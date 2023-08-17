Самый знаменитый «Бигль»: чем прославился корабль, названный в честь собак

Эта порода собак, кажется, не собирается выходить из моды, но такое признание биглям не в новинку: бывали времена, когда в честь биглей называли не телеграм-каналы и не сайты, не книги и справочники – а целые морские суда. Одно из них по праву заняло достойное место в истории мореплаваний, ведь не без участия «Бигля» появились на свет великие, пусть и не бесспорные, теории Чарльза Дарвина, а еще были сделаны географические открытия, значение которых трудно переоценить. Вот какой была история самого знаменитого корабля по имени «Бигль».

На охоту за новыми территориями

Всему виной была та конкуренция за колонии, что развернулась между европейскими государствами после окончания наполеоновских войн. Британия, как и другие богатые королевства, снаряжала корабли к дальним берегам. Так появился «Бигль», 10-пушечный бриг класса «Чероки», который получил свое название в честь английской породы собак. Да, бигли были уже тогда – и примерно в то же время, в первой половине XIX века, порода приобрела современный вид.

Бриг под названием «Бигль» (в центре) принял участие в коронации Георга IV. Источник: commons.wikimedia.org

Судно водоизмещением 235 тонн было спущено на воду 11 мая 1820 года. Первая «работа» «Бигля» оказалась связанной с торжественным событием – коронацией Георга IV. Корабль двигался по реке Темзе и был первым прошедшим под новым Лондонским мостом. А спустя шесть лет «Бигль» уже имел статус исследовательского судна и был снаряжен к южноамериканским берегам, изучать земли Патагонии и островов к югу от материка. Капитаном был Прингл Стоукс, увы, до завершения путешествия не доживший. Он впал в депрессию и через некоторое время застрелился.

«Бигль» у берегов архипелага Огненная Земля, изображенный Конрадом Мартенсом. Источник: pinterest.com

То плавание ознаменовалось не только изучением новых территорий. Экипажу удалось спасти моряков, потерпевших кораблекрушение и ожидавших помощи в лодке в водах архипелага Огненная Земля. По распоряжению нового капитана, Роберта Фицроя, взявшего на себя управление командой, были захвачены и потом привезены в Англию несколько детей коренных жителей, огнеземельцев, чтобы обучить их грамоте и манерам, вере и истории Британии и отправить обратно в качестве миссионеров. Выкупили их, говорят, за перламутровую пуговицу. Одна девочка вскоре скончалась от болезни. А один из увезенных с островов мальчиков был назван Джемми Баттоном; он некоторое время потом прожил в Лондоне и вернулся на родину во время второго путешествия «Бигля».

Эволюция Дарвина

Второе плавание «Бигля» вошло в историю как путешествие, в котором принял участие Чарльз Дарвин, тогда еще не всемирно знаменитый ученый, а недавний выпускник университета. Но Фицрой, которому снова поручили управление судном, поставил своей целью тщательно подготовиться к новой миссии и на этот раз взять в путешествие не только офицеров флота, но и представителей естественной науки. В ходе исследований требовалось, кроме прочего, устранить ряд разногласий относительно данных предыдущего путешествия, а кроме того, изучать новых животных, геологические процессы, исследовать найденные окаменелости и фиксировать особенности представителей племен.

Капитан Фицрой и молодой Чарльз Дарвин. Увы, первый повторил судьбу своего предшественника и тоже спустя некоторое время после возвращения покончил с собой.

«Бигль» был модернизирован и обновлен: верхнюю палубу подняли, чтобы улучшить управляемость и увеличить запас хода; установили громоотвод – новинку для судов того времени. А кроме того, в путь взяли самые современные и разнообразные приборы. Чарльз Дарвин стал в некотором роде элементом усовершенствования корабля. 22-летний исследователь вел в пути дневник, который потом был превращен в книгу «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“». Материал для исследований, собранный на землях народов Южной Америки и потом Австралии и Новой Зеландии, Дарвин впоследствии использовал для своих фундаментальных теорий.

Джемми Баттон, давший Дарвину богатую пищу для наблюдений и выводов относительно эволюции человека. Источник: commons.wikimedia.org

Это путешествие, как и первое, стало для «Бигля» очередной кругосветкой. Корабль вернулся в Англию в 1836 году, проведя в пути около пяти лет. Следующее, третье путешествие продлилось с 1837 по 1843 годы, и было посвящено уже изучению побережья Австралии. Спустя два года после возвращения «Бигль» отправился «на пенсию», некоторое время прослужив в качестве сторожевого судна береговой охраны. Он был переименован в Southend W.V.No7 и в 1870 году списан на слом. А вот свое имя бриг передал проливу в Южной Америке, на берегу которого расположен самый южный город планеты.

Корабль с хорошей родословной

Точная копия этого, прославленного, «Бигля» в масштабе 1:1 установлена для обозрения в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Стоит оговориться, что кораблей с таким названием было несколько; последний, восьмой, был спущен на воду в 1967 году, а списан в 2002. Традиция называть британские корабли на B («Б» в русском написании) вообще была достаточно сильна и существовала еще с XVII века. А само слово, beagle, подразумевало, что речь идет об умном, активном, но при этом хорошо управляемом исследователе, который помогает человеку в его «охоте» и на которого можно положиться.

История породы бигль уходит корнями в средневековые времена. Источник: commons.wikimedia.org

А вот откуда берутся истоки этой породы – точно не известно. Считается, что бигли происходят от гончих. В Средние века уже существовали похожие собаки, а королева Елизавета I предпочитала заводить «карманных» биглей, в холке всего 20 сантиметров; такие собаки помещались в седельную сумку или в карман и таким образом отправлялись с хозяином на охоту. В прошлом биглей использовали для охоты на зайцев, со временем эти собаки стали выполнять поисковую работу. Современный вид породы был выведен в 1830-е годы англичанином Филиппом Ханивудом.

А копией того самого «Бигля» в натуральную величину можно полюбоваться в британском Музее Виктории и Альберта.

Так и «Бигль» когда-то выполнять поисковые функции, «охотился» на новых территориях.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160823/57170/