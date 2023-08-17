Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Подтопление в Приморье

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На прошлой неделе Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6353/65798

17.08.2023 - Posted by | Природа...

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