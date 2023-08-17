«Если Бог есть, то у меня к нему много вопросов»

Роберт Де Ниро и его путь в кинематографе

17 августа 80-летие отмечает актер и режиссер Роберт Де Ниро. Творческий и жизненный путь обладателя премий «Оскар» и «Золотой глобус» — в фотогалерее «Ъ».

Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. По линии отца имеет ирландские и итальянские корни, по линии матери — немецкие, французские и голландские. В 16 лет решил изучать актерское мастерство. Посещал школу HB Studio, студию Ли Страсберга, который вел обучение по методике, основанной на системе Станиславского

Фото: Warner Brothers / Getty Images

Известность пришла к Де Ниро после роли бейсболиста в фильме Джона Хинкока «Бей в барабан медленно» (1973). В том же году он встретил начинающего режиссера Мартина Скорсезе. Драма «Злые улицы» (1973) стала одним из первых крупных успехов Скорсезе и началом их творческого союза. Позже актер сыграл у Фрэнсиса Форда Копполы во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (на фото). Работа в фильме принесла Де Ниро «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: Paramount Pictures

Среди наиболее известных его работ — роль ветерана Вьетнамской войны в фильме Скорсезе «Таксист» (на фото, 1976), саксофониста в его же мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), где партнершей Де Ниро стала легендарная Лайза Минелли

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

Актеру повезло сниматься у самых известных и ключевых режиссеров современности. На фото актер исполняет роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» (1976)

Фото: P.E.A / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / P.E.A/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

В 1980 году актер снова снялся у Мартина Скорсезе. За роль боксера Джейк ЛаМотта он впервые получил Оскар за главную мужскую роль. Примечательно, что для этой роли актер набрал 20 кг веса. В 2013 году актер (в возрасте 70 лет) снова снялся в роли боксера в комедийном фильме «Забойный реванш», где его партнером по экрану был Сильвестр Сталлоне

Фото: AP

В 1980 году актер снялся в крайне успешной британской драме «Миссия» о об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1986), премию «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1987).

Фото: Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

Фильм «Славные парни» (1990) часто называют одним из самых важных в карьере Роберта Де Ниро. Картина стала лауреатом многочисленных наград и современниками считается классикой фильма об итальянской мафии наравне с «Крестным отцом»

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

В фильме «Крестный отец 2» самые известные гангстеры в кино Аль Пачино и Роберт Де Ниро играли вместе, однако на экране они так и не встретились. Это было исправлено в культовой криминальной драме «Схватка» (1996)

Фото: Art Linson Productions

«Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор»

В 2006 году актер наконец получил заветное итальянское гражданство

Фото: AP / Riccardo De Luca

«Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит»,— признается сам актер

Фото: AP / Carlo Allegri

Помимо актерской деятельности, Роберт де Ниро преуспел в бизнесе — совместно с популярным в Америке шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и другими партнерами он является совладельцем сети ресторанов Nobu, а также вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой владеет рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Де Ниро был дважды женат. В 1976-1988 годах он состоял в браке с певицей Дайэнн Эбботт, у пары есть совместный сын Рафаэль. Кроме того, актер официально удочерил первенца супруги — дочь Дрен. В 1997 году артист женился на бывшей стюардессе и фотомодели Грейс Хайтауэр (на фото). В 2018-м союз распался. От Хайтауэр у Де Ниро двое детей. Также у актера есть сыновья-близнецы, рожденные в 1995 году суррогатной матерью

Фото: AP

Всего актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых как криминальные драмы, так и картины комедийного жанра. Многие из них стали культовыми — «Охотник на оленей» (1978), «Король комедии» (1982), «Бразилия» (1985), «Неприкасаемые« (1987), «Сердце ангела» (1987), «Успеть до полуночи» (1988), «Мыс страха» (1991), «Анализируй это» (1999), «Казино» (1995), «Знакомство с родителям» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Мой парень — псих» (2012)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор /

Роберт Де Ниро придерживается демократических взглядов и неоднократно публично поддерживал Барака Обаму, а также активно выступал против Дональда Трампа

На фото: 44-й президент США Барак Обама награждает актера медалью Свободы

Фото: Reuters

Фильм «Однажды в Америке» Серджио Леоне также можно назвать классическим — в 2012 году в Каннах показали расширенную версию картины, которая на 22 минуты длиннее оригинальной

Фото: AP / Loic Venance, Pool

Де Ниро был и остается альтер-эго знаменитого режиссера Мартина Скорсезе (на фото слева). Дуэт, который познакомился еще в начале 1970-х, считается одним из самых успешных в киноиндустрии. В числе лучших совместных работ — «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995)

Фото: Vince Bucci / Invision for Bright Future International / AP

В 2019 году состоялась премьера драмы Скорсезе «Ирландец» (кадр на фото), в которой с помощью цифровых технологий Роберта Де Ниро омолодили. В 2023-м запланирован выход еще одной совместной работы режиссера и актера — триллера-вестерна, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Помимо Де Ниро, в главной роли заявлен также и Леонардо Ди Каприо

Фото: Netflix

«Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго»

Вклад Де Ниро в развитие кинематографа был неоднократно отмечен, в том числе премиями на Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также наградами Американского института киноискусства и Американской Гильдии режиссеров

На фото: Роберт Де Ниро получает премию Cinema Verite на церемонии вручения наград CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе за достижения в области большого кино

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

В мае 2023 года 79-летий Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актеру родила дочь его новая подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/3714695?from=multimedia_1