музыкального фестиваля Паредес-де-Кура в Португалии

Фото: EPA/Vostock-photo

Тюленей выпустили в дикую природу после успешного размножения на станции Норддайх в Германии

Фото: DPA/ТАСС

В провинции Западная Ява отметили День независимости Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

Рысь в парке дикой природы Гюстров, Германия

Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Акция против судебной реформы в израильском городе Петах-Тиква

Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о жаре

Фото: Zuma/ТАСС

В Каталонии провели акцию протеста с требованием привлечь испанское государство к ответственности за теракты шестилетней давности в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли 15 человек и более 100 получили ранения

Фото: Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Фото: АР/ТАСС

Таяние ледника Хёллентальфернер в Баварии

Фото: DPA/ТАСС

Сырный рынок в городе Гауда, Нидерланды

Фото: АР/ТАСС

Запрет на ловлю рыбы закончился в Южно-китайском море. Почти тысяча лодок по такому поводу отправилась рыбачить.

Фото: Liang Wendong/VCG via Getty Images

Часть железной дороги Калка-Шимла в Индии разрушена оползнем

Фото: EPA/Vostock-photo

Католики Манилы готовятся праздновать День святого Роха

Фото: EPA/Vostock-photo

Индекс стоимости жилья снизился в Китае второй месяц подряд

Фото: EPA/Vostock-photo

Сильные лесные пожары на Тенерифе привели к эвакуации жителей в ряде муниципалитетов

Фото: EPA/Vostock-photo

Смог от лесных пожаров накрыл Канаду

Фото: Zuma/ТАСС

Обновленный подземный переход открыли в Историческом сквере в Екатеринбурге

Фото: Наталья Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС

Тренировка космонавта Алексея Овчинина прошла в гидролаборатории в Звездном городке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Сотни грузовиков с едой и другими товарами застряли из-за санкций на границе Нигера

Фото: EPA/Vostock-photo

Все поливаются водой во время водяного фестиваля в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль Грасии в Барселоне

Фото: Zuma/ТАСС

20 лет исполнилось панде из Эдинбургского зоопарка

Фото: Zuma/ТАСС

Команда Испании вышла в полуфинал женской суперлиги УЕФА

Фото: EPA/Vostock-photo

Взрыв произошел в Санто-Доминго. Три человека погибли.

Фото: EPA/Vostock-photo

Япония отмечает 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны

Фото: EPA/Vostock-photo

Индия празднует 77 лет независимости от англичан

Фото: EPA/Vostock-photo

60 килограммов золота пытались ввезти контрабандой под видом мотоциклетных колодок в Непал

Фото: EPA/Vostock-photo

Пропавших туристов нашли живыми и спасли из воды в Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

День вооруженных сил Польши отметили в Варшаве

Фото: EPA/Vostock-photo

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) празднует годовщину прихода к власти в Афганистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка домашних животных в Бангкоке, Таиланд

Фото: Valeria Mondelli/Anadolu Agency via Getty Images

Вулкан Этна на острове Сицилия

Фото: Zuma/ТАСС

В Пакистане отмечают День независимости

Фото: EPA/Vostock-photo

Религиозный праздник в испанском городе Эльче

Фото: EPA/Vostock-photo

Аномальная жара установилась в Шанхае

Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Красный пляж Паньцзинь в Китае

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Первый забег быков в городе Фальчес на севере Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 93

Фото: AP/ТАСС

Ежегодная гонка на мотоциклах Stof Skop в Йоханнесбурге

Фото: ЕРА/ТАСС

Оползень сошел в Альпах на севере Италии

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/