Чемпионат мира по водным видам спорта 2023
20-й чемпионат мира прошел в городе Фукуоке (Япония).
Фукуока ранее уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2001 году. Таким образом, это был второй чемпионат в Японии и четвёртый в Азии
Сборная США. (Фото Philip Fong):
Сборная Мексики. (Фото David J. Phillip):
Юнсо Хур из сборной Кореи участвует в одиночном финале среди женщин по художественному плаванию. (Фото Adam Pretty):
Старт финального забега на 5 км среди мужчин на открытой воде. (Фото Quinn Rooney):
Самый маленький участник. (Фото Issei Kato):
Сборная Украины соревнуется в предварительном раунде соревнований по акробатическому спортивному плаванию. (Фото Philip Fong):
Сборная Канады. (Фото Stefan Wermuth):
Сборная Японии соревнуется в командном акробатическом финале по художественному плаванию. (Фото Quinn Rooney):
Евангелия Платаниоти из Греции. (Фото Adam Pretty):
Леони Бек из сборной Германии соревнуется в заплыве на 10 км на открытой воде в Seaside Momochi Beach Park. (Фото Adam Pretty):
Тайлер Даунс из сборной США входит в бассейн во время полуфинала по прыжкам с 3-метрового трамплина среди мужчин. (Фото Marko Djurica):
Каролин Купка из Норвегии в соревнованиях по прыжкам с трамплина. (Фото Lee Jin-man):
Кэти Маккенти из сборной Новой Зеландии во время матча по водному поло среди женщин между Новой Зеландией и Японией. (Фото Nikola Krstic):
Соревнования по синхронным прыжкам в воду среди мужчин. (Фото Yuichi Yamazaki):
Сборная США на соревнования по акробатическому плаванию. (Фото David J. Phillip):
Сборная Греции. (Фото Manan Vatsyayana):
Соревнование дуэтов. (Фото Marko Djurica):
Кантинан Адисаисирибутр из сборной Таиланда. (Фото Marko Djurica):
Евангелия Платаниоти из Греции участвует в финале соревнований по художественному плаванию среди женщин. (Фото Philip Fong):
Российские спортсмены вновь, как и годом ранее, не были допущены до участия в соревнованиях даже в нейтральном статусе.
Источник: https://loveopium.ru/sport/chempionat-mira-po-vodnym-vidam-sporta-2023.html
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