10 огромных ям, в каждой из которых поместится целый город

Люди всегда что-то добывали из земли, но с появлениям техники умение копать ямы достигло невероятных глубин. Если раньше ямы были метры глубиной, то сегодня в самые большие из них способен поместиться целый город, а в глубину они могут поспорить даже с самыми высокими из созданных зданий. Работа не прекращается ни на минуты – ямы копают уже много лет и останавливаться никто не намерен.

Экати, Канада

Разработка карьера началась в 1998 году. В период между 1998 и 2009 годами из карьеров рудника было добыто 40 миллионов каратов алмазов. В настоящий момент разработка рудника ведется под землей. Точная глубина карьера неизвестна.

Дьявик, Канада

Карьер был открыт в 2003 году. Здесь добывается около 1500 кг. алмазов в год. С 2010 года рудник перешел на подземный способ добычи. Точная глубина карьера неизвестна.

Большая дыра, ЮАР

Карьер был выкопан в период с 1866 по 1914 год с помощью кирок и лопат. За это время здесь добыли 2722 кг. алмазов и извлекли на поверхность примерно 22,5 млн. тонн грунта. Площадь карьера составляет 17 гектаров. Его периметр достигает 1,6 км, а ширина — 463 метра. Изначально глубина дыры составляла 240 метров, но позднее она была засыпана пустой породой до глубины 215 метров. В настоящее время дно затоплено водой.

Калгури супер пит, Австралия

Самый большой открытый карьер Австралии начал свою работу в 1989 году. За годы добычи крупнейший золотой карьер разросся до 3,5 км. в длину. Расстояние от бортов карьера до дна составляет 360 метров.

Грасберг, Индонезия

Грасберг считается самым высоким карьером в мире, он расположен на высоте 4285 метров над уровнем моря. Разработка карьера началась в 1973 году. На данный момент карьер достиг глубины 480 метров.

Мир, Россия

Месторождение алмазов, открытое в 1955 году, до 2001 года разрабатывалось открытым способом. В 2009 году добычу начали вести на подземном руднике. Карьер имеет глубину 525 метров и диаметр 1,2 км.

Удачный, Россия

Месторождение алмазов на севере Якутии расположено в 20 километрах от северного полярного круга. С 1982 года оно отрабатывалось открытым способом, пока в 2014 году не заработал подземный рудник. Глубина карьера «Удачный» составляет 585 метров.

Эскондида, Чили

Открытый рудник находится на севере пустыни Атакама. Работы в нем начались в 1990 году. Рудник имеет два карьера. Глубина самого глубокого из них — 650 метров.

Чукикамата, Чили

Это самый большой в мире открытый рудник, в котором ведется добыча медной руды. Месторождение разрабатывается с 1915 года. Карьер расположен в центральных Андах на высоте 2840 метров. Глубина карьера составляет 850 метров.

Бингем-Каньон, США

Медную руду здесь нашли в 1850 году и спустя 13 лет приступили к разработке месторождения. По состоянию на 2008 год глубина карьера достигла отметки в 1,2 км, ширина 4 км., а площадь 1900 акров. Ежедневно из карьера извлекается около 450 тысяч тонн породы.

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