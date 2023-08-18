Крючконосые утки: Птицы со «сломанным» носом. Их осталось всего 800 штук. Откуда они взялись и почему стали такими редкими?

В такую жару всё начинает таять — вечная мерзлота, некачественный асфальт… Даже, вон, утки, и те таять начали! А, прошу прощения, это порода такая, оказывается — крючконосые утки. И с ними всё в порядке, они такие и должны быть!

А я же говорил, что сахарный и начну таять!

Крючконосы — одна из самых старых, прибыльных и необычных пород домашней птицы. Но вот парадокс, сегодня этих пернатых осталось так мало, что если бы не фото, то проще было бы поверить в существование единорогов! По различным данным, всемирное поголовье насчитывает всего-то от 200 до 800 особей — критический уровень численности для породы. Но как же получилось, что такая оригинальная птица сегодня рискует исчезнуть?

Ну, чего нос повесил? Не грусти!

Дело в том, что в истории крючконосов случилось сразу несколько переломных моментов, от которых они не смогли оправиться. Всё началось примерно в 1500-1600 годах где-то в Нидерландах и/или Германии. Методы разведения тех времён почти забыты, но, скорее всего, никто с птичками не церемонился. Исследователи предполагают, что в самом начале разведения породы фермеры практиковали «полувольный выпас».

Ты просишь меня об услуге, но делаешь это без уважения.

Во время гнездования уток держали в птичниках и кормили, а после выведения потомства всех птиц выпускали на ближайшие водно-болотные угодья. Ну а когда приходила пора, птиц просто ловили. С этой теорией сочетается строение клюва — крючок на голове служил отличительной чертой домашних пернатых от диких. Чтобы охотники вдруг не перестреляли чью-то собственность.

«Это всё от твоего компуктера!»

Чуть позже в селекции птицы изменилось направление: теперь в моде были не мелкие утиные тушки в 2-2,5 килограмма, а крупные и питательные утиные яйца. Крючконосы оказались хорошими несушками, так что многие фермеры пересмотрели слишком вольное содержание своих питомцев. За год одна самка может принести около 200 яиц. Попробуй тут по болотам каждый день за яйцами побегать!

Раньше крючконосы могли похвастаться ещё и шапочкой, но сегодня таких особей практически нет.

К началу 20 века спрос на утиные яйца прошёл, и интерес к уткам тоже стал понемногу стихать. К сожалению, так бывает со многими породами, просто нашим героям повезло меньше остальных. В своё время первые заводчики не создали никаких племенных ассоциаций и не зарегистрировали породу официально. Поэтому, когда утки перестали приносить доход, о них резко забыли — фермеры очень редко тратят ресурсы, чтобы содержать живность просто ради красоты. Были бы документы и родословные, тогда другое дело — хоть на выставку можно было бы сходить за наградой.

Эх, а вот в наше время уток ценили не за выгоду, а за носы!

Окончательно крючконосов добили войны, и порода практически вымерла. Усилиями энтузиастов по всей стране нашли последних уток, и пернатых вроде как возродили. Однако не очень-то успешно. Для получения мяса и яиц уже придумали новые и куда более продуктивные породы. А для понтов, опять же, нужны были бумажки и признание. В 2000-х годах за сохранение и восстановление породы взялись государственные организации, но пока что даже их старания — как с уток вода.

После потери большей части поголовья порода потеряла много окрасов, так что сегодня все утки почти одинаковые.

Источник: https://dzen.ru/a/ZNYOKft1f3x7h-rf