Крутые и очень реалистичные работы стрит-арт художника из Италии

Лабиринты из улиц, где нас душат бетонные конструкции и серые стены, вполне могут способствовать депрессии. Но такие люди, как Козимо Чеоне, бросают вызов всей это мрачной урбанистике. Можно назвать это вандализмом или чем-нибудь еще, но такое творчество спасает улицы от удушающего уныния. А творчество Чеоне отличается еще и тем, что оно невероятно реалистично. Кажется, что его работы вот-вот оживут и выйдут в реальный мир.





























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36268-krutye-i-ochen-realistichnye-raboty-strit-art-hudozhnika-iz-italii-16-foto.html