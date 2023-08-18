Культурный ландшафт рисовых террас Филиппин: высокая эстетика, гармония, устойчивость

Глядя на завораживающие снимки террас на горных склонах Филиппинских Кордильер, сложно поверить, что это не красочные картины с причудливыми очертаниями и буйством ярких цветов импрессионистов, а традиционные рисовые поля, возделываемые сотнями лет многими поколениями. Несмотря на то что на дворе XXI век и технологии шагнули далеко вперед, в этой горной местности издревле выработали особую методику ведения сельского хозяйства, сказавшуюся на эстетике горного ландшафта, подчеркивающую древние традиции филиппинцев, единственные, на которые не оказали влияние колониальные культуры и, конечно же, бережное отношение к природным ресурсам.

1. Уникальность культурного наследия филиппинцев

Культурный ландшафт рисовых террас Филиппин: высокая эстетика, гармония и устойчивость, создаваемая на протяжении двух тысяч лет (Банауэ). | Фото: travelophilippines.com.

Рисовые поля на террасах превращают горный массив Филиппинских Кордельер в фантастические ландшафтные картины (Банауэ). | Фото: tripreporter.co.uk.

Какие бы ни были природные условия для проживания людей, они всегда находили оптимальные решения, чтобы обеспечить свои семьи продуктами питания. Жители Филиппин, например, среди суровой красоты горного массива разработали уникальную технологию возделывания морозоустойчивого риса высотой по грудь, разбивая поля прямо на склонах высоких гор.

Учитывая специфику выращивания рисовых культур, остается лишь удивляться, когда и кому пришла в голову мысль обустраивать террасы и подводить к ним воду, но за многие столетия горный массив некоторых регионов страны превратился в фантастическую феерию красок и причудливых линий, которая на сегодняшний день признана уникальным творением рук человеческих. Чтобы сохранить культурный ландшафт, являющийся отражением аутентичных традиций филиппинцев, на который ни в коей мере не повлияли столетия колониальной зависимости, рукотворные террасы внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Живые» культурные ландшафты – единственные памятники на Филиппинах, в структуре которых не замечено влияние колониальных культур (Банауэ).

Стоит сразу оговориться, что «живые» культурные ландшафты, организованные для производства одной из самых важных сельскохозяйственных культур в мире – риса, сохраняют традиционные методы и формы, наработанные многими поколениями, которые все еще жизнеспособны и сегодня, правда, не в той мере как ранее. Они наилучшим образом иллюстрируют высокую степень гармонии между человечеством и природой, при этом обладают эстетической привлекательностью, а также демонстрируют устойчивые методы ведения сельского хозяйства в горной местности, в которых приоритетом является не производительность любой ценой, а бережное использование природных ресурсов.

2. История появления рисовых террас Филиппинских Кордильер

За многие века возделывания таро и риса местные жители освоили каждый клочок горного массива (Банауэ, Филиппины). | Фото: travelophilippines.com.

По сведениям редакции Novate.ru, рисовые террасы Кордильер являются единственными памятниками на Филиппинах, которые на протяжении всей истории существования традиций возделывания риса сохранили полную аутентичность. Предполагают, что колонисты не смогли насадить свое принципы ведения сельского хозяйства, нацеленное на выжимание максимальной выгоды только лишь потому, что племена земледельцев проживали в труднопроходимой местности Кордильер и были весьма агрессивными к чужакам (представители этого племени были самыми жестокими охотниками за скальпами, что пугало европейцев). Люди, проживающие в этой местности, оказались одними из немногих народов Филиппин, которые успешно сопротивлялись любому иностранному господству и сохранили свою подлинную племенную культуру, которая гармонично переплетается и с историей, и с технологией возделывания, и с традициями, неразрывно связанными с религиозными обрядами, стремлением сохранить баланс и гармонию с природой.

Учитывая высоту расположения террасных полей и крутизну склонов, для возделывания риса используется только ручной труд (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

Согласно информации, представленной Комитетом ЮНЕСКО, «террасы, которые простираются на пять современных провинций, являются единственной формой каменного строительства доколониального периода». Исследователи утверждают, что террасирование в Кордильерах началось около двух тысяч лет назад, при этом некоторые ученые не согласны с первоначальной целью, для которой вырабатывалась особая технология возделывания сельскохозяйственных культур, свидетельствующая о высоком уровне знаний, в первую очередь, в области структурного и гидротехнического строительства. Многие считают, что первой культурой был вовсе не рис, а таро – древнейшее пищевое растение рода колоказия семейства ароидные, популярное среди народов Африки, Юго-Восточной Азии и других тропических регионов. Значительно позже, когда рис стал чуть ли не главной пищевой культурой мира, террасы адаптировали под его выращивание.

Примечательным является тот факт, что накопленные знания и практики, подкрепленные ритуалами, связанные с уходом за террасами и самим растениями, стали главными народными традициями, которые передаются только устно из поколения в поколение. По сей день не существует письменных упоминаний ни о методике, ни о древних ритуалах.

3. Технология строительства рисовых террас Филиппинских Кордильер

Между террасами с рисовыми полями всегда имеются лесные насаждения, которые удерживают почву, влагу, обеспечивают древесностружечными материалами и топливом (Банауэ, Филиппины). | Фото: tripreporter.co.uk.

Ни для кого не секрет, что выращивание риса или любых других культур на террасах, популярный вид агротехники во многих странах мира. Чтобы задержать воду, необходимую для выращивания, даже чуть пологие участки земли должны быть террасированы иначе удержать живительную влагу не удастся. Рисовые поля на холмистой местности требуют внедрения искусственной системы сбора воды и орошения, которая разрабатывалась еще с древности. Не стали исключением и Филиппинские Кордильеры, правда, специфика региона кардинально отличается от многих стран Азии, где такой вид растениеводства является довольно популярным занятием. Древним филиппинцам пришлось организовывать поля и мудреную гидротехническую систему на значительной высоте – от 700 до 1,5 тыс. метров над уровнем моря. При этом склоны горной гряды настолько круты, что использовать животных или массивные орудия труда было попросту невозможно.

Главной особенностью филиппинских террас является их расположение на высоте от 700 до 1,5 тыс. метров над уровнем моря (Банауэ, Филиппины). | Фото: travelophilippines.com.

Примечательно: С доколумбовых времен строительство террас ведется с особой тщательностью, максимальной точностью и согласно выработанной технологии. Группы террас, покрывающие склоны гор, следуют их контурам, при этом к каждому из кластеров подводится подземный трубопровод, который помещается в насыпь для дренажа. Над ними, поднимаясь к вершинам гор, устанавливаются каменные (иногда глинобитные стены), которые и удерживают горизонтальные участки почвы. При этом не все террасы засажены рисом, на определенном расстоянии они чередуются с кольцом высаженных деревьев (муйонг), рост и количество которых управляется людьми в соответствии с традиционными практиками, сохраняющими общую экосистему и обеспечивающими достаточное водоснабжение для поддержания затопления террас. Вода распределяется равномерно, и ни одна терраса не препятствует потоку на пути к следующей террасе внизу. Этому способствует сложная система плотин, шлюзов, каналов и бамбуковых труб, которые сходятся к ручью, находящемуся на дне долины.

4. Особенности организации населенных пунктов

Жилища, состоящие всего из одной комнаты, строят прямо на террасах среди рисовых полей (Банауэ, Филиппины). | Фото: tripreporter.co.uk.

Небольшие горные деревушки среди террасных рисовых полей лишены даже самых необходимых благ цивилизации (Банауэ, Филиппины). | Фото: classlifestyle.com.

В Филиппинских Кордильерах не только сельскохозяйственные угодья расположены на террасах. С древности из обживают и горные народы, которые преуспели в искусстве строительства опорных стен для террас, удерживающих плодородную почву, воду и сами поселения. Как правило, населенные пункты возникали в районе групп террас и состояли из кластеров односемейных племенных хижин, оформление которых соответствует пространственной стилизации окружающего горного ландшафта. Крутая соломенная пирамидальная крыша, покрывающая деревянное однокомнатное жилище, символизирует горные вершины, а вот четыре высоких опоры, на которых и устанавливается хижина, олицетворяют 4 стороны света и поры года. При этом опоры вполне функциональны, они предотвращают жилище от затоплений, в случае наводнений, а также позволяют избежать посещение непрошенных гостей в виде диких животных (единственная связь с землей – лестница, попросту убирается ночью или в случае опасности).

В каждом поселении имеется общественный амбр, где хранится рис и культовые артефакты (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

Главное храмовое сооружение всегда располагается на вершине ближайшего холма и окружено оно священными деревьями (Банауэ, Филиппины). | Фото: classlifestyle.com.

В свою очередь группы жилищ, принадлежащие нескольким поколениям одного племени, образуют небольшие деревушки, в центре которых в обязательном порядке находится ритуальное рисовое поле. Это первый участок, который будет посажен и собран сообществом, его урожай первым окажется в общественном амбаре. Амбар же, в свою очередь, является местом сбора соплеменников, где они принимают решения, касающиеся сельскохозяйственных работ, жизни и быта общины, а также своеобразным святилищем, где находятся главные ритуальные атрибуты: резные деревянные боги, корзина-реликварий, в которой хранятся части освященных жертвоприношений всех церемониальных обрядов и другие святыни. Недалеко от жилищ находится и ритуальный холм, на котором высажены священные деревья бетеля, обрамляющие открытый павильон, где проходят ритуальные обряды.

https://www.youtube.com/watch?v=avcnkoR6aIU

5. Неопределенное будущее

По сей день труд на террасных полях только ручной, что делает выращивание риса не рентабельной отраслью (Банауэ, Филиппины).

Молодежь не горит желанием оставаться в богом забытых деревнях, превращаясь в рабов рисовых полей (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

Стоит отметить, что общины, несмотря на значительную изоляцию, связанную с горной местностью, активно сотрудничают между собой. Вместе высаживают семена, вместе борются с вредителями, обеспечивают уход за растениями, проводят техническое обслуживание сложных гидротехнических систем. Все эти работы даже с учетом тог, что на дворе уже XXI век, неразрывно связаны с лунными циклами и сопровождаются культовыми ритуалами, при этом как и прежде напрочь лишены механизации. Все, как и две тысячи лет назад делается вручную, что не может не сказаться на сохранности технологий, ведь молодежь даже в столь удаленных населенных пунктах, где до сих пор нет электричества и каких-либо других бытовых условий, старается вырваться из деревень. Все большее число молодых людей выезжает в городские районы в поисках совершенно иного будущего.

В горных деревнях Филиппинских Кордильер остаются лишь старики, которые уже не могут поддерживать террасы на должном уровне (Банауэ). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

Нынешнее положение показывает, что мало кто хочет работать на полях по-старому. Старожилы уже не имеют сил на обработку полей, а работоспособное население стремиться к новым горизонтам, ведь тот рис, что производится тяжелым трудом давно уже не кормит семьи. Его хватает всего на полсезона и для сохранения семенного фонда, что заставляет задумываться о целесообразности такого способа выращивания. Так что неудивительно, что выбор все чаще падает на другие источники доходов, приводя в запустения деревни и заброшенности многих террас.

Пока еще есть энтузиасты, которые не мыслят другой жизни, но их количество уменьшается с каждым годом (Банауэ, Филиппины).

Сейчас от 25 до 30 процентов рисовых полей заброшены, оградительные стены, создающие эффектные террасы, начинают разрушаться вместе с древними ирригационными системами, требующими постоянного участия специалистов в своем деле. Несмотря на то, что некогда великолепные обширные террасы (поговаривают, если ступени филиппинских террас поставить встык и в один ряд, они могут окружить половину земного шара), имеют удручающий вид, они все так же сохраняют определенное очарование, которое следует ценить.

Добраться в самые отдаленные уголки Филиппинских Кордельер удается только самым активным и отчаянным путешественникам (Банауэ).

Власти региона уже давно пришли к мысли, что ценность культурных ландшафтов не в производительности, а в туристической привлекательности, которую планируют поддерживать на должном уровне. Хотя пока еще сделан мизер, ведь обеспечить доступ в горную местность, которая давно уже превратилась в произведение искусства, очень сложно. Не каждый путешествующий готов потратить 8–10 часов на дорогу в один конец (с учетом горного серпантина, остановок и пешего маршрута), чтобы добраться на экскурсионном автобусе из Манилы в Банауэ, например, где можно увидеть самые потрясающие образы, созданные руками человека. Тем не менее, несмотря на расстояние в 350 км все больше охотников отправляется в Филиппинские Кордильеры, чтобы насладиться прогулками по неимоверным ландшафтным картинам, которые по праву считаются восьмым чудом света.

На рисовых полях установлены колоритные божества, которые вызывают повышенный интерес у туристов (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

Стоит отметить, что природные картины, для создания которых используются вместо холста и красок: склоны гор, опорные стены, гидротехническая система и сочная, яркая растительность, становятся все более популярными и востребованными. Единственное, если решите отправиться на самостоятельную прогулку, местные жители настоятельно рекомендуют брать гида, в противном случае, можно легко заблудиться или попасть в водную ловушку.

Источник: https://novate.ru/blogs/160823/67187/