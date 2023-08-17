Подтопление в Приморье

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На прошлой неделе Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6353/65798