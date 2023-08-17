5 типов растений, которые нужно сажать на даче в конце августа

Конец августа — не только начало сезона копать картошку. В этот период можно посадить те растения, которым лучше прижиться при посадке именно в этот период, а также те, которые ещё успеют всю осень и урожай дать, и глаз порадовать, и пользу почве принести. Читайте материал, чтобы узнать, какие именно.

1. Газонная трава

Газонную траву лучше сажать в августе.

Если вы решили одновременно упростить себе жизнь и облагородить дачный участок газоном, хорошая новость: вы не пропустили сезон 2023! Многие ошибочно полагают, что газонную траву можно сеять лишь весной — вовсе нет. Два равно удачных периода — апрель-май и август-сентябрь. Так что пора настала! Совет бывалого: всё-таки наиболее удачный «осенний» период именно сейчас, в августе.

Дело в том, что скорость прорастания семян газонных трав напрямую зависит от ночных температур. Чем теплее ночи, тем быстрее взойдёт газон. Обычно до первых всходов минимум одна и максимум две недели. А если ночная температура воздуха ниже 11 °С, и вовсе могут начаться проблемы со всхожестью. Это первая причина, почему сентябрь, в отличие от августа, не самое удачное время. Кроме того, чтобы успешно перезимовать, газону до наступления холодов требуется минимум один покос (в идеале — не менее двух). Первый покос возможен лишь через месяц после всходов, следующий — минимум через две недели после первого. Итак, простая математика: 2 недели от посадки до всходов + 4 недели до первого покоса — 2 недели до второго. Таким образом, посаженный сейчас, в августе, газон успешно пройдёт все стадии до холодного октября с возможными заморозками.

2. Декоративные растения и кустарники

Бересклет сажаем в конце агуста.

Вереск, барбарис, самшит, бересклет, туи и прочая красота, не успев оказаться на вашем участке до жаркого лета, теперь снова имеют высокие шансы укорениться до похолодания. Жара прошла (изнурительно жаркие августовские дни всё равно компенсируются прохладными ночами), а значит процесс адаптации новоприбывших жителей на дачном участке будет проходить без особых проблем. Ещё один довод в пользу посадки декоративных растений — это снижение цен по сравнению с весенними. Согласитесь, весной спрос на данную продукцию высок: даже не фанаты земельных работ совершают импульсивные покупки всяких туечек, чтобы «прихорошить» участок вокруг мангала и беседки. Продавцы этим, разумеется, пользуются. А вот ближе к осени у реализаторов другая проблема: продать как можно больше саженцев, чтобы успеть получить прибыль в текущем календарном году. А спрос уже в разы ниже — цены па́дают. Как ни крути, в августе сам Бог велел выгодно прикупить «декоративчиков» и украсить дачный участок.

3. Сидераты

Хороший сидерат! / Фото: pokayadoma.ru

Никто и не думал нецензурно выражаться, что вы! Сидератами называют растения, которыми засаживают после уборки урожая освободившиеся участки земли. Убрали чесночок — посадили люпин или горчицу. Попрощались с грядкой огурцов — на их место разбросали семена масличной редьки или рапса. Теперь коротко и веско — для чего это нужно. Сидераты сажают не для получения урожая, а для восстановления почвы и борьбы с вредителями. Зелёная масса сидератов скашивается, но не убирается. Участок перекапывается, в результате чего эта зелёная масса становится чудесным органическим удобрением для овощных культур, которые вы планируете посадить в будущем году. Растут сидераты быстро, но всё-таки цикл жизни у них не две недели. Поэтому август — самое время для покупки пакетика масличной редьки или эффектной горчицы.

4. Некоторые цветы-однолетники

Бархатцы порадуют. / Фото: o-rasteniyah.ru

В то время, как некоторые однолетники, возможно, уже достигли своего пика в начале сезона, вы можете заполнить эти пробелы, посадив эти однолетники в августе.

• Бархатцы — популярные однолетние цветы различных размеров и цветов, таких как оранжевый, желтый и красный. Их легко выращивать, они могут переносить жару и засуху.

• Циннии — красивые однолетние цветы, доступные в широком диапазоне цветов, включая розовый, красный, оранжевый, желтый и белый. Они хорошо цветут в конце лета и процветают в теплую погоду.

• Космос — это нежные и воздушные цветы, которые производят похожие на маргаритки цветы оттенков розового, белого и лавандового. Это солнцелюбивые цветы. И они могут добавить приятный штрих в ваш сад в конце лета.

• Декоративные подсолнухи – их так легко выращивать! Это впечатляющие однолетние цветы. И они привнесут в ваш сад веселую и яркую атмосферу. Посадите их в начале августа, чтобы они зацвели в конце лета.

• Настурции — быстрорастущие однолетние цветы. Они цветут в оттенках оранжевого, красного и желтого. Они имеют привлекательные круглые листья и хорошо переносят жару.

• Целозия, широко известная как «петушиный гребешок» — она представляет собой уникальный однолетний цветок с бархатистыми цветками в форме «пламени». Они процветают в конце лета и могут добавить экзотики вашему участку.

5. Некоторые травы

Морозостойкий тимьян. / Фото: vosadu-li-vogorode.ru

Посадите морозостойкие травы, такие как тимьян и шалфей. Это в плане урожая будущео года! Теперь про сезон нынешний. Посейте семена пряных трав, таких, как кинза, укроп и петрушка, чтобы в конце сентяюря в этом году у вас под рукой были свежие травы. Эти ароматные травы могут расти всю осень, вплоть до раннего ноября. Чуть не забыли!!! Разделите и пересадите многолетние травы, такие, как мята и зеленый лук, чтобы они дали новый рост до зимы.

Источник: https://novate.ru/blogs/160823/67191/