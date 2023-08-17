Чемпионат мира по водным видам спорта 2023

20-й чемпионат мира прошел в городе Фукуоке (Япония).





Фукуока ранее уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2001 году. Таким образом, это был второй чемпионат в Японии и четвёртый в Азии

Сборная США. (Фото Philip Fong):

Сборная Мексики. (Фото David J. Phillip):

Юнсо Хур из сборной Кореи участвует в одиночном финале среди женщин по художественному плаванию. (Фото Adam Pretty):

Старт финального забега на 5 км среди мужчин на открытой воде. (Фото Quinn Rooney):

Самый маленький участник. (Фото Issei Kato):

Сборная Украины соревнуется в предварительном раунде соревнований по акробатическому спортивному плаванию. (Фото Philip Fong):

Сборная Канады. (Фото Stefan Wermuth):

Сборная Японии соревнуется в командном акробатическом финале по художественному плаванию. (Фото Quinn Rooney):

Евангелия Платаниоти из Греции. (Фото Adam Pretty):

Леони Бек из сборной Германии соревнуется в заплыве на 10 км на открытой воде в Seaside Momochi Beach Park. (Фото Adam Pretty):

Тайлер Даунс из сборной США входит в бассейн во время полуфинала по прыжкам с 3-метрового трамплина среди мужчин. (Фото Marko Djurica):

Каролин Купка из Норвегии в соревнованиях по прыжкам с трамплина. (Фото Lee Jin-man):

Кэти Маккенти из сборной Новой Зеландии во время матча по водному поло среди женщин между Новой Зеландией и Японией. (Фото Nikola Krstic):

Соревнования по синхронным прыжкам в воду среди мужчин. (Фото Yuichi Yamazaki):

Сборная США на соревнования по акробатическому плаванию. (Фото David J. Phillip):

Сборная Греции. (Фото Manan Vatsyayana):

Соревнование дуэтов. (Фото Marko Djurica):

Кантинан Адисаисирибутр из сборной Таиланда. (Фото Marko Djurica):

Евангелия Платаниоти из Греции участвует в финале соревнований по художественному плаванию среди женщин. (Фото Philip Fong):

Российские спортсмены вновь, как и годом ранее, не были допущены до участия в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Источник: https://loveopium.ru/sport/chempionat-mira-po-vodnym-vidam-sporta-2023.html